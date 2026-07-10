Le légendaire concepteur Hiroshi Iuchi s'est exprimé pour la première fois sur son départ de M2 ​​et sur le statut d'Ubusuna, successeur d'Ikaruga.Dans un long message publié sur son site personnel, Iuchi explique qu'il n'a aucune intention d'abandonner le jeu. Iuchi explique également que le jeu n'est pas en développement depuis 12 ans, comme certains l'ont supposé, et que c'est peut-être la troisième ou quatrième fois que le développement du projet est interrompu.Il affirme également que son propre sens de la perfection a contribué aux problèmes rencontrés dans le projet :"La consigne de M2 était de prendre le temps nécessaire pour résoudre le problème jusqu’à ce qu’Inouchi puisse faire ce qu’il souhaite. On pourrait donc dire que le problème résidait dans notre volonté constante d’améliorer la qualité par tâtonnements, sans véritable objectif. Ce n’est pas que l’équipe de planification n’ait pas rationalisé les choses, mais j’ai aussi une part de responsabilité pour avoir pris leurs paroles au pied de la lettre. Quoi qu’il en soit, il est vrai que l’équipe s’est laissée aller à la complaisance en raison de la longue durée du projet, et un cercle vicieux s’est installé, notamment parce que l’équipe n’a été constituée que récemment."Il compare cette situation à celle d'une entreprise qui n'a jamais créé de jeu 3D auparavant et qui réunit deux ou trois personnes pour développer un titre AAA comme Call of Duty (en participant occasionnellement à d'autres projets). Avec le temps, ils compenseraient le manque de personnel et de compétences techniques.A l'heure actuelle des discussions sont encours avec d'autres entreprises pour continuer le projet."Bien qu'Ubusuna soit un jeu de tir assez unique et difficile à maîtriser, son concept est resté inchangé depuis 2006 et ne présente aucun problème. Sans vouloir me vanter, même après y avoir joué dans sa version actuelle, je le trouve plutôt amusant. (Je pense qu'il est probablement plus facile à prendre en main qu'Ikaruga pour la plupart des joueurs.)"