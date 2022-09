C'est via Twitter que l'un des producteurs de Xdev Japan (qui a été restructuré après la fermeture de Japan Studio), a confirmé que Rise of the Ronin était bien un jeu Xdev en collaboration avec la Team Ninja:Y a quelques mois Xdev Japan avait parlé se son intention de collaborer avec de grands studios japonais.On sait qu'ils en ont d'autres. Ca parle également par ex de Kojima Prod pour un éventuel Death Stranding 2 que Norman Reedus avait évoqué.Rise of the Ronin sortira sur PS5 en 2024.