On commence par les notes de la version Ps5 :
- PlayStation LifeStyle : 90/100
"Tales of Berseria Remastered est sans conteste à la hauteur de sa réputation et offre la version ultime de l'un des meilleurs jeux de rôle de Bandai Namco. Avec son scénario magnifiquement construit, riche en rebondissements et en émotions, Berseria a bien vieilli et mérite d'être redécouvert. Nouveaux joueurs comme vétérans apprécieront les améliorations apportées à ce jeu exceptionnel."
- Saudi Gamer : 90/100
- RPG Fan : 87/100
- GamersRD : 85/100
- Video Chums :84/100
- GAMES.CH : 82/100
- Hey Poor Player : 80/100
- Indigo GEEK : 80/100
- Noisy Pixel : 80/100
- TechRadar Gaming : 80/100
- CGMagazine : 80/100
- GameSpew : 80/100
- Checkpoint Gaming : 80/100
- Shacknews : 80/100
- Console Creatures : 80/100
- Everyeye.it : 80/100
- Impulsegamer : 80/100
- Atomix : 80/100
- TierraGamer : 80/100
- Hobby Consolas : 79/100
- SpazioGames : 78/100
- Meristation : 75/100
- But Why Tho? : 75/100
- Gamesurf : 75/100
- Worth Playing : 75/100
- MGG : 75/100
- IGN France : 70/100
- Multiplayer.it : 70/100
- Digital Chumps : 70/100
- GamingBolt : 70/100
- PlayStation Universe : 65/100
"Je suis fan de longue date de la série Tales of, et j'apprécie particulièrement que cette version, ainsi que les autres remasters récents, bénéficie d'une édition physique agrémentée de bonus. Cela dit, l'envie d'acheter Tales of Berseria Remastered n'est pas si forte, car l'expérience est déjà disponible sur les consoles modernes."
La version Switch a enfin sa moyenne Metacritic. Voici les notes :
- Nintendo Life : 90/100
"Tales of Berseria reste l'un de mes épisodes préférés de la série, grâce à son scénario excellent et à ses personnages attachants. Le gameplay est toujours aussi plaisant et le jeu a bien vieilli depuis sa sortie il y a près de dix ans. Cette version remasterisée offre de nombreuses nouveautés pour ceux qui connaissent déjà le jeu, et un bonus appréciable pour les nouveaux venus. Au-delà de ces améliorations de confort, le portage en lui-même n'est pas révolutionnaire, mais si vous souhaitez jouer à ce jeu en déplacement, vous ne serez pas déçu."
- Game8 : 80/100
Eurogamer Germany : 60/100
GamingTrend : 30/100
"Tales of Berseria est un excellent jeu, mais Tales of Berseria Remastered est non seulement inutile, mais aussi injouable sur Switch. Le temps de réponse important rend les combats et l'exploration fastidieux, les textures sont floues ou pixélisées, la faible résolution provoque un scintillement constant et le jeu est bloqué à 30 images par seconde. L'inclusion de tous les DLC précédents est pratiquement le seul point positif de cette version."
Source : https://www.nintendolife.com/reviews/nintendo-switch/tales-of-berseria-remastered/