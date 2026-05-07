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Sony PlayStation : F*CK THE PLAYERS et puis c'est TOUT Conkerax


On est pas anti démat.
Ce n'est plus une question de pro physique contre pro démat.
C'est juste qu'on va tous se faire entuber.
Exemple : si Sony sort Uncharted 5 et que t'a pas le choix que de l'acheter sur leur store et ben s'il te le mette à 100 euros , ben tu l'as dans l'os que tu sois pro démat ou non. T'auras aucun autre choix et c'est ça qui est grave

Il faut se faire entendre et taper là où sa fait mal, c'ets à dire au portefeuille de Sony et à son image. Le passé nous a montré qu'il y a déjà eu des retournements ou des ajustements.

Pour ma part c'est fini Sony en démat et j'ai cash arrêter mon abonnement au playstation plus.
Faites pareil et signez la pétition
Faites chier Sony et propager la parole :-)
Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=W3Pg1Bu__Qo
    tags : sony
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    heracles, icebergbrulant
    posted the 07/05/2026 at 12:17 PM by sph1x
    comments (43)
    aeris201 posted the 07/05/2026 at 12:19 PM
    https://pbs.twimg.com/media/HMUlKU1X0AAqe8A?format=jpg&name=large

    solarr posted the 07/05/2026 at 12:20 PM
    Le seul bénéfice de passer au tout démat, c'est que certains jeux physiques vont prendre ENORMEMENT de valeur à partir de 2028.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:22 PM
    Paradoxalement, seuls les jeux NEOGEO AES+ dès 2026 sur cartouche qui seront bon marché.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:24 PM
    Boulevard pour la Switch 2, CDPROJEKT ou d'autres pour des jeux qui sortiront en boîte complète à partir de 2028
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 12:26 PM
    Le démat, cantonné à une machine fermé, sans aucune sécurité, aucun levier, dont le prix est le même, c'est pas vraiment défendable
    supasaiyajin posted the 07/05/2026 at 12:27 PM
    Je trouve ça quand même délirant qu'aujourd'hui, acheter un jeu en démat à 100 balles, ça passe normal. 100 balles ! Un jeu que tu ne pourras pas revendre une fois terminé.
    reynald posted the 07/05/2026 at 12:28 PM
    Moi je ne comprends pas que ça puisse étonner tout le monde d'un coup, car tout le monde s'en doutait que la PS6 serait une console entièrement démat faut être lucide...
    yanssou posted the 07/05/2026 at 12:39 PM
    On le savait depuis 2020 maintenant faut passer à autre chose un moment...
    altendorf posted the 07/05/2026 at 12:42 PM
    solarr C'est là que tu es naïf, le marché de la Neo Geo AES+ va exploser tout comme celui de la Neo Geo. Il va y avoir deux marchés parallèles. Ceux qui veulent toujours faire les OG et ceux qui veulent la touche moderne.
    sph1x posted the 07/05/2026 at 12:45 PM
    reynald yanssou : bien sûr qu'on le savait, bien sûr qu'on s'y attend mais pas aussi brutalement. Dire de passer à autre chose c'est pas entendable car cela voudrait dire que nous acceptons de payer 10, 200 ou 300 balles pour un jeu sans autre choix et c'est ça qui est grave
    skuldleif posted the 07/05/2026 at 12:46 PM
    hein ?!!!! tu utilise pas ton compte pendant 3 ans ils peuvent supprimer ton compte avec tes achats wtf
    icebergbrulant posted the 07/05/2026 at 12:46 PM
    reynald Il y a une différence entre pressentir que ça allait arriver et quand ça arrive vraiment

    Que tous ceux qui sont pour le physique et même ceux qui achètent essentiellement en démat doivent gueuler tous les jours jusqu'en 2028, il faut laisser le choix aux consommateurs, point final

    En tout cas, pour l’instant, la PS6 se fera sans moi et tous les jeux éditeurs-tiers se feront sur Switch 2 car on peut revendre derrière, tant pis pour vous Sony
    defcon5 posted the 07/05/2026 at 12:47 PM
    Mais rien ne vous oblige à acheter vos jeux day one, hein. Tu attends 1 ou 2 ans et ton jeu à 80/100 balles tu le trouves à 40 (voir moins) lors des soldes. Même en numérique. Faut juste avoir un minimum de contrôle sur ses pulsions de consommateurs.
    heracles posted the 07/05/2026 at 12:48 PM
    5120x2880 Il est évident que Sony va pratiquer des prix abusifs, et que personne ne bénéficiera de l'usufruit théorique du tout démat lié aux coûts de production supprimés du physique. Il suffit de voir les prix sur le store actuel. Si les joueurs valident ça alors ils méritent qu'on leur vide leur compte en banque avec des jeux à prix forts.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:48 PM
    altendorf le marché de la Neo Geo AES+ va exploser ? mais non, on se calme, pas tout de suite.
    altendorf posted the 07/05/2026 at 12:50 PM
    solarr
    fan2jeux posted the 07/05/2026 at 12:56 PM
    Dommage pour intergalactic, je ne pourrais pas y jouer, il sera trop cher pour de la location.

    Pas grave
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:57 PM
    altendorf il faut déjà que la NeoGeo sorte, et ensuite que la demande de jeux soit nettement supérieures à l'offre et que Plaion stoppe très tôt le soutien aux jeux AES+ pour que ça explose : on est bien d'accord ?
    yanssou posted the 07/05/2026 at 12:58 PM
    sph1x sérieux ça reste du jv si te pas content change de loisir.

    Et gueuler ni changera rien, on a validé les augmentations de tarifs, les jeux à 80 et 90 balle, le demat est logique. Sur Pc ça n'existe plus depuis un bail on en a pas fait autant d'histoire.
    badeuh posted the 07/05/2026 at 01:01 PM
    +1000 sur son avis
    churos45 posted the 07/05/2026 at 01:05 PM
    Le problème c'est que pour tant de "mauvaises" annonces, il n'y a eu aucune bonne annonce pour les joueurs. Y'a juste ceux qui vont accepter bien sagement la merde qu'on leur sert
    gaymer40 posted the 07/05/2026 at 01:06 PM
    Sauf que personne oblige a acheter en demat
    naoshige11 posted the 07/05/2026 at 01:13 PM
    churos45 c'est pour ça qu'ils doivent trouver des solutions. Bon maintenant c'est acté, le format disque va disparaitre, ils vont pas revenir en arrière ça serait trop lourd de conséquence, ne serait-ce qu'au niveau de l'investissement fait dans l'usine de pressage, mais des solutions pour que le digital ne soit pas un truc à impasse ça existe déjà et d'autres peuvent être réalisée très facilement, comme un prix plafond qui dépasse pas les 50€ par exemple, ou la possibilité de stocker son jeu sur un support externe, même si doit être accompagné d'un verrouillage software comme pour les sauvegardes, avec la garantie qu'il puisse être lancé.

    Pour les codes en boite, donner la possibilité de les enregistrer plusieurs fois sur plusieurs systèmes différent pour autoriser la revente ou le prêt est quelque chose de faisable, voir carrément un système refurb pour les jeux acheter sur le PSN même quand tu l'a fini.

    Des solutions pour calmer le jeu et effectuer la transition plus en douceur ça existe.
    olex posted the 07/05/2026 at 01:13 PM
    C'est surtout qu'on perd cette alternative et potentiellement à terme tous les droits qui vont avec. D'autant plus que c'est LA société qui a mis en avant le disque optique il y a 43 ans qui met un coup d'arrêt pour sa propre gamme de divertissements vidéo, sans successeur à ce jour. C'est sans doute ça qui fait le plus mal.
    cjmusashi posted the 07/05/2026 at 01:14 PM
    yanssou jamais on ne passera à autre chose, tu peux faire ton petit mouton pour les pourris de PlayStation mais pour mois ce sera JAMAIS la cas
    N'oublie pas qu'après la mort de physique c'est le dématérialisé qui sera en première ligne. Vous n’avez pas défendu le physique aujourd'hui je me delecterai de vous voir vous faire en.... dans le futur. Ce sera un beau retour de baton
    jem25 posted the 07/05/2026 at 01:19 PM
    yanssou

    Parceque sur PC t’as le choix du store sur lequel tu achète ton jeu demat avec prolifération de promo par concurrence contrairement à Sony/nintendo/xbox ou t’as un store unique

    C’est trop dur a comprendre?
    deathegg posted the 07/05/2026 at 01:24 PM
    jem25 C'est dingue comme c'est LE truc qu'il faut répéter 50 fois et que ca imprime toujours pas.
    xynot posted the 07/05/2026 at 01:26 PM
    Le GOAT a parlé.
    sph1x posted the 07/05/2026 at 01:30 PM
    yanssou mais sérieux c'est quand même dingue de rien comprendre à ce point. Pas étonnant que Sony puisse prendre des décisions quand j'entends ce que tu dis. C'est pas une question de "loisir", c'est une question de consommation. Le choix c'est primordiale dans notre société. C'est là qu'est le vrai débat
    yanssou posted the 07/05/2026 at 01:39 PM
    cjmusashi bah fallait boycoter en 2020 tant pis pour vous.

    jem25 non et je l'avais compris merci.

    sph1x ça fait longtemps que le choix à disparu hein sinon tu passe sur Pc rien de compliqué. Sony a pris sa décision et à fait un effort pour la ps5 mais maintenant c'est terminé que vous continuez ou pas.

    Chouiner pour un truc aussi niche revoyez vos priorité sérieux.
    brook1 posted the 07/05/2026 at 01:42 PM
    jem25 Pas du tout, les joueurs préfèrent le démat sur PC parce qu'il y a le marché gris qui te permet d'acheter des clés Steam pour quedal, c'est tout, et non pas parce que les autres stores proposent des promos dont la majorité des joueurs se fout tellement qu'ils n'ont d'yeux que pour Steam.
    yukilin posted the 07/05/2026 at 01:43 PM
    Il y aura toujours le choix de ne pas acheter les jeux si le prix est abusif. Et sii tout le monde le fait ils changeront.
    En revanche si les gens achètent, ils n'ont plus le droit de se plaindre.
    sph1x posted the 07/05/2026 at 01:44 PM
    yukilin totalement en phase. Rien à ajouter là dessus
    kikoo31 posted the 07/05/2026 at 01:46 PM
    solarr mouais d'ici là, Nintendo se sera aligné avec Sony et Microsoft
    olex posted the 07/05/2026 at 01:52 PM
    En 2020 ou en 2026, je pense que ça n'aurait rien changé si les tendances de consommation évoluent en ce sens.
    rendan posted the 07/05/2026 at 02:15 PM
    IL A TELLEMENT RAISON BYE BYE SONY POUR MOI AUSSI
    gamerdome posted the 07/05/2026 at 02:35 PM
    Je voudrais tellement que Sony se mange un bide intergalactique avec la PS6.

    Mais faut pas rêver, les 250 millions de gens qui prendront GTA6 on déjà voté.
    bennj posted the 07/05/2026 at 02:41 PM
    yanssou ah ben perso je vais clairement passer à autre chose. C'est ma dernière console Sony. Merci à eux pour toutes ses années mais bye bye.
    cjmusashi posted the 07/05/2026 at 02:44 PM
    yanssou Je n’en ai rien à faire de boycotter car ça ne sert à rien à cause des pigeons de PlayStation qui achèterons toujours en masse. Ces pourris de PlayStation c'est fini pour moi par contre je continuerai à les prendre à parti avec leur politique de merde tout demat jusqu'au bout
    bennj posted the 07/05/2026 at 02:48 PM
    brook1 arrête de généraliser il n'y a pas qu'un seul type de joueurs sur PC. Perso je n'achète pas du tout sur les marchés gris car j'estime que c'est de l'arnaque purement et simplement. Avec des potes on achète nos jeux sur Steam bien sur (vive la bibliothèque familiale), mais aussi sur GoG, ou itch.io. C'est tout l'intérêt d'être sur PC, d'avoir le choix.

    yanssou tu chouines autant que les autres, redescend un peu mec et laisse les gens exprimer leur colère par rapport à cette décision. Tu peux pas comprendre que ca saoule les personnes qui sont attachés au physique ?
    yanssou posted the 07/05/2026 at 02:53 PM
    cjmusashi Les pigeons sont partout malheureusement.

    bennj ou ta vu que je chouinais ? c'est vrai que faire 1000 articles par jour sur le sujet c'est pertinent non mais tu t'entend parler ?
    bennj posted the 07/05/2026 at 02:59 PM
    yanssou tu chouines pas en disant que les autres chouines peu etre ?
    appliques ta règle à toi même. Si t'es pas content personne t'oblige à venir commenter.
    yanssou posted the 07/05/2026 at 03:08 PM
    bennj C'est ça, on a qu'a transformer ce site en twiter ou discord dans ce cas là, quand on parle de vrai sujet y'a personne mais des débats inutiles si , l'equité tu connais ?

    Et arrête de faire ton modo quand toi tu ne poste jamais rien.
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