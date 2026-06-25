Le "Counter-RPG" de Arc System Works aura le droit a une traduction en plusieurs langues dont le saint français. De plus, Red Art Games sortiront le jeu en edition physique sur PS5 et Switch chez nous avec comme souvent une édition Deluxe exclusive a leur site.La preco de la version PS5 contiendra un code pour debloquer des tenues et un mode en plus.Sortie le 24 Septembre pour 49,99.Résumé de Steam :《Histoire》L'histoire se déroule à Tokyo après le « World Collapse », une catastrophe où la réalité est érodée et où des entités grotesques connues sous le nom d'《Aberrations》 errent librement.Souma Hoshigami, un jeune homme attaqué par une Aberration pendant son travail de livreur à temps partiel et laissé dans un état « mi-transformé » — une fusion entre l'humain et le monstre —, est secouru et placé en garde à vue en tant qu'« objet trouvé » par Rena Hizuki, une enquêtrice de la police métropolitaine de Tokyo, département de la sécurité publique, cinquième division des affaires étrangères (communément appelée division de réponse aux mutations de la sécurité publique).Dans un monde contaminé par les Aberrations et confronté à l'effondrement de la réalité, vous incarnerez Rena et Souma.Traquez la drogue démoniaque « Tiny True » qui se propage dans les rues, les motifs gravés sur le corps appelés « Stigmates » qui infectent les jeunes, et un culte mystérieux qui tire les ficelles dans l'ombre. Combattez avec style pour vaincre et terrasser de puissants ennemis tout en perçant le mystère de la transformation du monde.《Système de Combat》Ce jeu propose un système de combat rafraîchissant et unique dans lequel vous superposez efficacement plusieurs compétences au fil du temps pour infliger d'énormes dégâts aux ennemis.◆ Système InnovantL'écran de combat affiche une jauge semblable à une chronologie indiquant le moment de l'attaque et les types de compétences de l'ennemi.Les joueurs peuvent utiliser cette chronologie comme guide pour enregistrer leurs propres compétences, interrompre les attaques ennemies et les submerger.L'écran peut être ralenti ou mis en pause à tout moment, affichant une variété d'informations tactiques telles que les prévisions d'attaques ennemies et l'état de recharge des compétences, permettant une planification stratégique approfondie.Grâce à ces systèmes uniques, vous pouvez exécuter des manœuvres tactiques comme contrer les attaques ennemies ou activer des bonus pendant les ouvertures de leur assaut pour renforcer votre équipe.◆ Maîtrisez la vitesse de combatBien que le combat soit une expérience tactique centrée sur la chronologie, vous permettant de profiter d'une profonde contemplation, plus vous vous y habituerez, plus vous pourrez vous battre de manière agressive, reflétant l'intensité d'un pur jeu d'action !Allez-vous vous battre de manière agressive et proactive, ou de manière cool et intellectuelle contre des ennemis redoutables ?Battez des ennemis bizarres et puissants en utilisant différents styles de combat adaptés à vos préférences, et visez à conquérir les menaces ultimes !《Voix》L'histoire entièrement doublée porte l'immersion à son paroxysme.《Visuels》Basé sur un design vibrant en cel-shading, le jeu utilise des shaders spéciaux pour les expressions des Aberrations afin de fournir des visuels de combat puissants et intenses.《Chansons et Ouverture》Les chansons intégrées au jeu et le thème d'ouverture élèveront sans aucun doute votre expérience de jeu au niveau supérieur.