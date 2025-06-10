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[Switch 2] Nintendo promet un catalogue de jeux à venir robuste


Comme Nintendo l'a annoncé plus tôt dans la journée, le prix de la Switch 2 va augmenter dans plusieurs régions en raison de « l'évolution du marché ». L'entreprise explique maintenant comment elle compte également accroître l'intérêt des consommateurs pour la console.

Lors d'une réunion avec les investisseurs suivant la publication de son dernier rapport financier, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que la société allait « proposer un catalogue de jeux conséquent afin d'optimiser l'expérience utilisateur de la Switch 2 ». Il a ajouté que Nintendo « mettra tout en œuvre pour surmonter » l'obstacle de cette hausse de prix.

En conclusion, M. Furukawa a indiqué que la demande pour la Switch 2 restait soutenue et que l'adoption de la console « progressait bien ».

Source : https://gonintendo.com/contents/60671-nintendo-preparing-robust-software-lineup-for-switch-2-to-combat-hardware-price-hike/
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    posted the 05/09/2026 at 03:39 AM by link49
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