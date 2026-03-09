La Switch 2 a environ neuf mois, et malgré quelques titres phares comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, la console n'a pas encore connu de véritable succès commercial. Cela pourrait bien avoir changé cette semaine, car Pokémon Pokopia semble avoir enfin convaincu les joueurs de passer à la nouvelle version, en témoigne les ruptures de ctock un peu partout.
Zack Zwiezen, rédacteur chez Kotaku, a indiqué que certains de ses amis avaient également décidé d'acheter la Switch 2 pour jouer à ce jeu de simulation de vie à la Animal Crossing. Si l'on en croit certains forums comme le subreddit dédié à Pokopia, il semblerait que de nombreux fans de Pokémon aient succombé à la tentation.
« Je voulais attendre encore un peu avant de prendre la Switch 2, mais Pokopia a fini par me faire craquer », écrit Liodin_. « Il arrive demain et j'ai hâte de me joindre à la fête ! »
Certains disent attendre la sortie d'une console Nintendo en édition spéciale, inspirée par un jeu comme Winds and Waves ou un potentiel nouveau Super Mario. Mais comme ces sorties ne semblent pas imminentes, un jeu exclusif auquel ils ont envie de jouer est une excellente raison de se procurer la console.
« Les jeux Pokémon ont toujours été ma principale motivation pour acheter des consoles Nintendo », écrit OcnBtzV3.
Pokopia n'est sorti que depuis quatre jours, mais il fait déjà sensation sur Internet, les fans découvrant ses nombreux secrets et les adorables interactions entre les monstres. Ce spin-off est le jeu le mieux noté de la série sur Metacritic, de quoi intriguer même ceux qui étaient devenus un peu sceptiques vis-à-vis des jeux Pokémon après des échecs comme Scarlet et Violet. De plus, le concept d'un jeu Pokémon similaire à Animal Crossing est plutôt facile à vendre.
Six ans se sont écoulés depuis la sortie de Animal Crossing : New Horizons, en pleine pandémie. Le temps a donc largement suffi pour que de nombreux amateurs de ce genre de jeux aient hâte de découvrir un nouveau titre. Je ne suis généralement pas fanatique de simulations de vie, mais la structure de Pokopia et son exploration approfondie de l'univers Pokémon m'ont séduit. Sans une nouvelle vague de la pandémie, il est difficile de dire si Pokopia connaîtra le même succès que Animal Crossing : New Horizons, mais il semble au moins avoir convaincu un bon nombre de personnes qui attendaient d'acheter une Switch 2 de franchir le pas.
Source : https://kotaku.com/pokemon-pokopia-switch-2-sales-system-animal-crossing-2000676690/
Il y a même de la pub a la télé, j'ai etais quans même étonné.
En revanches, je doute que le rejetons qui veut pokopia arrive a convaincre les parents de claquer 450€ pour jouer a pokopia...
Peut-être a Noël et encore....
Je l'aurais un jour, je l'aurais.
Des gens nous disaient que Nintendo aller sortir des cartouches de plus grosse capacité, et des plus petites.
J'ai toujours dit que économiquement, c'était pas viable car plus chère que les carte 64 go actuel.
Y en a qui rêve de voir l'abandon des gkc (ils sont minoritaires) mais peut-être que c'est un pied de nez a tous ceux qui espèrent l'abandon des gkc.
N'oublions pas , que les cartes 64 go sont bien plus lente que la mémoire de la consoles et des carte micro sd express..
Tous est la pour le comprendre....
Une carte 64 go c'est un surcout de 10€ par jeux vendu, 2 fois plus lente...., donc peu d'avantage.....
Surtout que les gkc sont revendable . Tous est la pour comprendre.....
La gkc est pas arriver par hasard...
link49 je peux te donner un conseil que les gens m'ont donner quand je me plaigner des 500 go de la ps4: "efface tes jeux"
Voilà.
Après les cartes 256 go, voir 512 go sont un peu plus abordable....
D'ailleurs suite au rupture aux USA, Amazon US a augmenté le prix de 10$