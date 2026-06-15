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Final Fantasy VII Revelation
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name : Final Fantasy VII Revelation
platform : Switch 2
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[FF6] Un Remake serait entre de meilleures mains si le projet était confié à un autre


Final Fantasy VII Revelation a été annoncé sur Switch 2 et sortira simultanément sur toutes les plateformes, y compris Switch 2, au printemps 2027. Avec cette annonce, la trilogie de remakes de Final Fantasy VII touche à sa fin, ce qui signifie que son réalisateur, Naoki Hamaguchi, pourrait enfin souffler un peu… ou pas.

Avant même la sortie de Revelation, les fans de la trilogie rêvent déjà d'un nouveau remake. Ces dernières semaines/mois, les demandes pour un remake de Final Fantasy VI ont explosé. Alors que la grande majorité des joueurs sont ravis de la trilogie de remakes de Final Fantasy VII, nombreux sont ceux qui aimeraient voir Hamaguchi s'attaquer également à un remake de Final Fantasy VI.

Dans une interview accordée à Game Informer, Hamaguchi a évoqué ces demandes. Sans s'engager formellement, il semble intéressé par l'idée, mais il estime apparemment qu'une équipe complètement différente serait plus à même de mener à bien le projet.

« Je vois beaucoup de fans et de membres de la communauté me demander de prendre les rênes d'un remake de FF6. Je vois beaucoup de discussions à ce sujet sur internet, mais, vous savez, un remake de Final Fantasy 6 ou tout autre remake, ça pourrait être moi, ou quelqu'un d'autre. Personnellement, je pense que ce serait mieux entre de meilleures mains si le projet était confié à un autre créateur chez Square Enix. »

Source : https://gonintendo.com/contents/61889-final-fantasy-vii-remake-trilogy-director-addresses-fan-requests-for-a-final-fantasy
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    lak3
    posted the 06/15/2026 at 03:44 AM by link49
    comments (43)
    adamjensen posted the 06/15/2026 at 04:37 AM
    Franchement, beaucoup de gens qui ne l’ont pas fait ne se rendent pas compte, mais le 6 a un scénario de fou.
    Une adaptation en Remake avec les graphismes d’aujourd’hui, dans le style du FF7 Remake, et avec son Gameplay ou un truc du genre, ce serait juste de la folie.
    En plus, c’est un Final Fantasy vraiment très sombre au niveau du scénario.
    J’espère que Square Enix le fera.
    Je suis pas contre un remake du 8 non plus.
    djfab posted the 06/15/2026 at 05:46 AM
    + meilleure OST de jeux vidéo !
    shinz0 posted the 06/15/2026 at 06:13 AM
    adamjensen pour moi le meilleur FF, scénario, système de combat, personnages, OST...
    adamjensen posted the 06/15/2026 at 06:20 AM
    shinz0
    taiko posted the 06/15/2026 at 06:36 AM
    Insupportable tous ces remakes franchement.
    FF17 non à la limite?
    thor posted the 06/15/2026 at 06:44 AM
    Le mec est lucide, j'apprécie.
    alucardhellsing posted the 06/15/2026 at 06:54 AM
    Il faut absolment que ce remake se fasse et sans toucher a la direction scenaristique du titre comme FF7 remake ou certaines choses ont été modifiés et pas forcément de façon cohérente
    thelastone posted the 06/15/2026 at 07:00 AM
    Le mec est fatigué laissez le tranquille
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 07:07 AM
    taiko
    Oui enfin faire un remake de FF6 (un jeu SNES) c'est comme avoir un nouvel épisode à part entière.
    Le jeu est tellement bon en même temps....et comme la dit djfab c'est mes musique de JV préférées
    magneto860 posted the 06/15/2026 at 07:21 AM
    La majorité des joueurs a démarré avec FF7. Si ça se faisait pour FF6, ce serait un nouveau jeu pour presque tout le monde, et ça aurait l'avantage de fournir un scénario qui ne serait pas décrié.

    Vous avez vu le mec sur YT qui faisait un film IA avec le jeu FF8 ? C'est bluffant. La mission de Dollet est sortie ce week-end : https://www.youtube.com/watch?v=bbONEKw0u80&list=WL&index=136&t=10s
    taiko posted the 06/15/2026 at 07:29 AM
    gasmok2 ça montre quand même que le jv ne sait plus se renouveler et créer
    cail2 posted the 06/15/2026 at 08:01 AM
    adamjensen
    Je sais plus qui chez Squix avait expliqué que faire un remake 3D de FF6 couterait une fortune et prendrait un temps indécent et qu'un remake 2DHD serait plus réaliste.
    Ca se comprend, FF6 a un scope complètement dingue : 15 persos (dont un avec 256 attaques différentes) des dizaines de sorts, une liste de lieux distincts monstrueux... j'ai pas fait tous les FF mais je pense que c'est celui qui a le plus de contenu.
    krusty79 posted the 06/15/2026 at 08:02 AM
    magneto860 Tant qu'on est dans le délire IA... Perso, je signe de suite . https://www.youtube.com/watch?v=094ImPetgWE
    link49 posted the 06/15/2026 at 08:04 AM
    krusty79 Effectivmeent, c'est juste magnifique.
    micheljackson posted the 06/15/2026 at 08:16 AM
    Oui, si c'est pour faire un truc comme les FF7 remake où l'on retrouve jamais l'ambiance de l'original : NON MERCI.
    blueblood posted the 06/15/2026 at 08:25 AM
    Pourquoi pas, après personnellement je trouve qu'un beau remake en 2D avec une belle da serait plus approprié au vieux FF.
    fan2jeux posted the 06/15/2026 at 08:25 AM
    Il est crevé le mec après 10 ans de projet remake, il ne va pas repartir pour un autre truc similaire
    link49 posted the 06/15/2026 at 08:35 AM
    blueblood Ca serait pas mal aussi, même si je préfère un gros travail dessus perso.
    jeanouillz posted the 06/15/2026 at 08:40 AM
    J'aurais préféré un remake/remaster de Chrono Trigger
    gasmok2 posted the 06/15/2026 at 08:45 AM
    taiko
    Dans les propositions AAA oui je suis d'accord mais les risques sont si importants que les éditeurs préfèrent, malheureusement jouer la sécurité.
    Mais de la diversité il n'y en a jamais autant eu, mais pour ça il faut se tourber vers les indés.
    Mais faire un remake d'un jeu vieux de 30 ans pourquoi pas.

    Ce que je ne cautionne pas c'est les "remake" de jeux qui n'ont même pas 15 ans (TLOU en est le parfait exemple PS3/remaster PS4/"remake" PS5)
    HAlo et Gears suivent un peu la même direction
    vyse posted the 06/15/2026 at 09:09 AM
    cail2 oui je crois que c'est Kitase qui avait dit ça mais en fait tous les FF ; ils ont été construits avec des plans fixe ou en 2D donc très facile a imaginer mais qui sont pas du tout adapté a une échelle 1:1 si tu veux être au respect. 15 perso 2 versions du Monde qui déjà est pas petit une trame qui est non linéaire (donc pas grand public) bref y'aura de jamais de remake 3D de ff6 ; c'est invendable mlur atteindre les 8 millions minimum
    shambala93 posted the 06/15/2026 at 09:17 AM
    Tout sauf un énième Remake HD 2D où tous ces jeux se ressemblent tous sans âme ! Je veux un remake de l’acabit de FFVII dans un seul opus !
    cail2 posted the 06/15/2026 at 09:27 AM
    vyse
    Complètement aligné, toutefois je me posais la question de la longueur du script : un des soucis de FF7 remake est qu'il est contenu sur 3 jeux, tu perds forcément du monde sur la route (sans parler du "jeu" finaliement dispo au bot de 7 ans) : est ce que FF6 pourrait tenir sur 2 ? Je l'ai pas refait depuis 25 ans donc dur à déterminer mais j'en garde le souvenir d'une histoire très longue, même comparé à FF7.
    newtechnix posted the 06/15/2026 at 09:32 AM
    Un FF6 HD2D me botterait peut-être plus qu'un gros remake

    thor lucide ou alors tout simplement un remake de FF6 par une autre équipe est déjà en route...façon maligne de ne pas le déclarer et d'éviter de mettre la pression sur l'autre équipe en question.
    akinen posted the 06/15/2026 at 09:50 AM
    J’ai fais le 6 y’a 2 ou 3 mois. Le scénario a bien vieillit. En l’état, sans le facteur « nostalgie », le jeu mérite une refonte totale de l’aventure.

    C’est abrupte, sans développement, expedié, bizarrement mis en scène. Les « cutscene » d’affrontements n’ont aucun sens et toutes les mini aventures balancées au chausse pied. Y’a trop de personne et 70% ne servent franchement à rien dans le scenario globale.

    Un chef d’œuvre nostalgique qui n’atteint aucun jrpg indé proposé à notre époques.

    Par contre, un remake revu pourrait donner un excellent jeu.
    vyse posted the 06/15/2026 at 09:50 AM
    cail2 Le problème de FF7 c'est que le script est mal étayé. Il n'y a RIEN sur la préparation du récit d'Advent Children par exemple ; on aurait pu parler des geostigmates faire des quetes annexes en accord avec ca, on aurait pu aussi discuter des larves (qui déboucheront sur les 3 antagonistes de advent children) ; Egalement on aurait pu allonger l'histoire du lifestream, du peuple d'Aertih en visitant la cité ; pareil rien... C'est ça qui moi ma profondément déçu dans rebirth. C'est dans le 2nd opus d'une trilogie que tu installe tout tes enjeux qui dans le 3ème trouveront leur conclusion.D'ailleurs le titre s'appelle révélation car t'es censé répondre à toute les questions que le 2 était censées posées. Mais ils ont préféré faire "2 jeux" un jeu linéaire avec un enchainement de cinématiques et de boss sur rail et un autre annexe ou ta des mini jeux a la con.

    Le 6 sur une échelle 1:1 serait monstrueux a faire, le chateau de Sabin, la ville mécanique, le lore des espers, le monde en 2 versions, la tour de Kafka; les villages non on pourrait pas ; les backstories des 15 persos, l'opera .. on y arriverait pas il faudra 2 ou 3 jeux pour tout modéliser et tout coordoner. Le jeu a été écrit comme un roman fleuve et ensuite ils ont tout balancé en 2D. En fait en 2D faire un opéra ou un village c'est peu ou prou le meme temps de dev. Alors qu'en 3D les 2 prennent un an chacun..
    vyse posted the 06/15/2026 at 09:55 AM
    akinen Oui en plus les quetes annexes sont un peu balancées a l'arrache elles ne sont presque jamais introduites, tu dois aller les chercher toi meme un vois la version 2 du monde enlenchées, donc t'es un peu paumé ; rien que ca faudrait tout revoir. En fait si le 6 n'a pas eu de remake ce n'est pas pour rien, c'est parce que faut tout refaire et c'est un boulot vraiment galere ; ils ont préféré se concentrer sur la refonte de Dragon quest
    malroth posted the 06/15/2026 at 09:55 AM
    Le 6 est incontestablement le meilleur FF, pas le plus populaire mais le meilleur.

    Deja il a le meilleur mechant de toute la saga, VRAIMENT MÉCHANT

    Scenario extra, ost...ect
    akinen posted the 06/15/2026 at 10:17 AM
    vyse c’est clair. Je pense que ça doit etre la même chose pour Chrono trigger (qui est mon jrpg préféré).

    J’ai vu Trials of mana juste après et ils ont conservé la narration simple et expéditive à la Dragon Quest Dai. Etonnement ça fonctionne nickel. On perd pas de temps et c’est fun.

    FF6 lui demande bcp plus n’effort. C’est un JRPG aux ambitions démesurées pour l’époque. Octopath traveler a essayé de s’en inspiré mais à échoué 2 fois. C’est un projet trop ambitieux en 2026. Bcp trop ambitieux.
    vyse posted the 06/15/2026 at 10:43 AM
    akinen Oui apres tous les jeux 2D n'ont pas systématiquement d'objet de transposition 3D. Notemment Chrono comme tu le site ; 6-7 open World différent ahaha c'est juste impossible ! C'est aussi un peu les romans de leurs époques, t'imagines si on devait transposer les romans de Damasio ou d'ISaac Asimov ; je pense que le jeu 3D voila a trouvé sa voie, a trouvé son équilibre et que les prémices d'expérience 2D sont aussi la car la liberté d'une réalité artistique et technologique rendait la proposition réalisable. Faut aussi s'éviter des fantasmes. FF7 en 3 épisode je pense que l'experience global est mitigé. Tant coté des fans (clivant) que des investisseurs et producteur (Square enix pas sur qu'ils se relance dans le délire fantasmagorique d'un remake aussi ambitieux de 13 années)
    brook1 posted the 06/15/2026 at 10:47 AM
    Pas besoin de se poser la question Square enix n'a pas les moyen de le faire seul
    akinen posted the 06/15/2026 at 11:09 AM
    vyse c’est claif, l’expérience FF7 a montré que ça tient pas la route.

    Je pense que le projet FF resonance est un essai. Si ça fonctionne, ils utiliseront le moteur pour FF 6 et Chrono trigger. Les fan seront en folie et ils emboiteront sur un potentiel FF9 (juste un moteur neuf et on garde tout le reste).

    Franchement s’ils font à peu près ça, ça suffira à me réconcilier avec eux (FF resonance c’est day one deja)
    chreasy97 posted the 06/15/2026 at 11:21 AM
    Adamjensen Justement non tout sauf le moteur FF7 Remake car il a une échelle trop réaliste et FF6 n'a pas besoin d'être représenté ainsi.

    Je verrai bien un autre moteur avec des personnages un peu plus petits sans aller vers les SD.
    ouken posted the 06/15/2026 at 11:43 AM
    Svp pas par lui car bon il a déjà massacré FF7 donc qu'il le file a des gens compétents et fan du jeux
    sdkios posted the 06/15/2026 at 12:36 PM
    J'aimerais tellement un remake du 8 (c'est l'episode qui se prete le mieux a un remake en plus, vu qu'il etait deja graphiquement "realiste" a l'epoque. Mais bon, comme c'est un opus boudé...
    vyse posted the 06/15/2026 at 02:09 PM
    ouken c'est Nomura et Kitase qui les as un peu massacré, Hamaguchi n'a fait qu'executer mais c'est Nomura et Kitase qui ont voulu le temps réel, l'histoire des serpillères etc.
    vyse posted the 06/15/2026 at 02:12 PM
    sdkios A juste titre, l'histoire n'a aucun sens ; le contenu a été sabré a de multiples endroits (notemment la partie orphelinat et Edea) ; Tout le background et les motivations d'Ultmécia sont partis a la poubelle egalement (interview de kitase mais je la retrouve plus) ; combat design eclaté (si tu vol les magie ultima par exemple tu roule littéralement sur le jeu) ; le fait que les ennemis montent en level en meme temps que toi rend tout l'aspect grinding et combat strictement débile... C'est mon premier J-rpg donc jai de beaux souvenir mais je l'ai refait l'année derniere putain y'a rien qui va ! tu sens qu'ils ont tatoné tout le developpement...
    docteurdeggman posted the 06/15/2026 at 02:26 PM
    A un autre membre de Squix, non… a un autre studio carrément!!!
    gaeon posted the 06/15/2026 at 02:45 PM
    Le mec dit carrément que ça sera pas sa bataille, soit il aime pas FF VI soit il est usé... Enfin je trouve pas ses propos très positifs. Néanmoins je trouve ça bien que le sujet soit abordé car il fait parti des jeux qui méritent d'être refait un jour.
    sonilka posted the 06/15/2026 at 05:05 PM
    Qu'on laisse en paix ces jeux. Si les joueurs veulent les faire, ils sont trouvables sur toutes les plateformes possibles (smartphone compris) pour trois fois rien.
    ouken posted the 06/15/2026 at 09:41 PM
    vyse docteurdeggman
    coconutsu posted the 06/16/2026 at 06:03 AM
    adamjensen En vrai je préfère un remake dans le style visuel du nouveau FF Résonance. Donc un truc pas si éloigné de l'époque mais en quand même bien plus beau et avec de nouvelles cinématiques.
    cubia posted the 06/16/2026 at 01:51 PM
    Qu'ils pondent déjà le remake du IX avant d'attaquer un gros chantier comme le VI.
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