La sortie de Pokémon Pokopia est imminente et de nombreux joueurs ayant reçu le jeu en avant-première s'attellent déjà à la création de leur Paradis Pokémon. L'un d'eux a remarqué un détail plutôt suspect concernant un personnage du jeu, un détail qui pourrait avoir des implications intéressantes pour les futurs opus principaux de Pokémon. Il s'agit d'un détail mineur, mais comme cette information provient d'une version préliminaire, nous tenons à le signaler comme un spoiler et vous conseillons de ne pas poursuivre votre lecture si vous souhaitez découvrir Pokopia sans rien savoir à l'avance.
Joe Merrick de Serebii.net a remarqué que le type de l'un des personnages originaux du jeu, Stereo Motisma/DJ Motisma, est indiqué comme étant Électrique/Normal. Pour rappel, Rotom est un Pokémon Électrique/Spectre apparu dans la quatrième génération et doté d'un talent spécial. Le Fantôme Plasma peut pénétrer dans les appareils électroménagers et en prendre l'apparence et les capacités !
Chaque nouvelle forme remplaçait le type Spectre de Motisma par un type correspondant à l'appareil qu'il possédait (Eau pour la machine à laver, Glace pour le réfrigérateur, etc.). Motisma apprenait également une nouvelle capacité puissante adaptée à son nouveau type (Hydrocanon pour Motisma Lave-linge, Blizzard pour MotismaGivre, etc.). Pourquoi est-ce important ? Eh bien, d'autres formes de Motisma ont été introduites depuis, mais aucune n'a subi de changement de type dans les jeux.
Épée et Bouclier introduisent également le Motisma-Téléphone, l'évolution suivante du Motisma Dex. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un téléphone portable alimenté par Motisma, sur lequel le Pokédex est installé sous forme d'application. Épée et Bouclier introduisent également le Motisma-Téléphone, l'évolution suivante du Motisma Dex. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un téléphone portable alimenté par Motisma, sur lequel le Pokédex est installé sous forme d'application.
Aucune de ces nouvelles formes n'a subi de changement de type, car aucune n'était utilisable en combat. Étant donné que Motisma Stereo a reçu un nouveau type inédit pour la lignée de Motisma, il est fort probable que Motisma Stereo ne reste pas exclusif à Pokopia et intègre la série principale en tant que nouvelle forme Électrique/Normal de Motisma.
D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi Motisma Stereo est de type Normal, c'est probablement parce que ce type, dans Pokémon, est associé à de nombreuses attaques sonores comme Brouhaha, Mégaphone et Bang Sonique. (Cette dernière étant, selon moi, la nouvelle capacité que Motisma Stereo apprendra lors de sa transformation.)
Bien sûr, tout ceci n'est que pure spéculation pour l'instant. Il pourrait s'agir d'un clin d'œil amusant des développeurs, une référence au fonctionnement de Motisma dans les jeux principaux, sans aucune signification particulière. D'un autre côté, Pokopia a été développé en collaboration avec Game Freak, ce qui signifie que s'ils souhaitaient glisser un indice sur les prochains jeux, ils en auraient parfaitement la possibilité. Qu'il s'agisse d'un indice ou non, on peut s'accorder à dire que c'est un détail étrange à inclure dans un jeu dont le gameplay n'est pas axé sur les combats.
Source : https://www.gonintendo.com/contents/58409-rumor-pokemon-pokopia-character-may-point-to-interesting-implications-for-future/
Motisma ça jamais etais un kiff. Jamais utiliser dans mon équipe.
J'espère qu'on aura de nouvelles évolution d'Evoli dans Vagues/Vents.
Il y a tellement de pokemon qui n'ont aucune évolution...
Et pourquoi pas une troisième évolution pour les Pokemon de la Gen 1, comme Arcanin, Arbok....