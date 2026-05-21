









ANOMALITH plonge les joueurs au cœur d'une réalité alternative perturbée par des forces mystérieuses, une galerie de personnages intrigants et un gameplay intense inspiré des classiques du survival horror.En l'an 19**, des anomalies spatiales appelées "Autres Mondes" sont apparues sans prévenir. Le Bureau gouvernemental n'est pas parvenu à repousser la menace ni à en déterminer l'origine. Les joueurs incarnent l'enquêtrice Reona Minazuki, réveillée après dix ans de sommeil au sein d'une anomalie nommée "Sarcophogue" et dotée d'une sensibilité accrue aux Autres Mondes. Aux côtés de ses collègues et supérieurs, Reona s'efforce non seulement de protéger l'humanité, mais aussi de venir en aide à une amie chère.En Occident, le jeu sera disponible en version numérique sur PS5, Switch et PC à 49,99 $ pour l'édition standard et à 69,99 $ pour l'édition Deluxe numérique. Au Japon, les versions PlayStation 5 et Switch 2 seront disponibles en version physique et numérique. Sortie mondiale le 29 Octobre. Japonais sous-titré anglais uniquement.