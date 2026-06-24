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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : Switch 2
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[Resident Evil: Veronica] Des détails sur la version Switch 2


Début juin, Capcom a annoncé Resident Evil: Veronica pour la Switch 2, avec une sortie prévue courant 2027. Ce titre est un remake de Resident Evil Code: Veronica (sorti en 2000) ; l'objectif de Capcom est de préserver l'essence du jeu original tout en proposant un gameplay modernisé, une narration revisitée et des graphismes d'une grande richesse visuelle.

Bien que Capcom ait été avare en détails concernant Resident Evil: Veronica, la fiche du jeu sur l'eShop de Nintendo nous a peut-être révélé deux informations supplémentaires. La page japonaise de l'eShop indique en effet que le titre prendra en charge la technologie HDR ainsi que les amiibo. Aucun détail précis n'a été communiqué à ce sujet pour l'instant, mais espérons que Capcom nous en dira plus prochainement.

En 2027, folie, intrigues, amour et haine se conjuguent pour donner naissance à un nouvel opus glaçant du genre survival horror. Trois mois se sont écoulés depuis la catastrophe biologique de Raccoon City. Claire Redfield, qui a survécu aux côtés de Leon S. Kennedy et Sherry Birkin, se rend en France à la recherche de son frère, Chris Redfield. Cependant, ce ne sont pas des retrouvailles qui l'attendent, mais l'unité des forces spéciales d'Umbrella, responsable de l'incident. Capturée, Claire est transférée sur une île mystérieuse. Elle doit désormais tenter désespérément de s'échapper de Rockfort Island, une île isolée transformée — suite à une nouvelle catastrophe biologique — en un véritable enfer digne des pires cauchemars du survival horror.

Source : https://gonintendo.com/contents/62124-resident-evil-veronica-eshop-listing-mentions-hdr-and-amiibo-support/
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    aeris201
    posted the 06/24/2026 at 05:31 PM by link49
    comments (6)
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 05:35 PM
    Xenoblade Genesis, RE Veronica… ca promet du lourd sur Switch 2 en 2027

    Et on peut compter sur Capcom pour une version au top du top comme Requiem, que ce soit en docké et portable
    kratoszeus posted the 06/24/2026 at 05:54 PM
    Obliger link42 et aeris201 sont le même compte. C'est pas possible
    tab posted the 06/24/2026 at 06:14 PM
    « En 2027, folie, intrigues, amour et haine se conjuguent pour donner naissance à un nouvel opus glaçant du genre survival horror »
    Mais tu relis parfois ce que Google traduction ou tout autre IA te traduit?
    korou posted the 06/24/2026 at 06:18 PM
    kratoszeus c’est tellement flag…
    link49 posted the 06/24/2026 at 07:25 PM
    kratoszeus et korou voyez avec shanks car quoi que je dise...
    cyr posted the 06/24/2026 at 07:41 PM
    aeris201 j'attends les jeux de Nintendo en 2027. Hormis xenoblade Genesis, et pokemon vent.. (game freak...)

    Va falloir qu'il balance quelque choses.
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