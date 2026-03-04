Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
[Switch] Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille : Quelques notes tombent


Voici les notes de Pokémon Rouge Feu :

- Gamer.no : 90/100
- Cubed3 : 80/100
- Gaming Boulevard : 80/100
- Game8 : 80/100
- Hobby Consolas : 75/100
- Gamereactor Spain : 70/100
- Nintendo Life : 70/100
- DualShockers : 70/100
- Gamesurf : 60/100



Et celles pour Pokémon Vert Feuille :

Loot Level Chill : 90/100
Hobby Consolas : 75/100
Nintendo Life : 70/100
Gamesurf : 60/100

"Le monde change, et notre façon de jouer aux jeux vidéo portables a considérablement évolué. Ces deux titres emblématiques ont connu leur heure de gloire et ont mal vieilli. Si l'on ajoute à cela le prix d'une copie (uniquement en version numérique) et l'absence totale d'optimisation au-delà d'une simple émulation, je ne les recommanderais pas, à moins d'être un fan inconditionnel et de vouloir y jouer encore et encore."

Source : https://www.metacritic.com/game/pokemon-leafgreen-version/critic-reviews/?platform=nintendo-switch/
    posted the 03/04/2026 at 01:01 PM by link49
    comments (5)
    zekk posted the 03/04/2026 at 01:05 PM
    Bof pas d'accord avec la conclusion, j'ai pris vert feuille justement et ça fait du bien de jouer à un jeu pokémon qui n'est pas casualisé à mort
    rogeraf posted the 03/04/2026 at 01:14 PM
    Je vais Poké (Mon) Bol
    ratchet posted the 03/04/2026 at 01:15 PM
    Les jeux sont plus facilement que dans mes souvenirs. C’est bizarre…. Là je roule sur le jeu avec Dracaufeu sans avoir monter l’XP bon après j’y me connais largement plus maintenant mais bon.
    pharrell posted the 03/04/2026 at 01:16 PM
    Je comprends pas l'intérêt de la critique c'est exactement le même jeu qu'à l'époque...

    C'est comme si tu faisais un test du premier Pac-Man en 2026 et que tu sortais une critique en disant "je comprends pas le succès du jeu à l'époque, le gameplay est bidon et les graphismes horrible, aucun intérêt d'y jouer en 2026"...
    jacquescechirac posted the 03/04/2026 at 01:19 PM
    la sortie de ce jeu est un non évènement, à quel moment des gens prennent le temps de renoter un jeu gba qu'on peut jouer partout depuis toujours, sur une console sorti ya 10mois à 500balles.
    Sortez des jeux de 2026 sur votre console de 2025 bande de braleurs, pas des vieilles emulations de jeux de la console la plus facilement emulable possible.
    (et à 20€ la version.... :lol
