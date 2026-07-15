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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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Xbox Series X
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[Achat Xbox Series X] Un des plus beaux jeu à ce jour selon moi
J'ai pris le dernier Assassin's Creed. Voici des images maison :
Un de mes opus favori, sublimé. Franchement, les passages sous l'eau sont juste bluffants.
Source :
https://x.com/Archangel491/
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rogeraf
posted the 07/15/2026 at 12:13 PM by
link49
comments (
17
)
rogeraf
posted
the 07/15/2026 at 12:18 PM
Tu as le détail sur la résolution native pour la version XBOX SX ?
piratees
posted
the 07/15/2026 at 12:21 PM
rogeraf
regarde les video de DF il le mette souvent
metroidvania
posted
the 07/15/2026 at 12:23 PM
Il est très beau en effet mais pas l'un des plus beaux jeux .
soulfull
posted
the 07/15/2026 at 12:37 PM
Beau mais sans les details qui font la difference.Rockstar et naughty restent imbattables sur ce domaine.
Triste de voir la majorité des gros jeux de cette génération se faire éclater par de vieux jeux sortis Sur Ps4/Xbox One
shambala93
posted
the 07/15/2026 at 12:44 PM
soulfull
On n’a jamais vu d’OW chez ND…
jf17
posted
the 07/15/2026 at 12:54 PM
Je pense que RDR2 est plus beau
rogeraf
posted
the 07/15/2026 at 01:14 PM
soulfull
Oui c'est vrai que dansRockstar Table Tennis on voit des gouttes de sueurs sur les personnages que l'on ne voit pas dans un AC Black Frag de 2026
cyr
posted
the 07/15/2026 at 01:17 PM
C'est la version physique que tu a acheter?
Il y a du contenu digital avec la version de lancement, mais il faut une connection internet pour installer le jeux,
Et y a marquer necessite du contenu a télécharger.
La mention disque de jeux, fait vraiment cheap.....
Du faux physique en somme..
Après je pense rester avec la version original de Black flag.
link49
posted
the 07/15/2026 at 01:29 PM
rogeraf
aucune idée mais ça doit bien se trouver.
cyr
oui il faut télécharger la maj online avant de jouer comme la plupart des jeux sur Ps5 et Xbox Série.
ravyxxs
posted
the 07/15/2026 at 01:44 PM
link49
Attends mais tu censures maintenant le visage du perso sur la pochette AUSSI ?
vers0
posted
the 07/15/2026 at 01:47 PM
rogeraf
table tennis quel tuerie ce jeu avec des fois des échanges interminable et stressant au possible
rogeraf
posted
the 07/15/2026 at 01:53 PM
vers0
Arretes tu me donnes envie d'y rejouer. J'ai gardé le disque
link49
posted
the 07/15/2026 at 01:53 PM
ravyxxs
j'avais même pas fait attention qu'il s'était fait flashé au visage.
vers0
posted
the 07/15/2026 at 02:03 PM
link49
je faisais des partis avec un potes a l'époque mais putain les barre de rire . J'ai jamais compris pourquoi RS n'a pas fait un remaster
link49
posted
the 07/15/2026 at 02:22 PM
vers0
ils en feront peut être un un jour.
rogeraf
posted
the 07/15/2026 at 02:53 PM
J'espere qu'on peu boire du bon rhum dans le jeu parce qu'il fait chaud encore aujourd'hui
link49
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the 07/15/2026 at 02:56 PM
rogeraf
a Angers il y a de l'orage en ce moment donc les températures vont baisser.
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Triste de voir la majorité des gros jeux de cette génération se faire éclater par de vieux jeux sortis Sur Ps4/Xbox One
On n’a jamais vu d’OW chez ND…
Il y a du contenu digital avec la version de lancement, mais il faut une connection internet pour installer le jeux,
Et y a marquer necessite du contenu a télécharger.
La mention disque de jeux, fait vraiment cheap.....
Du faux physique en somme..
Après je pense rester avec la version original de Black flag.
cyr oui il faut télécharger la maj online avant de jouer comme la plupart des jeux sur Ps5 et Xbox Série.