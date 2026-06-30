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ouroboros4 > blog
George Broussard et Xbox : la plus importante vague de licenciements de l’histoire du jeu vidéo
D'après George Broussard, les vagues de licenciements qui devrait toucher Xbox à partir de juillet, serait « la plus importante vague de licenciements de l’histoire du jeu vidéo. »

https://www.resetera.com/threads/george-broussard-on-xbox-studio-closures-likely-to-be-the-largest-single-layoff-event-in-gaming-history.1564408/
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    posted the 06/30/2026 at 07:34 AM by ouroboros4
    comments (19)
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 07:42 AM
    ça parle d'undead labs aussi, quid de state of decay si c'est vrai...
    gamjys posted the 06/30/2026 at 07:43 AM
    Bon ben xbox est finito
    walterwhite posted the 06/30/2026 at 07:47 AM
    Bravo aux instances qui ont permis et validés le rachat d’ABK par ces bons à rien de Microsoft.

    Les effets systémiques de leur incompétence sont désastreux.
    jenicris posted the 06/30/2026 at 07:52 AM
    walterwhite et certains applaudissaient ce rachat. Sur Resetera ces même mecs on les voit plus
    romgamer6859 posted the 06/30/2026 at 08:01 AM
    jenicris je pense que tout va être revu, même les abo
    giru posted the 06/30/2026 at 08:01 AM
    Bon après ça serait pas mal que tous ces leakers et influenceurs arrêtent de rapporter des rumeurs de plus en plus dramatiques. Ca doit vraiment pas être une situation cool pour les employés de ces studios... chaque jour tu vois un connard sur X annoncer que les licenciements qui te pendent au nez vont être encore pire que la veille. Ca doit être insuportable.
    brook1 posted the 06/30/2026 at 08:10 AM
    Heureusement qu'il avait garanti aux instances incompétentes de préserver les emplois lors du rachat d'Activision Blizzard loul
    kikoo31 posted the 06/30/2026 at 08:27 AM
    jenicris Resetta ces génies visionnaire
    shambala93 posted the 06/30/2026 at 08:31 AM
    Tous ces studios, ont-ils fait de grands jeux qui ont cartonné ?

    Faut être realiste, Microsoft n’est pas l’Armee du Salut. Maintenant, MS aurait dû être voir une ligne éditoriale claire nette et précise ! Ils n’ont rien branlé dans le management !
    skuldleif posted the 06/30/2026 at 08:34 AM
    Toujours plus moins dans les superlatifs après la rumeur de fermeture de 1 puis 2 puis 3 puis 4 et enfin 5 studio , maintenant une comparaison avec l'extinction des dinosaures
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 08:34 AM
    shambala93 surtout dépenser quasiment 100 milliards dans des rachats.
    Quelle idée aussi...
    shambala93 posted the 06/30/2026 at 08:39 AM
    ouroboros4
    Malheureusement ils n’ont rien fait de tout ça. M’enfin la c’est toute l’industrie qui souffre. Peut-être un peu moins Nintendo et les japonais mais bon.
    fiveagainstone posted the 06/30/2026 at 08:39 AM
    Tous ces studios achetés pour ça.
    Heureusement que la rumeur qui voulait que MS achète Sega était fausse ( ou que ça ne s'est pas fait), déjà qu'ils font rien des licences de Rare et annulent Perfect Dark qui avait un potentiel fun élevé, ça dégoute.

    Autant arrêter le JV ou qu'ils passent éditeurs tiers. Et ça serait bien qu'ils arrêtent de forcer avec le démat' aussi. J'en peux plus de cette boite, alors qu'il y a besoin de concurrence à Sony et Nintendo, mais ils sont pas à la hauteur.
    ouroboros4 posted the 06/30/2026 at 08:40 AM
    skuldleif Ça n'a pas empêcher Jason Schreier de parler de bain de sang il y a plusieurs semaines
    maddox69 posted the 06/30/2026 at 08:48 AM
    Force aux devs. Après, si c'est vrai, j'espère qu'ils pourront se restructurer entre, genre des studios "indés" ou quoi. Toutes ces fermetures ne semblent plus s'arrêter...
    shambala93 posted the 06/30/2026 at 08:53 AM
    Y’a peut être aussi un problème de niveau chez certains dev ultra bien payés.
    zekk posted the 06/30/2026 at 08:53 AM
    et dire que des mecs comme Spencer, se sont cassé limite par la grande porte, limite applaudis...
    gameslover posted the 06/30/2026 at 08:54 AM
    si c'est vrai, ça sent pas bon pour le gamepass (et tant mieux)

    https://www.frandroid.com/marques/microsoft/3161363_xbox-game-pass-microsoft-aurait-arrete-ses-accords-avec-les-studios-tiers
    levieuxjoueur posted the 06/30/2026 at 08:58 AM
    gameslover

    Je pense qu'ils vont faire ce qui aurait dû être fait dés le départ un gamepass qu'avec les jeux 1st party. Si cela avait été fait comme ça on l'aurait déjà sur Switch et PS5. Sony a toujours refuser car il voyait le danger, mais si ils avaient un GP 1st party only alors Sony aurait accepté je pense.
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