Au terme de son premier week-end, le film a généré 1.4 millions d'entrée. C'est un peu mieux que le préécédant, Super Mario Bros Le film qui avait réalisé 1,36 million d'entrées sur le même laps de temps.
Le film devrait atteindre les 2 millions dès ce soir. Il devrait donc faire aussi bien que le premier et ses 7,4 millions d'entrées en France au total.
Le film de 2023 est excellent donc je suis pas étonné
Succès mérité pour cette suite
Je l’ai vu j’ai adoré aussi et mes enfants egalement.
Je suis pas du genre a aller voir un film en salles plusieurs fois mais le bluray 4k (prevue pour aout) c’est day one
Déçu de la salle, de l'ambiance de la population, bref je suis aller le revoir a mon cinéma traditionnel, et c'etais bien mieux. Après j'ai pris le bluray et je le regarde sur Disney +
Une fois ca a failli arriver, c'était pour Matrix en 1999. Avec mon pote quand on est sorti de la salle on avait tellement kiffé qu'on avait envie d'y retourner a la seance suivante.
Mais on ne l'a pas fait, je ne sais plus pourquoi. Manque d'argent peut etre, quoi que... A l'epoque une place de cinoche c'etait 35 francs environ, autant dire quedalle par rapport a aujourd'hui