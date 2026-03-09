Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Pokemon Pokopia
1
Likers
name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18923
visites since opening : 32878557
link49 > blog
[Switch 2] Pokemon Pokopa : System-seller et vendeur de GKC?


La Switch 2 a environ neuf mois, et malgré quelques titres phares comme Mario Kart World et Donkey Kong Bananza, la console n'a pas encore connu de véritable succès commercial. Cela pourrait bien avoir changé cette semaine, car Pokémon Pokopia semble avoir enfin convaincu les joueurs de passer à la nouvelle version, en témoigne les ruptures de ctock un peu partout.

Zack Zwiezen, rédacteur chez Kotaku, a indiqué que certains de ses amis avaient également décidé d'acheter la Switch 2 pour jouer à ce jeu de simulation de vie à la Animal Crossing. Si l'on en croit certains forums comme le subreddit dédié à Pokopia, il semblerait que de nombreux fans de Pokémon aient succombé à la tentation.

« Je voulais attendre encore un peu avant de prendre la Switch 2, mais Pokopia a fini par me faire craquer », écrit Liodin_. « Il arrive demain et j'ai hâte de me joindre à la fête ! »

Certains disent attendre la sortie d'une console Nintendo en édition spéciale, inspirée par un jeu comme Winds and Waves ou un potentiel nouveau Super Mario. Mais comme ces sorties ne semblent pas imminentes, un jeu exclusif auquel ils ont envie de jouer est une excellente raison de se procurer la console.

« Les jeux Pokémon ont toujours été ma principale motivation pour acheter des consoles Nintendo », écrit OcnBtzV3.

Pokopia n'est sorti que depuis quatre jours, mais il fait déjà sensation sur Internet, les fans découvrant ses nombreux secrets et les adorables interactions entre les monstres. Ce spin-off est le jeu le mieux noté de la série sur Metacritic, de quoi intriguer même ceux qui étaient devenus un peu sceptiques vis-à-vis des jeux Pokémon après des échecs comme Scarlet et Violet. De plus, le concept d'un jeu Pokémon similaire à Animal Crossing est plutôt facile à vendre.

Six ans se sont écoulés depuis la sortie de Animal Crossing : New Horizons, en pleine pandémie. Le temps a donc largement suffi pour que de nombreux amateurs de ce genre de jeux aient hâte de découvrir un nouveau titre. Je ne suis généralement pas fanatique de simulations de vie, mais la structure de Pokopia et son exploration approfondie de l'univers Pokémon m'ont séduit. Sans une nouvelle vague de la pandémie, il est difficile de dire si Pokopia connaîtra le même succès que Animal Crossing : New Horizons, mais il semble au moins avoir convaincu un bon nombre de personnes qui attendaient d'acheter une Switch 2 de franchir le pas.

Source : https://kotaku.com/pokemon-pokopia-switch-2-sales-system-animal-crossing-2000676690/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/09/2026 at 05:38 AM by link49
    comments (11)
    cyr posted the 03/09/2026 at 06:07 AM
    Peux être aussi que d'avoir dévoilé pokemon vent et vague a étais un élément déclencheurs, rassurant de savoir qu'après pokopia il y a un nouveau jeix pokemon canonique..

    Il y a même de la pub a la télé, j'ai etais quans même étonné.

    En revanches, je doute que le rejetons qui veut pokopia arrive a convaincre les parents de claquer 450€ pour jouer a pokopia...

    Peut-être a Noël et encore....


    Je l'aurais un jour, je l'aurais.
    rendan posted the 03/09/2026 at 06:49 AM
    Tout se passe comme prévu
    link49 posted the 03/09/2026 at 06:51 AM
    Le jeu est un test GKC pour Nintendo, et je pense qu'ils vont le réussir haut la main.
    cyr posted the 03/09/2026 at 07:09 AM
    link49 peut-être pas un choix de nintendo, mais de game freak....
    link49 posted the 03/09/2026 at 07:38 AM
    Cyr Possible, mais Pokemon ZA n'est pas en GKC sur Switch 2.
    cyr posted the 03/09/2026 at 07:45 AM
    link49 je cherche une excuse.

    Des gens nous disaient que Nintendo aller sortir des cartouches de plus grosse capacité, et des plus petites.

    J'ai toujours dit que économiquement, c'était pas viable car plus chère que les carte 64 go actuel.

    Y en a qui rêve de voir l'abandon des gkc (ils sont minoritaires) mais peut-être que c'est un pied de nez a tous ceux qui espèrent l'abandon des gkc.

    N'oublions pas , que les cartes 64 go sont bien plus lente que la mémoire de la consoles et des carte micro sd express..

    Tous est la pour le comprendre....

    Une carte 64 go c'est un surcout de 10€ par jeux vendu, 2 fois plus lente...., donc peu d'avantage.....

    Surtout que les gkc sont revendable . Tous est la pour comprendre.....
    link49 posted the 03/09/2026 at 07:46 AM
    Cyr Moi, perso, le seul inconvénient, c'est le remplissage de la carte micro SD de la console. C'est le seul que je vois.
    cyr posted the 03/09/2026 at 07:49 AM
    Même Bethesda , sur les 3 jeux annoncer, 2 sont sur une gkc...pourtant aucun dépasse la limite

    La gkc est pas arriver par hasard...

    link49 je peux te donner un conseil que les gens m'ont donner quand je me plaigner des 500 go de la ps4: "efface tes jeux"

    Voilà.

    Après les cartes 256 go, voir 512 go sont un peu plus abordable....
    link49 posted the 03/09/2026 at 07:49 AM
    Cyr C'est ce que je fais, en plus d'effacer les Demo une fois le bonus obtenu dans le jeu final.
    shinz0 posted the 03/09/2026 at 07:56 AM
    Je trouve que c'est dommage et d'une avarice de proposer un jeu en GKC au prix fort alors qu'il aurait pû être stocké dans une cartouche mais si les joueurs sont contents c'est le principal

    D'ailleurs suite au rupture aux USA, Amazon US a augmenté le prix de 10$
    link49 posted the 03/09/2026 at 07:58 AM
    shinz0 Le malheur des uns fait le bonheur des autres.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo