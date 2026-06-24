En se montrant trop respectueux du matériau d'origine, ce remake de Star Fox rate sa cible. Nintendo remet au goût du jour un genre daté sans y insuffler la moindre modernisation de gameplay ni de contenu supplémentaire digne d'intérêt. C'est textuellement le jeu de 1997, transposé en 2026 avec l'intégralité de ses écueils structurels, à commencer par une durée de vie famélique et une IA archaïque. Face à une concurrence moderne et à la tendance actuelle des remakes capables de réinventer de vieilles formules, la proposition de Star Fox s'avère insuffisante... et me fait peur avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 en cette fin d'année. En espérant que plus d'efforts y soient investis.
9/20
(Metacritic 81% pour l'heure)
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posted the 06/24/2026 at 02:35 PM by guiguif
Sinon oue ça faut lontemps un jeu n'avait pas été aussi dégommer comme ça lol
judebox Ou alors il a pas aimé c'est tout. C'est un remaster le truc, peut être que pour une Switch 2 il s'attendait à prendre une grosse giffle, mais Nintendos semble vouloir faire les pingres et racler les fond du tirroir et donner des centimes pour faire un jeu
rogeraf c'est meme pas une question de confiance vu que c'est le meme jeu qu'a l’époque en plus beau.
medoo Bah c'est con, c'est le même jeu que la version 64
Ca reste un jeu mythique, mais ça n'excuse pas tout, surtout à 50 balles.
Bref, les joueurs de la gen Z découvre ce que c'est qu'un jeu arcade, mais quoiqu'il en soit, ce remake ne m'intéresse pas et le pire reste le prix pratiqué pour un remake qui n'aurait pas dû dépasser les 30€.
Par contre, je fais également parti des déçus de la Switch 2 et j'attends encore les NOUVEAUX jeux de Nintendo...
Et c'est bien un remake qui a recrée les graphismes, les modèles 3D, les effets, l'interface et parfois certains éléments de gameplay, que du simple remaster.
Je pensais que le jeu allait taper les > 85% quand j'ai pu lire quelques previews par le passé.
Donc tout de même "un ptit peu" de contenu supplémentaire
Sinon, pour moi, c'est JVC qui rate son test, un jeu résolument typé arcade se doit d'être court, aujourd'hui, comme à l'époque. Les jeux qui essayent de rallonger artificiellement des expériences arcades à l'anciennes sont ennuyeux, et tirent en longueur.
C'est pensé pour faire des courtes sessions, sur du long terme.
Et c'est bien sans plus
Je comprends le 9 sur 20 mais ça veut pas plutôt 13 de la part de jeuxvideo.con
On attendra les autres notes
Perso grand max 12 sur 20 pour moi
https://howlongtobeat.com/?q=star%2520fox
Les défis ajoutés c'est juste une carotte pour faire croire qu'il y a du changement
Dingue de passer autant à côté des intentions des développeurs et de ne pas comprendre pourquoi certains choix on étaient fait.
apejy : les défis reste du contenu supplémentaire, le tout sans dénaturer l'aventure de l'œuvre originale comme ça arrive parfois dans les remakes, sans oublier le mode multi-joueurs qui peut intéresser certains joueurs.
La note est sévère, mais au moins elle permet de rééquilibrer un peu la moyenne Metacritic, parce qu’il faut aussi parler des sites qui surnotent comme Nintendo Life, Nintendo Insider et compagnie...
9/10 soyons honnête au vu du contenu ça ne le vaut pas.
Comme je le disais, le jeu reste un classique, mais ils ne se sont clairement pas foulés sur ce portage…
L'objectif est évidemment de refaire le routes plusieurs fois afin de prendre les raccourcis et autres.
Donc la durée de vie est de 3-4x la durée de vie d'un run.
C'est un peu comme dire "Ouah Tetris, la durée de vie est super courte, une partie dure 20 minutes au maximum"
Ils ont refait donc c’est un remake.
Entre les 16 ou 18 sur 20 pour des jeux random (dont la pub du-dit jeu recouvre leur site) et les 8 ou 9 sur 20 ici.
Un site de tocards, pour des tocards, par des tocards....
Après venir dire qu'ils ne se sont pas foulé, je trouve ça un peu exagéré, le but étant de garder l'expérience originale avec un gros up graphique (ça reste une claque pour le genre) et ajouter du contenu supplémentaire sans dénaturer le contenu d'origine.
Au final c'est exactement la même chose que Metroid Prime Remastered qui lui n'avait pas eu de contenu bonus, juste une intégration d'un mapping de touches plus moderne et des graphismes mis au goût du jour, mais là étrangement ça n'avait pas l'air d'avoir choqué grand monde, même si le prix de 40€ avait sûrement aidé à faire passer la pilule.
Après je pense qu'il y a deux écoles dans les attentes d'un remake (terme fourre-tout), ceux qui s'attendent à avoir un jeu lourdement modifié mais qui garde des éléments du jeu de base et ceux qui attendent d'avoir une mise à jour graphique/quality of life mais revenir la même expérience qu'à l'origine, donc forcément si tu t'attends à une option et que c'est l'autre qu'on te propose, tu ne peux qu'être déçu.
D'ailleurs je pense que ceux qui s'attendent à ce que Zelda OoT soit totalement refait dans sa structure ou élément principaux vont être déçu, car c'est clairement pas la philosophie de Nintendo quand ils font des remakes contrairement à d'autres éditeurs qui sortent des jeux qui n'offrent plus exactement la même expérience qu'à l'origine.
nyseko : non mais je crois que certains n'ont pas compris ce qu'est un shoot'em up arcade basé sur le scoring et s'attendaient à ce que le jeu devienne un Rogue Squadron Like
apejy Durée de vie de 3 heures ??????????????
Pour moi j'ai l'impression c'est plus un bon 13/20
Par contre je pense que le reviewer est vraiment un peu saoulé du manque d'ambition général actuel dans les jeux Nintendo et personne peut lui reprocher ça
C'est dingue que ce soit JV.com qui soit celui qui donne la note que mérite le jeu pour une fois.
PS : si vous êtes con au point de le comparer à des jeux d'arcade sorti en 90, vous avez un QI en dessous de 50, bisoux.
Quand tu écris "CHEH !!! Pas de totem pour le coup "
je me dis qu'à force de répéter que "Nintendo a le totem d'immunité", voilà ce qui se passe, on tombe dans la caricature pour dire l'inverse, comme si cela allait donner du crédit.
Il y a une forme de sophisme d'opposition "Puisque tout le monde dit que Nintendo est génial, je vais prouver que je suis libre en disant que c'est médiocre."
Quand au reste, tu es aussi crédible qu'un test de JVC
Allez zou !!
nicolasgourry Nicolas, t'es sympa et tout, mais arrête d'être un fanboy Nintendo à chaque fois que je dis une chose en défaveur de ta marque, ça devient, très, mais alors très très lourd. Merci de prendre mon commentaire en considération.
J'ai mes raisons, qui sont LAAAAARGEMENT valable pour ne pas aimer cette console et la politique de Nintendo, merci d'accepter ça et de me laisser tranquille à l'avenir, du moins SUR ce terrain, parce que franchement mec, désolé mais tu me soules de fou.
Le monde pointe du doigt Nintendo, et leur fainéantise et tu me soules limite à me montrer par A + B et le théorème de Pythagore que la Switch 2 est une excellente console et que les jeux sont super.
NON et encore NON !!!
Ca va deux minutes hein !! Encore une fois je t'apprécies sur ce site, mais genre vraiment, donc arrête avec Nintendo et moi. En attendant que Nintendo fasse de gros effort, arrête avec moi, PLEASE !!!!! Me quote plus si je dis une chose que j'aime pas chez Nintendo, y en a marre à la fin....
zekk Non mais l'ami il est lourd c'est dommage
l'execuse avancée du remake visuel trop fidèle en gameplay à l'original ne passe pas, surtout que shadow of the colossus qui a eu chez eux 18/20 pour la même raison rapproché à Nintendo, ils applaudissaient le fait d'avoir respecté le gameplay archaïque d'origine sous un habiage graphique moderne.
jeuxvideo.com n'est plus respecté par personne... qu'il vise juste ou à côté... ça n'a aucune valeur aux yeux de personne.