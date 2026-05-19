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[PC/NS2] Mode : Lumen Lite
Le 19 Mai 2026, Link49 écrivait cet article
[Nintendo Switch 2] Vers un boost des jeux en mode portable?


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Lumen dynamic global illumination now offers a Lumen Lite mode, which is designed to preserve much of the visual impact at a significantly lower GPU cost by using irradiance fields with probe occlusion. Twice as fast as Lumen High Quality, it means that games that rely on global illumination for artistic purposes can run on Nintendo Switch 2 at 60 fps. It’s also supported on PC.
Traduction : L'illumination globale dynamique Lumen propose désormais un mode "Lumen Lite", conçu pour préserver une grande partie de l'impact visuel à un coût GPU nettement inférieur en utilisant des champs d'irradiance avec occlusion par sondes. Deux fois plus rapide que le mode haute qualité de Lumen, cela signifie que les jeux reposant sur l'illumination globale à des fins artistiques peuvent tourner sur la Nintendo Switch 2 à 60 fps. Il est également pris en charge sur PC.

https://www.unrealengine.com/news/unreal-engine-5-8-is-now-available
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    kali, aros, aeris201, tripy73, e3ologue, gameslover
    posted the 06/17/2026 at 02:50 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    tripy73 posted the 06/17/2026 at 03:39 PM
    Clairement la feature qui va être très utile pour toutes les machines avec une puissance modeste, que ce soit la Switch 2, les PC avec une petite config ou nomades et la future machine portable de Sony.

    Après annoncé que les jeux qui reposent sur la techno lumen tourneront tous à 60fps sur Switch 2 (ou autres), ça veut pas dire grand chose étant donné que les ressources utilisées par un jeu ne sont pas uniquement liées à la technique de rendu, mais cette version lite aura le mérite d'économiser des ressources pour les utiliser ailleurs
    oreillesal posted the 06/17/2026 at 03:42 PM
    Très bonne nouvelle, la Switch 2 continue de se doter de technologies novatrices qui permettent d'améliorer le rendu sans sacrifier les performances.
    Un vrai petit bijou portable
    aeris201 posted the 06/17/2026 at 04:26 PM
    oreillesal J’aurai pas dis mieux

    wickette posted the 06/17/2026 at 04:38 PM
    Quand t'as un hardware populaire comme la switch 2...(qui le sera encore plus si les prix continuent de monter chez Sony) ça force des boites à optimiser.


    Dommage certains choix comme le gamechat qui s'allouent de précieuses ressources, la petite batterie, certaines techno un peu limite en 2025 (Samsung 8nm) mais c'est Nintendo après . J'attends avant tous des jeux ambitieux, je sais que le reste les dev vont faire de bonnes choses, si Zelda BOTW tournait sur un tegra X1 sous-cadencé de 2015, ça ira
    tripy73 posted the 06/17/2026 at 06:15 PM
    wickette : clairement sacré conneries le gamechat, mais je me demande si ces ressources ne sont pas aussi allouées pour le gameshare, qui est l'une des meilleures features de la machine.
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