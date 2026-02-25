Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
10
Likers
name : Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Monolith Software
genre : RPG
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
477
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 18891
visites since opening : 32754178
link49 > blog
[Switch 2] Xenoblade Chonicles X : Les premières notes tombent


Nintenduo : 88/100
"Sans aucun doute, la meilleure façon d'explorer Mira est de profiter de la 4K et des 60 images par seconde, qui subliment l'atmosphère de ce RPG de science-fiction unique en son genre dans le catalogue Nintendo. Le bond technique souligne davantage ses origines Wii U, mais le jeu, malgré tout, brille toujours autant."

IGN Italia : 80/100
"Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition se situe à mi-chemin entre une remasterisation et un remake ; le jeu n’a pas pris une ride et bénéficie de nombreuses améliorations, ce qui le rend accessible. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est plus facile : le niveau de difficulté est identique à celui de la version classique, et de manière générale, cette réédition, appréciable aussi bien par les fans de la saga que par les nouveaux venus, propose une histoire riche et captivante."

Gaming Boulevard : 75/100
"Xenoblade Chronicles X reste un RPG fantastique, et le passage à 60 images par seconde sur Switch 2 fait une énorme différence. Malheureusement, l'étrange mise à l'échelle en mode portable empêche cette version d'être véritablement définitive. Le rendu est superbe sur téléviseur, mais moins convaincant en mode portable. Un patch pourrait facilement corriger ce problème, mais pour l'instant, on a l'impression d'une mise à jour imparfaite, ce qui est dommage pour un jeu aussi emblématique."

Nintendo Insider : 70/100
"Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition n'est pas seulement un jeu, c'est aussi une « mise à niveau ». Avec des avantages indéniables sur certains points et des inconvénients flagrants sur d'autres, notamment pour les joueurs en mode portable, cette version marque des débuts maladroits pour la franchise RPG sur Switch 2. Sur un téléviseur, elle représente globalement une amélioration par rapport à la version Switch originale. Les compromis sont mineurs. Il est regrettable que cette mise à niveau se fasse au détriment des textures en mode portable, et j'espère sincèrement que Nintendo et Monolith ne l'abandonneront pas dans cet état. Ce jeu mérite un meilleur sort."



Pour le moment, cette version fait nettement moins bien que la version Switch 1. Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.

Source : https://www.metacritic.com/game/xenoblade-chronicles-x-definitive-edition/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    aeris827
    posted the 02/25/2026 at 05:24 AM by link49
    comments (23)
    cyr posted the 02/25/2026 at 06:00 AM
    Bon les test souligne des soucis en mode portable. Donc je suis pas malhonnête, fou ou autre. Me voilà rassuré.
    ferthahuici posted the 02/25/2026 at 06:09 AM
    C'est nouveau de noter les versions Switch 2 d'anciens jeux ?

    Ce ne sont que des patchs, pas un remaster ni un remake contrairement à d'autres jeux donc la pertinence paraît toute relative.
    cyr posted the 02/25/2026 at 06:18 AM
    ferthahuici non, ils l'ont fait aussi pour les 2 zelda. Et animal crossing.....
    link49 posted the 02/25/2026 at 06:25 AM
    cyr comme d'habitude donc car généralement c'est en mode portable que c'est moins bon.
    fdestroyer posted the 02/25/2026 at 07:04 AM
    C'est incroyable de d'avoir validé la sortie du patch (et payant en plus) avec un mode portable buggé... Franchement Nintendo ne fait plus aucun effort, y'a réellement une diminution notoire de la qualité
    cyr posted the 02/25/2026 at 07:20 AM
    fdestroyer ça sans doute étais sous-traité hein. C'est dingue comme certains en profite pour dénigrer gratuitement alors que peut-être il ne sont pas responsable de ce patch...

    Après ça n'excuse pas le faite qu'il aurai dut contrôler ce que le studio tiers a produit .....

    link49 alors oui, mais en général, on pers en distance d'affichage, en résolution, en stabilité ....

    La il semblerais qu'il y ai des soucis sur les textures....
    aeris827 posted the 02/25/2026 at 07:23 AM
    En mode salon c’est superbe j’ai pas encore testé le mode portable
    link49 posted the 02/25/2026 at 07:25 AM
    cyr en espérant que ça serve de leçon à Nintendo, surtout que cette licence est incroyable. Il faudrait pas tout gâcher.
    fdestroyer posted the 02/25/2026 at 07:36 AM
    cyr Justement, c'est Nintendo l'éditeur dans ce cas, c'est à eux qu'imcombe la validation après contrôle qualité.
    shanks posted the 02/25/2026 at 07:40 AM
    j''espère sincèrement que Nintendo et Monolith ne l'abandonneront pas dans cet état. Ce jeu mérite un meilleur sort

    Ouais bah va falloir croiser les doigts car Xenoblade Chronicles 2 aurait pu avoir un énorme boost d'intérêt avec un simple coup d'optimisation et une ou deux options de confort pouvant être produites en un claquement de doigts, et les mecs ont jamais rien proposé en bientôt 10 ans.
    metroidvania posted the 02/25/2026 at 07:45 AM
    Incroyable. C'est le patch que j'attendais mais comme je joue en mode portable ben je l'ai dans le fion. Bravo Nintendo encore une fois..vois faites rêver
    link49 posted the 02/25/2026 at 07:50 AM
    metroidvania Egalement, je joues principalement en mode portable, alors ils ont intérêt de corriger ça.
    cyr posted the 02/25/2026 at 08:40 AM
    shanks ou peut-être il faut tourner la page.....

    Je suis pas contre des améliorations, mais je préfère qu'ils s'active sur de nouveau jeux plutôt que de perdre du temps sur d'anciens jeux.....
    shanks posted the 02/25/2026 at 08:43 AM
    cyr
    Les améliorations en question auraient pu être proposées dans les 2 mois qui suivaient le lancement.

    On parle par exemple de simples améliorations à la con, genre pouvoir utiliser une compétence de terrain d'un Persona en stock (j'ai zappé le nom dans le jeu) sans qu'il y ait besoin d'aller dans les menus, fouiller un stock infini, effectuer un changement, utiliser la compétence, refaire un changement, puis recommencer 5 minutes plus tard.

    Un putain de gâchis.
    krusty79 posted the 02/25/2026 at 08:43 AM
    ferthahuici Quand il n'y a rien d'autre à noté... faut bien qu'ils remplissent la colonne Switch 2 ;-)
    zephon posted the 02/25/2026 at 08:57 AM
    shanks "lame"
    rogeraf posted the 02/25/2026 at 09:11 AM
    Renoter un jeu qui a juste ajusté un petit patch payant.
    mrvince posted the 02/25/2026 at 09:15 AM
    rogeraf C'est plus une MAJ de test pour savoir comment est le nouveau rendu. Perso ça m'intéresse car j'hésitais a le prendre (jamais fait le jeu de base). Au vu des retours je ne le prendrais pas.
    link49 posted the 02/25/2026 at 09:27 AM
    mrvince C'est ça. Et au moins ça met en avant les lacunes de cette version.
    rogeraf posted the 02/25/2026 at 09:29 AM
    mrvince
    Microsoft sort un jeu Xbox One Sunset Overdrive (c'est un exemple), quelques temps ensuite sur la planète ronde (un peu fêlée), Microsoft via le studio ajoute un patch 4K, et 60 images par seconde sur sa nouvelle console la Serie X. Est ce qu'il y a un test de refait pour la version Serie X de Sunset Overdrive ? Question des milles Francs d'antant
    cail2 posted the 02/25/2026 at 10:04 AM
    shanks
    Faire de l'optim sur Xeno 2 qui a eu un DLC sur sa propre cartouche c'est possiblement moins simple à faire et déployer que Chronicles X qui n'en a eu aucun. Même si ça n'a pas empêcher le présent patch de Chronicles X d'être un fail retentissent...
    idd posted the 02/25/2026 at 10:11 AM
    Les notes sont sympas pour un jeu qui a été downgradé pour 5€...
    syoshu posted the 02/25/2026 at 10:53 AM
    ferthahuici c'est du cas par cas, les versions Switch 2. Pour Mario Wonderd, Animal Crossing et Mario Party ça ajoute du nouveau contenu, donc interessant d'être noté.

    Ici Xenoblade c'est juste l'équivalent d'un patch, un peu comme MP4 aui propose que le mode souris en plus
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo