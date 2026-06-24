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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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guiguif
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JVC atomise Star Fox sur Switch 2


En se montrant trop respectueux du matériau d'origine, ce remake de Star Fox rate sa cible. Nintendo remet au goût du jour un genre daté sans y insuffler la moindre modernisation de gameplay ni de contenu supplémentaire digne d'intérêt. C'est textuellement le jeu de 1997, transposé en 2026 avec l'intégralité de ses écueils structurels, à commencer par une durée de vie famélique et une IA archaïque. Face à une concurrence moderne et à la tendance actuelle des remakes capables de réinventer de vieilles formules, la proposition de Star Fox s'avère insuffisante... et me fait peur avant la sortie de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Switch 2 en cette fin d'année. En espérant que plus d'efforts y soient investis.

9/20

(Metacritic 81% pour l'heure)
https://www.jeuxvideo.com/test/2090244/star-fox-switch-2-avec-ce-remake-nintendo-me-fait-peur-avant-zelda-ocarina-of-time.htm
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    posted the 06/24/2026 at 02:35 PM by guiguif
    comments (61)
    zekk posted the 06/24/2026 at 02:36 PM
    https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExdWphZjJ3azFrbGN6MWNhbWk0eXVqajdtdmV1MW1pZTh0amlxNWNnOCZlcD12MV9naWZzX3NlYXJjaCZjdD1n/pUeXcg80cO8I8/giphy.gif
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 02:36 PM
    Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu une note aussi merdique chez JVC même chez les tiers
    jenicris posted the 06/24/2026 at 02:37 PM
    Lol
    malroth posted the 06/24/2026 at 02:38 PM
    Guiguif t'as mis 9/10 dans l'article. C'est 9/20

    Sinon oue ça faut lontemps un jeu n'avait pas été aussi dégommer comme ça lol
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 02:39 PM
    Je fais confiance a Gamergen, si ils disent c'est 18/20. C'est que c'est un beau jeu. Qui fait confiance encore a JVC, ce site de tocards
    judebox posted the 06/24/2026 at 02:39 PM
    Même s'il est fort probable que le Metacritic de ce jeu ne soit pas le plus haut qu'on ait vu, je pense que JVC a essayé de faire du buzz avec cette note.
    losz posted the 06/24/2026 at 02:41 PM
    Après, c'est un guignol, le testeur. Le genre de mec qui aurait aimé que ca devienne un open world, qu'on descende sur les planètes, qu'on loot des merdes à droite à gauche et qu'on se fasse chier comme sur No Man's Sky.
    hypermario posted the 06/24/2026 at 02:41 PM
    En faite c'est un remaster, pas un remake, et on s'y attendais tous, comme on s'attend tous a la meme chose pour Zelda 64.
    zekk posted the 06/24/2026 at 02:43 PM
    rogeraf Après, la vérité a l'air d'être au milieu, ça n'a pas l'air de valoir 18, non plus
    medoo posted the 06/24/2026 at 02:43 PM
    En même temps, fan ou non de Nintendo (je le suis), objectivement, ils font des Jeux moins finis et moins amusant qu'avant...
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 02:43 PM
    CHEH !!! Pas de totem pour le coup

    judebox Ou alors il a pas aimé c'est tout. C'est un remaster le truc, peut être que pour une Switch 2 il s'attendait à prendre une grosse giffle, mais Nintendos semble vouloir faire les pingres et racler les fond du tirroir et donner des centimes pour faire un jeu
    guiguif posted the 06/24/2026 at 02:43 PM
    malroth j'ai corrigé avant que tu n’aie eu le temps de commenter

    rogeraf c'est meme pas une question de confiance vu que c'est le meme jeu qu'a l’époque en plus beau.
    malroth posted the 06/24/2026 at 02:44 PM
    guiguif bien vu
    blueblood posted the 06/24/2026 at 02:46 PM
    Au vue du commentaire de Losz, c'est débile au final.

    medoo Bah c'est con, c'est le même jeu que la version 64
    drybowser posted the 06/24/2026 at 02:46 PM
    Aucun contenu supplémentaire c'est bien ce que je craignais !! Du coup sans moi , 70 balles pour 8 heures dun jeu que je connais déjà non merci
    skuldleif posted the 06/24/2026 at 02:47 PM
    ils n'ont pas eu leur cheque
    apejy posted the 06/24/2026 at 02:48 PM
    Comme je l'avais signalé, ce qui est reproché c'est la durée de vie de 3h...tient donc

    Ca reste un jeu mythique, mais ça n'excuse pas tout, surtout à 50 balles.
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 02:48 PM
    Les mecs sont juste tellement habitué d'avoir des jeux de 50/100h rempli de truc inutiles et sans aucun replay value, que lorsque tu leur donnes un jeu typé arcade dont toute la structure repose justement sur le fait de refaire plusieurs fois le jeu pour le finir à fond (environ 10h pour la version originale), ils crient au scandale parce qu'ils n'ont pas transformé le jeu en un truc linéaire où tu enchaines des missions chiantes à la chaîne et le tout en oubliant tous le contenu supplémentaire ajouté à cette version...

    Bref, les joueurs de la gen Z découvre ce que c'est qu'un jeu arcade, mais quoiqu'il en soit, ce remake ne m'intéresse pas et le pire reste le prix pratiqué pour un remake qui n'aurait pas dû dépasser les 30€.
    judebox posted the 06/24/2026 at 02:48 PM
    ravyxxs Peut-être mais venant de ce site de m*rde, c'est dur de les prendre au sérieux

    Par contre, je fais également parti des déçus de la Switch 2 et j'attends encore les NOUVEAUX jeux de Nintendo...
    keiku posted the 06/24/2026 at 02:53 PM
    Comme a chaque fois c'est le vente qui jugerons, mais vu le prix il ne leur en faudra pas beaucoup pour rentabiliser
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 02:53 PM
    Pas de quoi fouetter un chat. Le jeu a quand même reçu une note de 81/100.
    Et c'est bien un remake qui a recrée les graphismes, les modèles 3D, les effets, l'interface et parfois certains éléments de gameplay, que du simple remaster.
    romgamer6859 posted the 06/24/2026 at 02:53 PM
    Jeu ultra court et à part quelques possédés du scoring ça ne prend plus aujourd'hui c'est juste logique
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 02:54 PM
    9/20 ça pique quand même.

    Je pensais que le jeu allait taper les > 85% quand j'ai pu lire quelques previews par le passé.
    hypermario posted the 06/24/2026 at 02:55 PM
    c'est ce que je disais, pourquoi tant de hype, come zelda 64
    fdestroyer posted the 06/24/2026 at 02:55 PM
    drybowser On sait tout de même qu'il y'aura le préquel avec James McClouds.

    Donc tout de même "un ptit peu" de contenu supplémentaire

    Sinon, pour moi, c'est JVC qui rate son test, un jeu résolument typé arcade se doit d'être court, aujourd'hui, comme à l'époque. Les jeux qui essayent de rallonger artificiellement des expériences arcades à l'anciennes sont ennuyeux, et tirent en longueur.

    C'est pensé pour faire des courtes sessions, sur du long terme.
    kikoo31 posted the 06/24/2026 at 02:57 PM
    Déjà testé la démo
    Et c'est bien sans plus

    Je comprends le 9 sur 20 mais ça veut pas plutôt 13 de la part de jeuxvideo.con
    On attendra les autres notes

    Perso grand max 12 sur 20 pour moi
    apejy posted the 06/24/2026 at 03:01 PM
    drybowser 8h t'es gentil, si c'est exactement le même contenu, suffit de voir la durée de vie des anciens

    https://howlongtobeat.com/?q=star%2520fox

    Les défis ajoutés c'est juste une carotte pour faire croire qu'il y a du changement
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 03:06 PM
    Le plus drôle c'est quand le mec te parle de l'intelligence artificielle des coéquipiers, sans comprendre que ce n'est pas de l'IA mais des scripts, dont le but est justement de créer des séquences où tu dois aider tes coéquipiers pour renforcer l'impression de faire partie d'une équipe...

    Dingue de passer autant à côté des intentions des développeurs et de ne pas comprendre pourquoi certains choix on étaient fait.

    apejy : les défis reste du contenu supplémentaire, le tout sans dénaturer l'aventure de l'œuvre originale comme ça arrive parfois dans les remakes, sans oublier le mode multi-joueurs qui peut intéresser certains joueurs.
    taiko posted the 06/24/2026 at 03:09 PM
    La faineantise habituelle de Nintendo
    akinen posted the 06/24/2026 at 03:10 PM
    Normalement on retire 1 point par rapport au test original en cas de portage faineant
    temporell posted the 06/24/2026 at 03:11 PM
    9/20 soit 45% contre une moyenne de 81% ( qui me parait plus juste ) donc un test éclaté au sol
    taiko posted the 06/24/2026 at 03:16 PM
    akinen on ne va pas se plaindre que Nintendo se prenne une cartouche pour les réveiller...
    apejy posted the 06/24/2026 at 03:17 PM
    tripy73 50-60€ avec juste des défis comme changement et un up graphique (pas la claque non plus).

    La note est sévère, mais au moins elle permet de rééquilibrer un peu la moyenne Metacritic, parce qu’il faut aussi parler des sites qui surnotent comme Nintendo Life, Nintendo Insider et compagnie...

    9/10 soyons honnête au vu du contenu ça ne le vaut pas.

    Comme je le disais, le jeu reste un classique, mais ils ne se sont clairement pas foulés sur ce portage…
    nyseko posted the 06/24/2026 at 03:20 PM
    L'objectif, c'est quand même la rejouabilité, si c'est pour faire le scénario en mode easy et ne jamais retoucher ensuite au jeu, c'est ne rien avoir compris au jeu et donc ce n'est certainement pas le bon achat.

    L'objectif est évidemment de refaire le routes plusieurs fois afin de prendre les raccourcis et autres.

    Donc la durée de vie est de 3-4x la durée de vie d'un run.

    C'est un peu comme dire "Ouah Tetris, la durée de vie est super courte, une partie dure 20 minutes au maximum"
    hypermario posted the 06/24/2026 at 03:20 PM
    apejy c'est un tres bon remaster
    aozora78 posted the 06/24/2026 at 03:20 PM
    De toute façon ce genre de jeux en rail shooter déguisé sont hyper chiants, je regarderai le mode histoire sur youtube.
    temporell posted the 06/24/2026 at 03:23 PM
    ouais maintenant faut dire que des jeux comme Ikaruga c'est de la merde parce qu'il se torche en moins d'une heure
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 03:25 PM
    ravyxxs allons calme toi, va boire un coup et reviens nous parler de tes proches, tu seras gentil.

    shambala93 posted the 06/24/2026 at 03:26 PM
    hypermario
    Ils ont refait donc c’est un remake.
    nyseko posted the 06/24/2026 at 03:34 PM
    Bientôt on va nous dire que R-Type c'est nul parce que le jeu ne fait qu'une heure 20
    thelastone posted the 06/24/2026 at 03:35 PM
    Qu'ils se cassent avec leurs remake de feignasses , j'espère le même traitement pour ocarina si aucun effort n'est fournis
    gasmok2 posted the 06/24/2026 at 03:40 PM
    Le jeu ne m’intéresse pas plus que ça, mais honnêtement qui de sensé fait confiance aux tests de JVC?
    Entre les 16 ou 18 sur 20 pour des jeux random (dont la pub du-dit jeu recouvre leur site) et les 8 ou 9 sur 20 ici.

    Un site de tocards, pour des tocards, par des tocards....
    tripy73 posted the 06/24/2026 at 03:43 PM
    apejy : factuellement il y a des défis et un mode multi, qui ne se créé pas non plus en 3 jours, quand au prix c'est clairement trop cher et ça n'aurait pas dû dépasser les 30€ comme je l'ai dit.

    Après venir dire qu'ils ne se sont pas foulé, je trouve ça un peu exagéré, le but étant de garder l'expérience originale avec un gros up graphique (ça reste une claque pour le genre) et ajouter du contenu supplémentaire sans dénaturer le contenu d'origine.

    Au final c'est exactement la même chose que Metroid Prime Remastered qui lui n'avait pas eu de contenu bonus, juste une intégration d'un mapping de touches plus moderne et des graphismes mis au goût du jour, mais là étrangement ça n'avait pas l'air d'avoir choqué grand monde, même si le prix de 40€ avait sûrement aidé à faire passer la pilule.

    Après je pense qu'il y a deux écoles dans les attentes d'un remake (terme fourre-tout), ceux qui s'attendent à avoir un jeu lourdement modifié mais qui garde des éléments du jeu de base et ceux qui attendent d'avoir une mise à jour graphique/quality of life mais revenir la même expérience qu'à l'origine, donc forcément si tu t'attends à une option et que c'est l'autre qu'on te propose, tu ne peux qu'être déçu.

    D'ailleurs je pense que ceux qui s'attendent à ce que Zelda OoT soit totalement refait dans sa structure ou élément principaux vont être déçu, car c'est clairement pas la philosophie de Nintendo quand ils font des remakes contrairement à d'autres éditeurs qui sortent des jeux qui n'offrent plus exactement la même expérience qu'à l'origine.

    nyseko : non mais je crois que certains n'ont pas compris ce qu'est un shoot'em up arcade basé sur le scoring et s'attendaient à ce que le jeu devienne un Rogue Squadron Like
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 03:46 PM
    oreillesal Pour venir me faire chier, de nul part,tu dois vraiment avoir une vie palpitante ou alors tu es rancunier depuis ma dernière fessée à ton égard


    apejy Durée de vie de 3 heures ??????????????
    wickette posted the 06/24/2026 at 03:48 PM
    C'est un remake d'un jeu N64, pas d'ia revolutionnaires ou une durée de vie qui allait triplée.


    Pour moi j'ai l'impression c'est plus un bon 13/20

    Par contre je pense que le reviewer est vraiment un peu saoulé du manque d'ambition général actuel dans les jeux Nintendo et personne peut lui reprocher ça
    deathegg posted the 06/24/2026 at 03:48 PM
    Y a marqué Nintendo dessus, donc fatalement y a toutes les suceuses qui viennent le défendre comme d'hab.

    C'est dingue que ce soit JV.com qui soit celui qui donne la note que mérite le jeu pour une fois.

    PS : si vous êtes con au point de le comparer à des jeux d'arcade sorti en 90, vous avez un QI en dessous de 50, bisoux.
    nicolasgourry posted the 06/24/2026 at 03:51 PM
    ravyxxs
    Quand tu écris "CHEH !!! Pas de totem pour le coup "

    je me dis qu'à force de répéter que "Nintendo a le totem d'immunité", voilà ce qui se passe, on tombe dans la caricature pour dire l'inverse, comme si cela allait donner du crédit.
    Il y a une forme de sophisme d'opposition "Puisque tout le monde dit que Nintendo est génial, je vais prouver que je suis libre en disant que c'est médiocre."
    djfab posted the 06/24/2026 at 03:53 PM
    Peut-être est-il bon de sanctionner la feignantise de Nintendo non ? Ils étaient bien conscients du problème de la durée de vie, c'était quand même pas trop leur demander d'ajouter quelques niveaux !?
    shinz0 posted the 06/24/2026 at 03:55 PM
    Remake de faignant
    gaeon posted the 06/24/2026 at 03:56 PM
    Quelle bande de sous merdes, jamais je clique là dessus
    zekk posted the 06/24/2026 at 03:58 PM
    nicolasgourry
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 03:59 PM
    ravyxxs ne te donne pas l'importance que tu n'as pas, l'attention que je t'accorde je le fais du haut de mon trône en demoulant mon plus beau cake

    Quand au reste, tu es aussi crédible qu'un test de JVC
    osiris67 posted the 06/24/2026 at 04:00 PM
    Note logique qui sanctionne la feniantise de Nintendo. 1ere fois que je vois JVC porter ses burnes.
    akinen posted the 06/24/2026 at 04:06 PM
    taiko j’attendsis surtout ça pour pokemon
    shido posted the 06/24/2026 at 04:15 PM
    Les fanboys au garde à vous pour défendre le bousin
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 04:18 PM
    Il y a pas de polémique. Le jeu a un 81% metacritic, c'est tout ce qui compte. Un excellent jeu. Il y a que les pro S pour pleureur et se rassurer
    yani posted the 06/24/2026 at 04:27 PM
    IL y a encore des gens qui vont sur ce cite ? ^^
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 04:33 PM
    oreillesal Un paragraphe le mec

    Allez zou !!

    nicolasgourry Nicolas, t'es sympa et tout, mais arrête d'être un fanboy Nintendo à chaque fois que je dis une chose en défaveur de ta marque, ça devient, très, mais alors très très lourd. Merci de prendre mon commentaire en considération.

    J'ai mes raisons, qui sont LAAAAARGEMENT valable pour ne pas aimer cette console et la politique de Nintendo, merci d'accepter ça et de me laisser tranquille à l'avenir, du moins SUR ce terrain, parce que franchement mec, désolé mais tu me soules de fou.

    Le monde pointe du doigt Nintendo, et leur fainéantise et tu me soules limite à me montrer par A + B et le théorème de Pythagore que la Switch 2 est une excellente console et que les jeux sont super.

    NON et encore NON !!!

    Ca va deux minutes hein !! Encore une fois je t'apprécies sur ce site, mais genre vraiment, donc arrête avec Nintendo et moi. En attendant que Nintendo fasse de gros effort, arrête avec moi, PLEASE !!!!! Me quote plus si je dis une chose que j'aime pas chez Nintendo, y en a marre à la fin....

    zekk Non mais l'ami il est lourd c'est dommage
    leboulangerbanette posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    Remake ultra feignant si c'est le même délire avec Zelda OOT je ne sais pas quelle sera l'argument de la switch 2 pour Noël prochain...
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    Pour une fois le totem n'a pas fonctionner
    janosaudron posted the 06/24/2026 at 05:07 PM
    jvc n'est pas respecté par Nintendo depuis très longtemps et n’arrive plus à décrocher des partenariats commerciaux avec kyoto. Ça fait quelques années que leurs jeunots formés sut Tiktok attendaient l'occasion de défoncer un jeu Nintendo.

    l'execuse avancée du remake visuel trop fidèle en gameplay à l'original ne passe pas, surtout que shadow of the colossus qui a eu chez eux 18/20 pour la même raison rapproché à Nintendo, ils applaudissaient le fait d'avoir respecté le gameplay archaïque d'origine sous un habiage graphique moderne.

    jeuxvideo.com n'est plus respecté par personne... qu'il vise juste ou à côté... ça n'a aucune valeur aux yeux de personne.
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