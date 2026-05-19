Le 19 Mai 2026, Link49 écrivait cet article

[Nintendo Switch 2] Vers un boost des jeux en mode portable?

-----------------------------------------------------------------------Lumen dynamic global illumination now offers a Lumen Lite mode, which is designed to preserve much of the visual impact at a significantly lower GPU cost by using irradiance fields with probe occlusion. Twice as fast as Lumen High Quality, it means that games that rely on global illumination for artistic purposes can run on Nintendo Switch 2 at 60 fps. It’s also supported on PC.Traduction : L'illumination globale dynamique Lumen propose désormais un mode "Lumen Lite", conçu pour préserver une grande partie de l'impact visuel à un coût GPU nettement inférieur en utilisant des champs d'irradiance avec occlusion par sondes. Deux fois plus rapide que le mode haute qualité de Lumen, cela signifie que les jeux reposant sur l'illumination globale à des fins artistiques peuvent tourner sur la Nintendo Switch 2 à 60 fps. Il est également pris en charge sur PC.