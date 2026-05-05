007 First Light s'annonce comme un jeu d'aventure narratif linéaire, regorgeant de missions qui enverront le célèbre James Bond aux quatre coins du monde, dans des lieux variés. Vous assisterez à des galas en Angleterre, infiltrerez des installations en Islande, et bien plus encore.
Si la diversité des missions promet d'être captivante, des questions subsistent quant à la durée de vie du jeu et à sa capacité à occuper les joueurs sur la durée. On veut du James Bond à profusion, mais 007 First Light sera-t-il une aventure courte et intense ?
Selon le youtubeur JorRaptor, la campagne de 007 First Light durera environ 20 heures, du moins pour un joueur moyen. JorRaptor aurait discuté avec le directeur du gameplay de 007 First Light, ainsi qu'avec quelques autres développeurs. Il semblerait que le consensus général soit qu'il faudrait environ 20 heures à un joueur moyen pour terminer la campagne principale.
Cela signifie probablement que si vous êtes particulièrement doué, ou si vous jouez en mode de difficulté inférieur, la durée de jeu pourrait descendre à environ 15 heures, ou monter jusqu'à 25 heures si vous recherchez un défi. Comparé à d'autres titres similaires du genre action-aventure, c'est une excellente durée pour la campagne de ce jeu ! Uncharted 4 se termine en environ 15 heures, et ce jeu offre un excellent rythme et une belle variété de lieux de mission ; si 007 First Light est du même acabit, on peut s'attendre à un régal !
Combien de temps faut-il pour terminer 007 First Light à 100 % ? JorRaptor indique clairement que la durée de vie de 007 First Light pourrait considérablement augmenter si l'on prend en compte les missions du Simulateur Tactique.Ces missions permettent de rejouer certaines missions avec divers modificateurs, ajoutant ainsi de nouveaux défis et de nouvelles récompenses à la clé. Le système semble similaire aux Escalades de Hitman, où les niveaux peuvent être remixés de multiples façons. On espère qu'il offrira une rejouabilité accrue, ce qui aura un impact significatif sur la durée de vie du jeu.
En incluant ces missions du Simulateur Tactique, la campagne originale et les objets à collectionner ou trophées supplémentaires, 007 First Light pourrait facilement nécessiter entre 30 et 40 heures pour être terminé. Et si vous recherchez une rejouabilité à long terme comparable à celle de Hitman, il semblerait que ce soit également le cas.
Source : https://insider-gaming.com/how-long-is-007-first-light-game-length-total-hours-explained/