On est pas anti démat.Ce n'est plus une question de pro physique contre pro démat.C'est juste qu'on va tous se faire entuber.Exemple : si Sony sort Uncharted 5 et que t'a pas le choix que de l'acheter sur leur store et ben s'il te le mette à 100 euros , ben tu l'as dans l'os que tu sois pro démat ou non. T'auras aucun autre choix et c'est ça qui est graveIl faut se faire entendre et taper là où sa fait mal, c'ets à dire au portefeuille de Sony et à son image. Le passé nous a montré qu'il y a déjà eu des retournements ou des ajustements.Pour ma part c'est fini Sony en démat et j'ai cash arrêter mon abonnement au playstation plus.Faites pareil et signez la pétitionFaites chier Sony et propager la parole :-)