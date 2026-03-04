Voici les notes de Pokémon Rouge Feu :
- Gamer.no : 90/100
- Cubed3 : 80/100
- Gaming Boulevard : 80/100
- Game8 : 80/100
- Hobby Consolas : 75/100
- Gamereactor Spain : 70/100
- Nintendo Life : 70/100
- DualShockers : 70/100
- Gamesurf : 60/100
Et celles pour Pokémon Vert Feuille :
Loot Level Chill : 90/100
Hobby Consolas : 75/100
Nintendo Life : 70/100
Gamesurf : 60/100
"Le monde change, et notre façon de jouer aux jeux vidéo portables a considérablement évolué. Ces deux titres emblématiques ont connu leur heure de gloire et ont mal vieilli. Si l'on ajoute à cela le prix d'une copie (uniquement en version numérique) et l'absence totale d'optimisation au-delà d'une simple émulation, je ne les recommanderais pas, à moins d'être un fan inconditionnel et de vouloir y jouer encore et encore."
posted the 03/04/2026 at 01:01 PM by link49
C'est comme si tu faisais un test du premier Pac-Man en 2026 et que tu sortais une critique en disant "je comprends pas le succès du jeu à l'époque, le gameplay est bidon et les graphismes horrible, aucun intérêt d'y jouer en 2026"...
Sortez des jeux de 2026 sur votre console de 2025 bande de braleurs, pas des vieilles emulations de jeux de la console la plus facilement emulable possible.
(et à 20€ la version.... :lol