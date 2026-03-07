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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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link49 > blog
[Final Fantasy VII Revelation] Plein de DLC et un Story Expansion Pass déjà prévus?


Des joueurs à l'œil avisé ont remarqué que le prochain Final Fantasy VII Revelation pourrait bénéficier de plusieurs DLC ainsi que d'un Story Expansion Pass. Cette information a été découverte suite à leur ajout dans la base de données d'Epic Games.

Bien que Square Enix n'ait rien annoncé officiellement à ce sujet, le studio avait précédemment indiqué être ouvert à l'idée de proposer des DLC pour le volet final de cette excellente trilogie. Final Fantasy VII Revelation sortira au printemps prochain sur Nintendo Switch 2 et d'autres plateformes.

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/02/final-fantasy-vii-revelation-appears-to-have-multiple-dlcs-and-story-expansion-pass-planned/
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    aeris201
    posted the 07/03/2026 at 04:29 AM by link49
    comments (1)
    ratchet posted the 07/03/2026 at 04:45 AM
    Tellement hâte j’espère le même traitement pour d’anciens autre FF après! Que je découvre des titres de fou

    Je veux platiné toute la franchise que ce soit en physique ou en demat
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