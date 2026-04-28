Qui se souvient des articles de « réception » ? Chacun y allait de sa petite photo. Maintenant y’a que 2 ou 3 gros « compte » qui le font.Je ne dirai pas que ça me manque, mais il y avait une sorte de célébration. Je pense que c’est toujours le cas pour ce qui est du matos mais pour le jv pur, nous sommes dans l’ensemble beaucoup plus discrets. (Ou bien le demat l’emporte haut la main sur Gamekyo).M’enfin, mon EscroMania du coin m’a livré Saros en avance.