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Lumen dynamic global illumination now offers a Lumen Lite mode, which is designed to preserve much of the visual impact at a significantly lower GPU cost by using irradiance fields with probe occlusion. Twice as fast as Lumen High Quality, it means that games that rely on global illumination for artistic purposes can run on Nintendo Switch 2 at 60 fps. It’s also supported on PC.
Traduction : L'illumination globale dynamique Lumen propose désormais un mode "Lumen Lite", conçu pour préserver une grande partie de l'impact visuel à un coût GPU nettement inférieur en utilisant des champs d'irradiance avec occlusion par sondes. Deux fois plus rapide que le mode haute qualité de Lumen, cela signifie que les jeux reposant sur l'illumination globale à des fins artistiques peuvent tourner sur la Nintendo Switch 2 à 60 fps. Il est également pris en charge sur PC.
https://www.unrealengine.com/news/unreal-engine-5-8-is-now-available
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posted the 06/17/2026 at 02:50 PM by nicolasgourry
Après annoncé que les jeux qui reposent sur la techno lumen tourneront tous à 60fps sur Switch 2 (ou autres), ça veut pas dire grand chose étant donné que les ressources utilisées par un jeu ne sont pas uniquement liées à la technique de rendu, mais cette version lite aura le mérite d'économiser des ressources pour les utiliser ailleurs
Un vrai petit bijou portable
Dommage certains choix comme le gamechat qui s'allouent de précieuses ressources, la petite batterie, certaines techno un peu limite en 2025 (Samsung 8nm) mais c'est Nintendo après . J'attends avant tous des jeux ambitieux, je sais que le reste les dev vont faire de bonnes choses, si Zelda BOTW tournait sur un tegra X1 sous-cadencé de 2015, ça ira