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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
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[Achat Xbox Series X] Un des plus beaux jeu à ce jour selon moi


J'ai pris le dernier Assassin's Creed. Voici des images maison :

















Un de mes opus favori, sublimé. Franchement, les passages sous l'eau sont juste bluffants.

Source : https://x.com/Archangel491/
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    rogeraf
    posted the 07/15/2026 at 12:13 PM by link49
    comments (17)
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 12:18 PM
    Tu as le détail sur la résolution native pour la version XBOX SX ?
    piratees posted the 07/15/2026 at 12:21 PM
    rogeraf regarde les video de DF il le mette souvent
    metroidvania posted the 07/15/2026 at 12:23 PM
    Il est très beau en effet mais pas l'un des plus beaux jeux .
    soulfull posted the 07/15/2026 at 12:37 PM
    Beau mais sans les details qui font la difference.Rockstar et naughty restent imbattables sur ce domaine.

    Triste de voir la majorité des gros jeux de cette génération se faire éclater par de vieux jeux sortis Sur Ps4/Xbox One
    shambala93 posted the 07/15/2026 at 12:44 PM
    soulfull
    On n’a jamais vu d’OW chez ND…
    jf17 posted the 07/15/2026 at 12:54 PM
    Je pense que RDR2 est plus beau
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 01:14 PM
    soulfull Oui c'est vrai que dansRockstar Table Tennis on voit des gouttes de sueurs sur les personnages que l'on ne voit pas dans un AC Black Frag de 2026
    cyr posted the 07/15/2026 at 01:17 PM
    C'est la version physique que tu a acheter?
    Il y a du contenu digital avec la version de lancement, mais il faut une connection internet pour installer le jeux,
    Et y a marquer necessite du contenu a télécharger.

    La mention disque de jeux, fait vraiment cheap.....

    Du faux physique en somme..


    Après je pense rester avec la version original de Black flag.
    link49 posted the 07/15/2026 at 01:29 PM
    rogeraf aucune idée mais ça doit bien se trouver.

    cyr oui il faut télécharger la maj online avant de jouer comme la plupart des jeux sur Ps5 et Xbox Série.
    ravyxxs posted the 07/15/2026 at 01:44 PM
    link49 Attends mais tu censures maintenant le visage du perso sur la pochette AUSSI ?
    vers0 posted the 07/15/2026 at 01:47 PM
    rogeraf table tennis quel tuerie ce jeu avec des fois des échanges interminable et stressant au possible
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 01:53 PM
    vers0 Arretes tu me donnes envie d'y rejouer. J'ai gardé le disque
    link49 posted the 07/15/2026 at 01:53 PM
    ravyxxs j'avais même pas fait attention qu'il s'était fait flashé au visage.
    vers0 posted the 07/15/2026 at 02:03 PM
    link49 je faisais des partis avec un potes a l'époque mais putain les barre de rire . J'ai jamais compris pourquoi RS n'a pas fait un remaster
    link49 posted the 07/15/2026 at 02:22 PM
    vers0 ils en feront peut être un un jour.
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 02:53 PM
    J'espere qu'on peu boire du bon rhum dans le jeu parce qu'il fait chaud encore aujourd'hui
    link49 posted the 07/15/2026 at 02:56 PM
    rogeraf a Angers il y a de l'orage en ce moment donc les températures vont baisser.
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