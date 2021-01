Les joueurs japonais ont la partie courte du joystick, car Sony Interactive Entertainment a donné la priorité aux consommateurs américains et étrangers dans sa stratégie marketing pour la PlayStation 5.



La PS5 est en pénurie au Japon depuis son lancement en novembre, ce qui a frustré de nombreux fans nationaux. Sony n'a pas augmenté l'offre locale d'hardware, même pour la saison des achats de fin d'année, la période la plus chaude pour les consoles vidéo.



Ce qui est encore plus exaspérant pour les joueurs japonais, c'est que Sony a cessé de livrer tous les modèles de PS4 sauf un.

La crise de l'offre a été mise en évidence le 1er janvier lorsque le célèbre magasin d'électronique de Tokyo, Yodobashi Camera, a mis des PS5 sur les étagères des magasins, malgré les inquiétudes croissantes concernant la recrudescence des cas de coronavirus au Japon. La pandémie a forcé les magasins à rendre la console de jeu disponible principalement par le biais d'une loterie en ligne. L'industrie a adopté la formule de la loterie en ligne pour éviter les grandes foules dans les magasins et réduire les achats pour les revendre avec de gros profits.



Début janvier, les joueurs japonais ont été stupéfaits par un rapport indiquant que Sony avait interrompu les livraisons de la plupart des modèles de PS4 au Japon, la Twittersphere ayant fait irruption dans l'actualité. "C'était plus tôt que prévu", a déclaré un tweet. "Je dois acheter la PS5 maintenant", a déclaré un autre.





La PS5 est toujours en rupture de stock chez de nombreux détaillants au Japon.

En fait, Sony a arrêté les livraisons nationales de trois modèles de PS4 ainsi que d'une version de la PS4 Pro à la fin du mois d'avril 2020. En septembre, la société a cessé d'expédier tous les modèles de PS4, sauf un, à des détaillants au Japon.



Sony devrait prendre des mesures similaires pour éliminer progressivement la PS4 sur les marchés étrangers, mais a refusé de donner des détails.



Les ventes de nouvelles consoles de jeu suivent généralement une courbe ascendante pendant plusieurs années avant d'atteindre un pic. Les ventes annuelles de la PS4, qui a été lancée en 2013 et dont les ventes mondiales ont dépassé les 100 millions d'unités, ont atteint un pic de 20 millions d'unités au cours de l'exercice 2016.



Même après le lancement de la PS4, Sony a continué à commercialiser la PS3 jusqu'en 2017 afin de faciliter les mises à jour pour les joueurs. La société a adopté la même approche pour le retrait progressif de la PS4.



Les périphériques et les jeux PS4 resteront sur les étagères afin que Sony puisse continuer à récolter les fluxs de revenus lucratifs. L'activité de jeux de la société est désormais une source de revenus importante grâce aux frais récurrents des jeux en ligne payés par 46 millions d'abonnés.



La décision de réduire l'offre de PS4 avant le lancement de la PS5 vise à encourager les joueurs à passer vers le nouveau modèle, en particulier chez les utilisateurs de PS4 Pro. Cela a du sens pour la direction de Sony, car la console PS5 est rétrocompatible avec la plupart des jeux PS4 - un grand changement par rapport à la transition de la PS3 à la PS4, qui ne prenait pas en charge les jeux précédents.



Mais les ventes de PS5 au Japon ont été moroses, avec seulement environ 266 000 unités vendues au cours des huit premières semaines, selon le magazine de jeux japonais Famitsu. Ce chiffre représente environ la moitié de celui de la PS4 sur la même période et moins de 60 % de la PS3, dont les ventes initiales ont également souffert d'un manque d'approvisionnement. En particulier, les ventes de PS5 n'ont guère augmenté pendant la période des achats de Noël et du Nouvel An.

Un petit comparatif par rapport aux précédentes PlayStation de salon au japon:





Sony ne ressent pas de pression au Japon. Malgré des ventes de PS5 relativement modestes à domicile, les ventes de consoles Xbox (sa rivale) n'ont pas été bien meilleures, avec seulement 30000 vendues à ce jour, selon Famitsu. En d'autres termes, Sony n'a pas à s'inquiéter de la conquête du marché japonais par la Xbox.



Microsoft a également du mal à garantir un approvisionnement stable en consoles en raison d'une pénurie de processeurs et de puces graphiques qui sévit dans la majeure partie du monde. Le vice-président exécutif des jeux, Phil Spencer, a récemment demandé à la chef de AMD - le fabricant de puces américain fournissant à la fois Xbox et PS5 - de suivre la demande. "J'étais au téléphone la semaine dernière avec [la PDG] Lisa Su chez AMD [demandant] comment en obtenir plus?", selon CNN.



AMD ne peut apparemment pas suivre le rythme car la demande de puces utilisées dans le divertissement à domicile augmente en flèche en raison de la pandémie.





La PS5 et la Xbox dépendent toutes deux des puces fournies par AMD, comme l'unité centrale Ryzen présentée ici.

Sony espère vendre plus de 7,6 millions de consoles PS5 dans le monde d'ici la fin du mois de mars, battant ainsi le record de ventes de PS4 pour la première année.



De fortes ventes étaient également prévues au Japon, les consommateurs passant plus de temps à la maison. Mais la pénurie d'approvisionnement irrite certains joueurs japonais. Plus de quelques-uns ont perdu leur passion pour la PS5, tandis que d'autres ont migré vers les jeux sur PC.



Cela montre que la stratégie de Sony, qui consiste à pousser les gens vers la PS5 en supprimant progressivement la PS4, pourrait se retourner contre eux.



Pourtant, la société semble inébranlable, lançant le 1er janvier la PS5 en Inde, ce qui n'est pas un signe encourageant pour les joueurs japonais frustrés et qui indique peut-être une perte importante de prestige et de confiance dans leur pays.

