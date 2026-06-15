Final Fantasy VII Revelation a été annoncé sur Switch 2 et sortira simultanément sur toutes les plateformes, y compris Switch 2, au printemps 2027. Avec cette annonce, la trilogie de remakes de Final Fantasy VII touche à sa fin, ce qui signifie que son réalisateur, Naoki Hamaguchi, pourrait enfin souffler un peu… ou pas.
Avant même la sortie de Revelation, les fans de la trilogie rêvent déjà d'un nouveau remake. Ces dernières semaines/mois, les demandes pour un remake de Final Fantasy VI ont explosé. Alors que la grande majorité des joueurs sont ravis de la trilogie de remakes de Final Fantasy VII, nombreux sont ceux qui aimeraient voir Hamaguchi s'attaquer également à un remake de Final Fantasy VI.
Dans une interview accordée à Game Informer, Hamaguchi a évoqué ces demandes. Sans s'engager formellement, il semble intéressé par l'idée, mais il estime apparemment qu'une équipe complètement différente serait plus à même de mener à bien le projet.
« Je vois beaucoup de fans et de membres de la communauté me demander de prendre les rênes d'un remake de FF6. Je vois beaucoup de discussions à ce sujet sur internet, mais, vous savez, un remake de Final Fantasy 6 ou tout autre remake, ça pourrait être moi, ou quelqu'un d'autre. Personnellement, je pense que ce serait mieux entre de meilleures mains si le projet était confié à un autre créateur chez Square Enix. »
Source : https://gonintendo.com/contents/61889-final-fantasy-vii-remake-trilogy-director-addresses-fan-requests-for-a-final-fantasy
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posted the 06/15/2026 at 03:44 AM by link49
Une adaptation en Remake avec les graphismes d’aujourd’hui, dans le style du FF7 Remake, et avec son Gameplay ou un truc du genre, ce serait juste de la folie.
En plus, c’est un Final Fantasy vraiment très sombre au niveau du scénario.
J’espère que Square Enix le fera.
Je suis pas contre un remake du 8 non plus.
FF17 non à la limite?
Oui enfin faire un remake de FF6 (un jeu SNES) c'est comme avoir un nouvel épisode à part entière.
Le jeu est tellement bon en même temps....et comme la dit djfab c'est mes musique de JV préférées
Vous avez vu le mec sur YT qui faisait un film IA avec le jeu FF8 ? C'est bluffant. La mission de Dollet est sortie ce week-end : https://www.youtube.com/watch?v=bbONEKw0u80&list=WL&index=136&t=10s
Je sais plus qui chez Squix avait expliqué que faire un remake 3D de FF6 couterait une fortune et prendrait un temps indécent et qu'un remake 2DHD serait plus réaliste.
Ca se comprend, FF6 a un scope complètement dingue : 15 persos (dont un avec 256 attaques différentes) des dizaines de sorts, une liste de lieux distincts monstrueux... j'ai pas fait tous les FF mais je pense que c'est celui qui a le plus de contenu.
Dans les propositions AAA oui je suis d'accord mais les risques sont si importants que les éditeurs préfèrent, malheureusement jouer la sécurité.
Mais de la diversité il n'y en a jamais autant eu, mais pour ça il faut se tourber vers les indés.
Mais faire un remake d'un jeu vieux de 30 ans pourquoi pas.
Ce que je ne cautionne pas c'est les "remake" de jeux qui n'ont même pas 15 ans (TLOU en est le parfait exemple PS3/remaster PS4/"remake" PS5)
HAlo et Gears suivent un peu la même direction
Complètement aligné, toutefois je me posais la question de la longueur du script : un des soucis de FF7 remake est qu'il est contenu sur 3 jeux, tu perds forcément du monde sur la route (sans parler du "jeu" finaliement dispo au bot de 7 ans) : est ce que FF6 pourrait tenir sur 2 ? Je l'ai pas refait depuis 25 ans donc dur à déterminer mais j'en garde le souvenir d'une histoire très longue, même comparé à FF7.
thor lucide ou alors tout simplement un remake de FF6 par une autre équipe est déjà en route...façon maligne de ne pas le déclarer et d'éviter de mettre la pression sur l'autre équipe en question.
C’est abrupte, sans développement, expedié, bizarrement mis en scène. Les « cutscene » d’affrontements n’ont aucun sens et toutes les mini aventures balancées au chausse pied. Y’a trop de personne et 70% ne servent franchement à rien dans le scenario globale.
Un chef d’œuvre nostalgique qui n’atteint aucun jrpg indé proposé à notre époques.
Par contre, un remake revu pourrait donner un excellent jeu.
Le 6 sur une échelle 1:1 serait monstrueux a faire, le chateau de Sabin, la ville mécanique, le lore des espers, le monde en 2 versions, la tour de Kafka; les villages non on pourrait pas ; les backstories des 15 persos, l'opera .. on y arriverait pas il faudra 2 ou 3 jeux pour tout modéliser et tout coordoner. Le jeu a été écrit comme un roman fleuve et ensuite ils ont tout balancé en 2D. En fait en 2D faire un opéra ou un village c'est peu ou prou le meme temps de dev. Alors qu'en 3D les 2 prennent un an chacun..
Deja il a le meilleur mechant de toute la saga, VRAIMENT MÉCHANT
Scenario extra, ost...ect
J’ai vu Trials of mana juste après et ils ont conservé la narration simple et expéditive à la Dragon Quest Dai. Etonnement ça fonctionne nickel. On perd pas de temps et c’est fun.
FF6 lui demande bcp plus n’effort. C’est un JRPG aux ambitions démesurées pour l’époque. Octopath traveler a essayé de s’en inspiré mais à échoué 2 fois. C’est un projet trop ambitieux en 2026. Bcp trop ambitieux.
Je pense que le projet FF resonance est un essai. Si ça fonctionne, ils utiliseront le moteur pour FF 6 et Chrono trigger. Les fan seront en folie et ils emboiteront sur un potentiel FF9 (juste un moteur neuf et on garde tout le reste).
Franchement s’ils font à peu près ça, ça suffira à me réconcilier avec eux (FF resonance c’est day one deja)
Je verrai bien un autre moteur avec des personnages un peu plus petits sans aller vers les SD.