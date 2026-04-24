profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
guiguif
182
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6747
visites since opening : 12669245
guiguif > blog
all
Hard Edge : Sunsoft ressucite la license


Sorti de nulle part, Sunsoft ressuscite la license Hard Edge sous la forme d'un jeu de cartes tactique.

Hard Edge - War Zone a été confirmé sur Steam et vous permettra de "vous engager dans des combats intenses en équipe à 4 contre 4 avec jusqu'à 8 joueurs".

Se déroulant six mois avant les événements du jeu original, Hard Edge - War Zone "mêle la tension d'une fusillade à la profondeur stratégique d'un jeu de cartes " selon Sunsoft.

Bien que les combats se déroulent au tour par tour, tous les joueurs d'une même équipe agissent simultanément, explique le développeur. Synchronisez vos actions avec celles de vos alliés pour submerger les ennemis sous un déluge de feu, ou utilisez un joueur comme leurre pendant que les autres lancent une attaque surprise sur les flancs. La coordination est la clé de la victoire.

La construction de deck est également « essentielle », affirme Sunsoft :

"Avant la partie, créez un deck unique, adapté à la personnalité de votre personnage et à votre style de jeu. De plus, à mesure que vos personnages gagnent des niveaux pendant la partie, vous pouvez ajouter de nouvelles cartes à votre deck ou améliorer celles existantes. La victoire exige à la fois une préparation minutieuse et la capacité d'adapter votre deck à un champ de bataille en constante évolution."











Le jeu original était un jeu d'action-aventure solo dans lequel vous pouviez alterner librement entre quatre personnages, chacun possédant des compétences différentes. Les graphismes mêlaient décors pré-rendus et modèles 3D à la Resident Evil.

    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    volran
    posted the 04/24/2026 at 09:53 AM by guiguif
    comments (1)
    neetsen posted the 04/24/2026 at 12:24 PM
    Punaise j'avais Adoré ce jeu à l'époque
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo