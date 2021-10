Tests

On va faire preuve de grande honnêteté, et ça changera de l’attitude de certains : la Switch OLED, absolument personne en avait quelque chose à foutre au moment de son annonce et on sait tous pourquoi. Ça ne vient aucunement du fait que Nintendo nous refourgue une troisième itération de la même machine, car ils l’ont toujours fait dans le domaine des portables, quand bien même on parle là d’une hybride, mais c’est juste qu’on attendait tous la fameuse PRO en rumeur depuis perpète, et qui pourtant aurait fait un bien fou sur de nombreux titres dont certains ont pourtant plusieurs années. Oui on pense forcément à toiet ta foutue bouillie de pixels chaque fois que se déchaîne à l’écran les enfers. Mais ce ne sera pas pour cette fois, officiellement parce que Nintendo n’a rien de la sorte dans ses plans (évidemment…) et officieusement parce que la pénurie de composant n’aide pas à la situation. Puis ce n’est pas comme si la machine ne se vendait pas par palettes. Surtout à l’approche de noël.Donc la Switch OLED que je suis parti chercher chez la boîte au très bon accueil qui s’occupe de nourrir la presse, faisant le gros malin à vouloir esquiver train et métro cette fois pour me rendre dans la « belle » capitale en voiture, et finalement pleurer du sang quand il a fallu repartir vers 14h après une bonne bouffe en compagnie de ce cher Michel Morcos (merci pour le repas) puis vers 18/19h non sans être passé chez l’ami Shincloud et sa collection abusée de matos dont j’aurais bien racheté la moitié pour 50€ en 3 mensualités. Mais je ne doute pas que l’occasion se représentera, surtout s’il est bourré au bar après un long débat politique.Bref, après un retour à peine sans encombre (30 minutes à 10km/h sans respect du code de la route, c’est un concept parisien) et 12h de sommeil pour me remettre de cette aventure sur les terres de Hidalgo, je sors la belle (la console) du sac à dos, très vite rejoint par les deux représentants de ma descendance, forcément curieux d’une nouvelle console qui n’en est pas vraiment une, particulièrement celui de 12 ans qui est venu me raconter sa science.Trop occupé à devoir refaire son éducation pour l’instant, je déballe la bête avec un attirail sans surprise à l’intérieur et premier constat… Bah merde, elle claque en fait. Je met de coté les joycons blancs dont je n’ai pas plus d’attirance que ça face à la tentative de sobriété (j’aurais juste un jour un jaune dégueu, fumeur oblige) mais déjà le dock a un petit quelque chose de classe en plus, fourni avec un port ethernet qui évitera de pourrir les parties des autres, ce qui ne changera rien vu que la majorité du public continuera de tourner en Wi-Fi. De manière globale, on semble réellement faire face à quelque chose de plus « adulte », bien que l’expression n’a plus beaucoup de valeur aujourd’hui, mais disons tout de même qu’on est beaucoup moins dans le coté plastoc banal de l’ancien dock, chose qui se ressent également du coté de la console elle-même avec un stand enfin digne d’une console à (plus de) 300 boules et pas un truc daubé digne d’un jouet kinder.Mais le petit plaisir, c’est forcément cet écran et là, il faut reconnaître que Nintendo a encore bien réussi son coup pour attirer ceux qui veulent le meilleur sans avoir ce qu’ils auraient vraiment souhaité (très ironique d’ailleurs). Il n’y a même pas besoin d’allumer la chose pour directement voir que coté qualité, on est quand même dans une autre gamme que les deux précédents modèles de Switch. Même les deux chiards ont fait leur « wow » devant cette beauté claquante de 7 pouces (6,2 pour la Switch standard). Oui, la Switch OLED n’est pas plus puissante, n’améliore pas des masses ses sorties audio et a finalement la même batterie aux capacités variables en fonction des jeux, mais la promesse est finalement tenue : une fois entre les mains, on est beaucoup moins chaud à revenir en arrière, et on a encore moins envie de jouer sur la télé.La technologie OLED livre tous ses plaisirs, d’une bien meilleure maîtrise des contrastes, des pseudos reflets moins invasifs et surtout des lumières amplement plus pétantes, au point que le résultat pourra paraître mitigé aux yeux de certains. Car pas forcément conçu pour ce type d’écran, certains jeux de base très colorés rendent beaucoup mieux et on citera forcément (pour avoir essayé rapido)et bien entendu, tandis qu’undivisera un peu sur OLED, le surplus n’étant pas en totale adéquation avec l’espèce de froideur voulue par ce qui reste encore le meilleur jeu de la console (débat ?). Nintendo était probablement conscient de ce risque et à l’instar du menu permettant depuis 2017 de vérifier l’état de nos sticks (la peur au ventre, à chaque fois), une option permet de surfer entre le « Vif » qu’on optera pour les jeux colorés, et le « Standard », plus naturel et dans tous les cas de meilleure qualité que ce que l’on trouvait sur les deux anciens modèles.Résultat ? Je serais tenté de dire que c’est un grand oui mais c’est toujours facile d’être positif quand on a récupéré une machine gratos (hors essence, péage et stationnement), et il faut donc également se montrer objectif en disant que si la OLED est indéniablement le meilleur modèle, et encore heureux, il est difficile de trouver une pleine justification à la hausse de prix, même de seulement quelques dizaines d’euros. Si la Switch OLED coûte 350€, ce n’est pas seulement parce qu’on est dans une meilleure qualité, c’est surtout parce que Nintendo n’a jamais vraiment baissé le tarif d’une version qui va bientôt afficher ses 5 bougies et le cynisme sera bien là quand d’ici un an, on pourra très probablement se procurer une PlayStation 5 (Digital) pour moins cher avec pourtant une puissance embarquée sans commune mesure.Donc si vous avez déjà une Switch « normal » et que 350€, c’est une somme, restez-en là sans trop de regret tant l’apport reste limité bien qu’agréable, et si vous faîtes partie de ceux qui résistent depuis 2017, autant passer directement en haut de gamme, surtout que vu le timing, il est fort probable que la Pro nous passe complètement sous le nez pour directement aborder la case de la « Next Gen » de Nintendo. Switch Lite OLED mise à part évidemment. Personnellement j’y retourne : outre, je dois analyser le rendu des couleurs de chacun desdessus.