C'est sur le site officiel de Final Fantasy, que certains producteurs FF de Square Enix ont laissé un message pour les "Vœux du Nouvel An de FINAL FANTASY !".



Yoshida dans son message parle de FFXIV mais également brièvement de FFXVI et voilà ce qu'il dit:

FFXVI subit également des retards dus aux effets du COVID-19, mais nous avons enfin atteint un point où nous pouvons passer à la vitesse supérieure en matière de développement pour travailler à la sortie du jeu.

Y a quelques mois, Yoshida avait dit a Sakaguchi que FFXVI était quasi terminé.



Et y a quelques jours dans Famitsu, il a parlé du fait que 2022 serait une période de polissage pour s'en tenir au concept original du jeu.



Mais également :

"Et en ce qui concerne Final Fantasy XVI, la dernière entrée de la série, [2022] sera une année de jeu approfondie et de polissage pour le jeu principal que nous avons assemblé. Nous continuerons à faire monter la pression au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la sortie, alors attendez-vous à ce que cela se produise !"

Final Fantasy XVI aura son prochain gros reveal au printemps.