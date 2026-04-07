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Super Mario Galaxy 1+2
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[Super Mario Galaxy Le film] En route pour les 2 millions en France!


Au terme de son premier week-end, le film a généré 1.4 millions d'entrée. C'est un peu mieux que le préécédant, Super Mario Bros Le film qui avait réalisé 1,36 million d'entrées sur le même laps de temps.

Le film devrait atteindre les 2 millions dès ce soir. Il devrait donc faire aussi bien que le premier et ses 7,4 millions d'entrées en France au total.

Source : https://www.telerama.fr/cinema/box-office-avec-super-mario-galaxy-le-film-les-salles-francaises-appuient-sur-le-champignon-7030512.php/
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    aeris942, fanlink1, tynokarts
    posted the 04/07/2026 at 02:25 PM by link49
    comments (6)
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 02:34 PM
    Les français ont été un peu plus nombreux par rapport au film de 2023.

    Le film de 2023 est excellent donc je suis pas étonné


    Succès mérité pour cette suite
    yogfei posted the 04/07/2026 at 02:34 PM
    Pourtant tout le monde vous dit qu'il est nul ! ^^
    link49 posted the 04/07/2026 at 02:36 PM
    J'ai tellement adoré que j'y suis allé 2 fois le voir cette semaine.
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 02:43 PM
    link49

    Je l’ai vu j’ai adoré aussi et mes enfants egalement.

    Je suis pas du genre a aller voir un film en salles plusieurs fois mais le bluray 4k (prevue pour aout) c’est day one
    cyr posted the 04/07/2026 at 03:00 PM
    aeris942 la dernière fois que j'ai fais ça, c'etais pour le film mufasa .j'ai etais le voir dans un petit cinéma a shopping promenade dans le 77.

    Déçu de la salle, de l'ambiance de la population, bref je suis aller le revoir a mon cinéma traditionnel, et c'etais bien mieux. Après j'ai pris le bluray et je le regarde sur Disney +
    aeris942 posted the 04/07/2026 at 03:11 PM
    cyr Je suis jamais allé voir un film en salles deux fois.

    Une fois ca a failli arriver, c'était pour Matrix en 1999. Avec mon pote quand on est sorti de la salle on avait tellement kiffé qu'on avait envie d'y retourner a la seance suivante.

    Mais on ne l'a pas fait, je ne sais plus pourquoi. Manque d'argent peut etre, quoi que... A l'epoque une place de cinoche c'etait 35 francs environ, autant dire quedalle par rapport a aujourd'hui
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