













Sorti de nulle part, Sunsoft ressuscite la license Hard Edge sous la forme d'un jeu de cartes tactique.Hard Edge - War Zone a été confirmé sur Steam et vous permettra de "vous engager dans des combats intenses en équipe à 4 contre 4 avec jusqu'à 8 joueurs".Se déroulant six mois avant les événements du jeu original, Hard Edge - War Zone "mêle la tension d'une fusillade à la profondeur stratégique d'un jeu de cartes " selon Sunsoft.Bien que les combats se déroulent au tour par tour, tous les joueurs d'une même équipe agissent simultanément, explique le développeur. Synchronisez vos actions avec celles de vos alliés pour submerger les ennemis sous un déluge de feu, ou utilisez un joueur comme leurre pendant que les autres lancent une attaque surprise sur les flancs. La coordination est la clé de la victoire.La construction de deck est également « essentielle », affirme Sunsoft :"Avant la partie, créez un deck unique, adapté à la personnalité de votre personnage et à votre style de jeu. De plus, à mesure que vos personnages gagnent des niveaux pendant la partie, vous pouvez ajouter de nouvelles cartes à votre deck ou améliorer celles existantes. La victoire exige à la fois une préparation minutieuse et la capacité d'adapter votre deck à un champ de bataille en constante évolution."Le jeu original était un jeu d'action-aventure solo dans lequel vous pouviez alterner librement entre quatre personnages, chacun possédant des compétences différentes. Les graphismes mêlaient décors pré-rendus et modèles 3D à la Resident Evil.