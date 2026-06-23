Cela fait déjà près d'un mois que 007 First Light est sorti, mais l'enthousiasme suscité par les débuts de Patrick Gibson dans le rôle de James Bond ne retombe pas. Entre l'enchaînement des sessions TacSim et la validation de tous les défis des missions narratives, la vie du jeu après son lancement ne fait que commencer. Si nous avons eu un premier aperçu de la feuille de route du jeu lors du Summer Game Fest, un élément mérite que l'on s'y attarde : le portage sur Nintendo Switch 2. Lors d'un récent échange, Theuns Smit, producteur principal chargé des licences, m'a assuré que le développement de la version portable de 007 First Light avançait bien.
Avant le lancement de 007 First Light le 27 mai 2026, IO Interactive avait précisé que la version Nintendo Switch 2 nécessitait un peu plus de temps pour atteindre les standards du studio. Hakan Abrak, PDG du développeur, a récemment déclaré à The Game Business : « Pour être tout à fait honnête, nous avons besoin d'un peu plus de temps pour amener le jeu au niveau souhaité. Nous avions évoqué l'été. Ce sera probablement vers la fin de l'été. Mais nous allons le sortir. » Mais où en est le projet exactement ?
« Le développement avance à grands pas, tout se passe bien ; nous constatons de réels progrès en matière d'optimisation, car c'est essentiellement là que se joue l'enjeu pour nous », m'a expliqué Smit lors d'une réunion sur Teams la semaine dernière. Il a ajouté : « Nous voulons nous assurer de consacrer le temps nécessaire à l'optimisation et aux performances, afin d'atteindre un niveau de qualité que nous désirons, certes, mais que nos joueurs méritent également. »
Bien qu'aucune date de sortie n'ait encore été annoncée et que l'on ignore si le jeu exploitera de manière unique le matériel de la Nintendo Switch 2, Smit a confié : « Nous attendons avec impatience la suite des événements cet été. À l'avenir, lorsque nous serons prêts à en dévoiler davantage, nous le ferons. Pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que le projet est sur la bonne voie et progresse bien. » Sachant que le studio a porté Hitman: World of Assassination sur console portable l'année dernière — un titre utilisant également le moteur propriétaire Glacier d'IOI — on peut s'attendre à des résultats tout aussi impressionnants. Au-delà de la version Nintendo Switch 2, je demande à Smit des précisions sur la feuille de route. À mes yeux, le mode « New Game Plus » pourrait offrir une véritable seconde jeunesse à 007 First Light. Si nous avons droit, ne serait-ce qu'à des changements de tenues, ce sera déjà un bon début. Smit ne peut pas encore trop en dévoiler. Il ajoute toutefois : « Je pense que tout ce que nous avons montré était assez enthousiasmant [...] passer un peu plus de temps à l'écran avec Bawma, approfondir l'histoire et prolonger les séquences de conduite... autant d'éléments que nous étions ravis d'intégrer. »
Smit est très enthousiaste à l'idée d'ajouter un mode Photo ; il me confie avec ferveur : « Pour moi, en tant que joueur, j'adore retrouver cette fonctionnalité dans les jeux et pouvoir la mettre à la disposition de nos joueurs. J'ai hâte de voir tous les clichés qu'ils vont prendre et partager, et de voir comment ils apporteront leur propre touche de créativité à cette expérience. »
Source : https://www.pockettactics.com/007-first-light/switch-port/