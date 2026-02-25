Nintenduo : 88/100
"Sans aucun doute, la meilleure façon d'explorer Mira est de profiter de la 4K et des 60 images par seconde, qui subliment l'atmosphère de ce RPG de science-fiction unique en son genre dans le catalogue Nintendo. Le bond technique souligne davantage ses origines Wii U, mais le jeu, malgré tout, brille toujours autant."
IGN Italia : 80/100
"Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition se situe à mi-chemin entre une remasterisation et un remake ; le jeu n’a pas pris une ride et bénéficie de nombreuses améliorations, ce qui le rend accessible. Cela ne signifie pas pour autant qu’il est plus facile : le niveau de difficulté est identique à celui de la version classique, et de manière générale, cette réédition, appréciable aussi bien par les fans de la saga que par les nouveaux venus, propose une histoire riche et captivante."
Gaming Boulevard : 75/100
"Xenoblade Chronicles X reste un RPG fantastique, et le passage à 60 images par seconde sur Switch 2 fait une énorme différence. Malheureusement, l'étrange mise à l'échelle en mode portable empêche cette version d'être véritablement définitive. Le rendu est superbe sur téléviseur, mais moins convaincant en mode portable. Un patch pourrait facilement corriger ce problème, mais pour l'instant, on a l'impression d'une mise à jour imparfaite, ce qui est dommage pour un jeu aussi emblématique."
Nintendo Insider : 70/100
"Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition n'est pas seulement un jeu, c'est aussi une « mise à niveau ». Avec des avantages indéniables sur certains points et des inconvénients flagrants sur d'autres, notamment pour les joueurs en mode portable, cette version marque des débuts maladroits pour la franchise RPG sur Switch 2. Sur un téléviseur, elle représente globalement une amélioration par rapport à la version Switch originale. Les compromis sont mineurs. Il est regrettable que cette mise à niveau se fasse au détriment des textures en mode portable, et j'espère sincèrement que Nintendo et Monolith ne l'abandonneront pas dans cet état. Ce jeu mérite un meilleur sort."
Pour le moment, cette version fait nettement moins bien que la version Switch 1. Je mettrais à jour régulièrement cet article dès que d'autres notes arriveront.
Source : https://www.metacritic.com/game/xenoblade-chronicles-x-definitive-edition/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
Ce ne sont que des patchs, pas un remaster ni un remake contrairement à d'autres jeux donc la pertinence paraît toute relative.
Après ça n'excuse pas le faite qu'il aurai dut contrôler ce que le studio tiers a produit .....
link49 alors oui, mais en général, on pers en distance d'affichage, en résolution, en stabilité ....
La il semblerais qu'il y ai des soucis sur les textures....
Ouais bah va falloir croiser les doigts car Xenoblade Chronicles 2 aurait pu avoir un énorme boost d'intérêt avec un simple coup d'optimisation et une ou deux options de confort pouvant être produites en un claquement de doigts, et les mecs ont jamais rien proposé en bientôt 10 ans.
Je suis pas contre des améliorations, mais je préfère qu'ils s'active sur de nouveau jeux plutôt que de perdre du temps sur d'anciens jeux.....
Les améliorations en question auraient pu être proposées dans les 2 mois qui suivaient le lancement.
On parle par exemple de simples améliorations à la con, genre pouvoir utiliser une compétence de terrain d'un Persona en stock (j'ai zappé le nom dans le jeu) sans qu'il y ait besoin d'aller dans les menus, fouiller un stock infini, effectuer un changement, utiliser la compétence, refaire un changement, puis recommencer 5 minutes plus tard.
Un putain de gâchis.
Microsoft sort un jeu Xbox One Sunset Overdrive (c'est un exemple), quelques temps ensuite sur la planète ronde (un peu fêlée), Microsoft via le studio ajoute un patch 4K, et 60 images par seconde sur sa nouvelle console la Serie X. Est ce qu'il y a un test de refait pour la version Serie X de Sunset Overdrive ? Question des milles Francs d'antant
Faire de l'optim sur Xeno 2 qui a eu un DLC sur sa propre cartouche c'est possiblement moins simple à faire et déployer que Chronicles X qui n'en a eu aucun. Même si ça n'a pas empêcher le présent patch de Chronicles X d'être un fail retentissent...
Ici Xenoblade c'est juste l'équivalent d'un patch, un peu comme MP4 aui propose que le mode souris en plus