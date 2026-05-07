On est pas anti démat.
Ce n'est plus une question de pro physique contre pro démat.
C'est juste qu'on va tous se faire entuber.
Exemple : si Sony sort Uncharted 5 et que t'a pas le choix que de l'acheter sur leur store et ben s'il te le mette à 100 euros , ben tu l'as dans l'os que tu sois pro démat ou non. T'auras aucun autre choix et c'est ça qui est grave
Il faut se faire entendre et taper là où sa fait mal, c'ets à dire au portefeuille de Sony et à son image. Le passé nous a montré qu'il y a déjà eu des retournements ou des ajustements.
Pour ma part c'est fini Sony en démat et j'ai cash arrêter mon abonnement au playstation plus.
Faites pareil et signez la pétition
Faites chier Sony et propager la parole :-)
Que tous ceux qui sont pour le physique et même ceux qui achètent essentiellement en démat doivent gueuler tous les jours jusqu'en 2028, il faut laisser le choix aux consommateurs, point final
En tout cas, pour l’instant, la PS6 se fera sans moi et tous les jeux éditeurs-tiers se feront sur Switch 2 car on peut revendre derrière, tant pis pour vous Sony
Pas grave
Et gueuler ni changera rien, on a validé les augmentations de tarifs, les jeux à 80 et 90 balle, le demat est logique. Sur Pc ça n'existe plus depuis un bail on en a pas fait autant d'histoire.
Pour les codes en boite, donner la possibilité de les enregistrer plusieurs fois sur plusieurs systèmes différent pour autoriser la revente ou le prêt est quelque chose de faisable, voir carrément un système refurb pour les jeux acheter sur le PSN même quand tu l'a fini.
Des solutions pour calmer le jeu et effectuer la transition plus en douceur ça existe.
N'oublie pas qu'après la mort de physique c'est le dématérialisé qui sera en première ligne. Vous n’avez pas défendu le physique aujourd'hui je me delecterai de vous voir vous faire en.... dans le futur. Ce sera un beau retour de baton
Parceque sur PC t’as le choix du store sur lequel tu achète ton jeu demat avec prolifération de promo par concurrence contrairement à Sony/nintendo/xbox ou t’as un store unique
C’est trop dur a comprendre?
jem25 non et je l'avais compris merci.
sph1x ça fait longtemps que le choix à disparu hein sinon tu passe sur Pc rien de compliqué. Sony a pris sa décision et à fait un effort pour la ps5 mais maintenant c'est terminé que vous continuez ou pas.
Chouiner pour un truc aussi niche revoyez vos priorité sérieux.
En revanche si les gens achètent, ils n'ont plus le droit de se plaindre.
Mais faut pas rêver, les 250 millions de gens qui prendront GTA6 on déjà voté.
yanssou tu chouines autant que les autres, redescend un peu mec et laisse les gens exprimer leur colère par rapport à cette décision. Tu peux pas comprendre que ca saoule les personnes qui sont attachés au physique ?
bennj ou ta vu que je chouinais ? c'est vrai que faire 1000 articles par jour sur le sujet c'est pertinent non mais tu t'entend parler ?
appliques ta règle à toi même. Si t'es pas content personne t'oblige à venir commenter.
Et arrête de faire ton modo quand toi tu ne poste jamais rien.