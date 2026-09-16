Falcom et NEOWIZ (editeur de Lies of P) ont conclu un accord de licence pour le développement et la sortie mondiale d'un nouveau titre destiné aux PC et aux consoles, basé sur The Legend of Heroes III: Prophecy of the Moonlight Witch.Falcom et NEOWIZ n'ont pas précisé les plateformes de consoles concernées, la période de sortie ni d'autres détails relatifs au développement. On ignore également s'il s'agira d'un remake, d'un remaster ou d'un autre type de nouvelle version.NEOWIZ a déclaré ce qui suit :« Prophecy of the Moonlight Witch est un titre chéri par les fans de RPG du monde entier depuis plus de 30 ans. Nous souhaitons proposer une expérience soignée qui retrouve la charge émotionnelle du jeu original, tout en invitant les nouveaux joueurs comme les anciens à s'immerger dans une adaptation modernisée. Grâce à cet accord, nous nous réjouissons de bâtir un partenariat solide avec Nihon Falcom.En s'appuyant sur son expérience du développement et de l'édition de jeux sur consoles, NEOWIZ prévoit de recréer fidèlement la narration et l'atmosphère authentiques de l'œuvre originale pour les fans de la première heure, tout en faisant découvrir le jeu à une toute nouvelle génération de joueurs. »Sorti initialement en 1994, le jeu suit les protagonistes Jurio et Chris alors qu'ils entament un pèlerinage à travers Tirasweel, l'un des trois continents séparés par un abîme connu sous le nom de Gagharv.