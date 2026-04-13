ToonHive annonce que le somptueux film d'animation Super Mario Galaxy, produit par Illumination et Nintendo, a désormais dépassé le total des recettes mondiales de Sonic 3, le film. Cette information fait suite à un article de Variety indiquant que le film a engrangé 629 millions de dollars dans les salles de cinéma du monde entier depuis sa sortie le 1er avril.
Super Mario Galaxy est ainsi devenu le film le plus rentable de l'année à ce jour, même si plusieurs grosses sorties sont attendues prochainement, notamment Spider-Man : Brand New Day, L'Odyssée de Christopher Nolan, Toy Story 5 et Avengers : Doomsday.
Source : https://mynintendonews.com/2026/04/12/super-mario-galaxy-movie-now-surpassed-sonic-3-movie-at-worldwide-box-office/
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posted the 04/13/2026 at 03:54 AM by link49