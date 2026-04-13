Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Super Mario Galaxy 1+2
2
Likers
name : Super Mario Galaxy 1+2
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : plates-formes
other versions : Switch Switch 2 -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19005
visites since opening : 33274821
link49 > blog
[Super Mario Galaxy Le film] Sonic 3, le film déjà dépassé!


ToonHive annonce que le somptueux film d'animation Super Mario Galaxy, produit par Illumination et Nintendo, a désormais dépassé le total des recettes mondiales de Sonic 3, le film. Cette information fait suite à un article de Variety indiquant que le film a engrangé 629 millions de dollars dans les salles de cinéma du monde entier depuis sa sortie le 1er avril.

Super Mario Galaxy est ainsi devenu le film le plus rentable de l'année à ce jour, même si plusieurs grosses sorties sont attendues prochainement, notamment Spider-Man : Brand New Day, L'Odyssée de Christopher Nolan, Toy Story 5 et Avengers : Doomsday.

Source : https://mynintendonews.com/2026/04/12/super-mario-galaxy-movie-now-surpassed-sonic-3-movie-at-worldwide-box-office/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 04/13/2026 at 03:54 AM by link49
    comments (2)
    cyr posted the 04/13/2026 at 05:04 AM
    Et le mandalorian? Il sort en mai. Et devrait faire un peu plus que de la figuration.
    link49 posted the 04/13/2026 at 05:13 AM
    Le milliard devrait être dépassé le film n'étant pas sorti en Asyik me semble.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo