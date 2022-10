Quelques infos qui devrait être dévoilé ce soir :

Il sera développé par Bloober Team.



Le jeu proposera une vue caméra par-dessus l'épaule.



Nous voyons le retour de Masahiro Ito, et Akira Yamaoka.



Le jeu sera une exclusivité PlayStation 5 pendant 12 mois et sera également disponible sur PC. Il n'y a pas de date de sortie, mais le jeu sera disponible en liste d'attente sur le PlayStation Store après la révélation.



Les graphismes ont été décrits comme "incroyables" et dignes d'un jeu next-gen.

Le site a également publié un article sur l'accès anticipé à la campagne MW2 quelques heures avant sa mise en ligne.



Si cela peut aider, The Snitch a également confirmé le tweet.