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Anomalith : Nouveau TPS japonais par Furyu
ANOMALITH plonge les joueurs au cœur d'une réalité alternative perturbée par des forces mystérieuses, une galerie de personnages intrigants et un gameplay intense inspiré des classiques du survival horror.

En l'an 19**, des anomalies spatiales appelées "Autres Mondes" sont apparues sans prévenir. Le Bureau gouvernemental n'est pas parvenu à repousser la menace ni à en déterminer l'origine. Les joueurs incarnent l'enquêtrice Reona Minazuki, réveillée après dix ans de sommeil au sein d'une anomalie nommée "Sarcophogue" et dotée d'une sensibilité accrue aux Autres Mondes. Aux côtés de ses collègues et supérieurs, Reona s'efforce non seulement de protéger l'humanité, mais aussi de venir en aide à une amie chère.

En Occident, le jeu sera disponible en version numérique sur PS5, Switch et PC à 49,99 $ pour l'édition standard et à 69,99 $ pour l'édition Deluxe numérique. Au Japon, les versions PlayStation 5 et Switch 2 seront disponibles en version physique et numérique. Sortie mondiale le 29 Octobre. Japonais sous-titré anglais uniquement.







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    tynokarts, newtechnix
    posted the 05/21/2026 at 06:35 PM by guiguif
    comments (8)
    losz posted the 05/21/2026 at 06:41 PM
    Bon ils font que des jeux pourries, mais je suis quand même curieux de voir ce que ca donne en tps, j'imagine que ca va etre ultra cheap.
    guiguif posted the 05/21/2026 at 06:46 PM
    losz De ceux que j'ai fait, The Legend of Legacy, The Alliance Alive, Trinity Trigger étaient quand même très cool.

    Crystar et Crymachina étaient osef mais avaient de bons scenarios.

    J'ai toujours The Caligula Effect 2 à faire (je skip le 1 ayant vu l'anime).
    losz posted the 05/21/2026 at 06:54 PM
    guiguif Perso, j'ai fini The Caligula Effect : une purge totale.
    J'ai fini Reynatis aussi, pareil, une vraie daube.
    J'ai fait 5-6h sur Crymachina, même constat, grosse daube.
    The Legend of Legacy HD Remastered, pareil j'ai tenu 5-6h, et c'est uniquement grâce à l'OST qui est top car tout le reste c'est de la merde.

    J'ai trinity trigger dans la collection mais j'ai jamais osé le lancé, studio de l'enfer pour moi, bon après ils ont pas de budget ca aide pas.
    guiguif posted the 05/21/2026 at 06:58 PM
    losz Mouais, on ne sera pas d'accord pour Crymachina dont le gros défaut est son manque de challenge et encore moins sur The Legend of Legacy qui était un bon Saga-like... Mais c'est vrai que j'avais oublié Reynatis
    escobar posted the 05/21/2026 at 07:10 PM
    Ça a l'air mou du genoux
    newtechnix posted the 05/21/2026 at 07:18 PM
    Par la Team derrière Reynatis
    losz posted the 05/21/2026 at 07:26 PM
    guiguif The Legend of Legacy c'est que des combats en boucle du coup trop lassant (heureusement le battle theme est ouf) et encore j'ai fais le remaster avec la vitesse de combat accéléré, aucun scenario, aucun dialogue y a rien quoi dans ce jeu, c'est ultra redondant dans sa progression, le seul truc rigolo c'est le % de la map que t'essaie de compléter.
    zekk posted the 05/21/2026 at 07:30 PM
    guiguif Je suis d’accord avec toi, mon préféré rester alliance alive
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