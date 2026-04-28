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Un petit coup de pouce
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akinen
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Reception en avance
Qui se souvient des articles de « réception » ? Chacun y allait de sa petite photo. Maintenant y’a que 2 ou 3 gros « compte » qui le font.

Je ne dirai pas que ça me manque, mais il y avait une sorte de célébration. Je pense que c’est toujours le cas pour ce qui est du matos mais pour le jv pur, nous sommes dans l’ensemble beaucoup plus discrets. (Ou bien le demat l’emporte haut la main sur Gamekyo).

M’enfin, mon EscroMania du coin m’a livré Saros en avance.

Iphone du passé et nappe de table décédée
    tags : saros
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    kisukesan, killia
    posted the 04/28/2026 at 11:53 AM by akinen
    comments (4)
    zekk posted the 04/28/2026 at 11:56 AM
    Trop bien ! bon jeu
    kisukesan posted the 04/28/2026 at 11:57 AM
    Trop bien, j'attends l'envoi de Cdiscount avec impatience ! Bon jeu à toi !
    killia posted the 04/28/2026 at 11:58 AM
    Amuse toi bien dessus.
    Je l'attends de pied ferme alors même que j’ai jamais passé la première zone de Returnal
    marchand2sable posted the 04/28/2026 at 12:00 PM
    Qui se souvient des articles de « réception » ? Chacun y allait de sa petite photo. Maintenant y’a que 2 ou 3 gros « compte » qui le font.

    Franchement j'aimais bien aussi. C'était sympa.
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