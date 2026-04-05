Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Indiana Jones et le Cercle Ancien
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name : Indiana Jones et le Cercle Ancien
platform : Xbox Series X
editor : Xbox Game Studios
developer : MachineGames
genre : action
other versions : PC - Playstation 5
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[Switch 2] Indiana Jones and the Great Circle dévoile son poids


Indiana Jones et le Grand Cercle débarque sur Switch ce mois-ci, et si vous l'aviez manqué, la taille estimée du fichier a été révélée.Si vous comptez vous lancer dans cette nouvelle aventure (qui se déroule entre les événements des Aventuriers de l'Arche perdue et de La Dernière Croisade), sachez que la fiche produit officielle du Nintendo eShop indique qu'il vous faudra environ 59,7 Go d'espace pour la version numérique. Son prix est de 59,99 £ / 69,99 $.

La fiche produit du DLC L'Ordre des Géants précise que ce contenu additionnel nécessitera environ 4,4 Go d'espace libre. Ce chapitre inédit emmène Indy dans les rues antiques de Rome, « où des catacombes oubliées se transforment en un lieu bien plus sinistre », et est proposé à 17,99 £ / 19,99 $.



A titre de comparaison, le jeu pèse pas moins de 131,69 Go sur Xbox Series et 125 Go sur Ps5.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/icymi-indiana-jones-and-the-great-circle-estimated-switch-2-file-size-revealed/
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    kujiraldine
    posted the 05/04/2026 at 03:31 AM by link49
    comments (4)
    cyr posted the 05/04/2026 at 05:00 AM
    On le sait depuis l'ajout de la fiche , donc après le nintendo direct showcase....

    Après vu qu'il est intégralement sur la cartouche...
    fdestroyer posted the 05/04/2026 at 05:49 AM
    Du coup la cartouche est bien remplie
    kujiraldine posted the 05/04/2026 at 07:13 AM
    Un excellent jeu, soit dit en passant pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait.
    cyr posted the 05/04/2026 at 07:40 AM
    kujiraldine excellent je sais pas. Bon oui, très bon oui.

    Mais trop classique.

    Et le début du jeux, qui est un copier coller du premier film....ça m'avait pas envoyé du rêve. Mais heureusement c'est partie ailleurs.....mais pas fini. J'ai finis avaler par un poisson....
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