Des joueurs à l'œil avisé ont remarqué que le prochain Final Fantasy VII Revelation pourrait bénéficier de plusieurs DLC ainsi que d'un Story Expansion Pass. Cette information a été découverte suite à leur ajout dans la base de données d'Epic Games.
Bien que Square Enix n'ait rien annoncé officiellement à ce sujet, le studio avait précédemment indiqué être ouvert à l'idée de proposer des DLC pour le volet final de cette excellente trilogie. Final Fantasy VII Revelation sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch 2 et d'autres plateformes.
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/02/final-fantasy-vii-revelation-appears-to-have-multiple-dlcs-and-story-expansion-pass-planned/
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posted the 07/03/2026 at 04:29 AM by link49
Je veux platiné toute la franchise que ce soit en physique ou en demat