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Yoshi and the Mysterious Book
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name : Yoshi and the Mysterious Book
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
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[Nintendo Switch 2] Vers un boost des jeux en mode portable?


Plusieurs jeux sur Switch 2 utilisent l'Unreal Engine 5, et il semblerait même que Nintendo ait opté pour ce moteur pour le prochain Yoshi and the Mysterious Book. Epic Games, l'équipe derrière l'Unreal Engine 5, continue d'optimiser et de mettre à jour le moteur, et ses derniers efforts semblent prometteurs pour améliorer les performances sur Switch 2.

La mise à jour 5.8 de l'Unreal Engine 5 inclut plusieurs modifications, mais celle qui intéressera particulièrement les fans de Nintendo concerne les améliorations apportées à Lumen, le système d'illumination globale dynamique et de réflexions du moteur. D'après Unreal, cette mise à jour de Lumen apportera des améliorations sur les consoles portables.

Lumen prend désormais en charge l'illumination globale de qualité moyenne grâce aux champs d'irradiance avec occlusion par sonde. Elle est deux fois plus rapide que Lumen haute qualité (qui vise 60 images par seconde sur PlayStation 5), tout en préservant la direction artistique des jeux utilisant l'illumination globale. Ce chemin d'accès est désormais la configuration par défaut pour les consoles portables de génération actuelle, où il est possible de jouer à 60 images par seconde. Il est également compatible avec les PC.

La Switch 2 n'est pas mentionnée explicitement, mais étant donné qu'Unreal Engine 5 est compatible avec cette console, il est probable que cette mise à jour améliore l'expérience de jeu sur la plateforme de Nintendo. Espérons qu'Unreal nous fournira bientôt des détails sur les améliorations apportées à l'expérience Switch 2, mais pour l'instant, laissons les développeurs nous éclairer.

Source : https://wccftech.com/unreal-engine-5-8-prioritizes-performance-lumen-60-fps-nintendo-switch-2/
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    posted the 05/19/2026 at 03:22 AM by link49
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