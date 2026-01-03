Après quelques mois où, pour moi, les quasi-déceptions s'enchainent sur les jeux AAA Nintendo (disons depuis Tears of the Kindgom et à l'exception de Echoes of Wisdom que je trouve très réussit), je pose la question: Nintendo a t'il perdu le mode d'emploi?
Habitué des "jeux parfaits" qui savaient allié gameplay-réalisation et innovation avec un niveau de finition exemplaire, je trouve les 2 dernières années de Big N "décevantes". Surtout au regard des temps de développement qui se sont bcp allongés et où le temps d'attente entre 2 épisodes a considérablement augmenté (je rappelle: 1 an entre Zelda Ocarina et Majora! 6 and BoTw et Totk)
Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production. Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité.
Je repense aux époques 64, gamecube et même Wii. Mais aussi au début de la switch (BotW, Odyssey, Luigi 3) et je peine a retrouver cela.
S'agit il d'un soucis de taille d'équipes pour les nouveaux hardware? (Nintendo est clairement sous dimensionné au regard de leur succès), un soucis de renouvellement de talents chez eux sur l'après Miyamoto (c'est arrivé à Rare et chez Konami avant eux...)? Ou juste ils s'adaptent à l'audience actuelle dont les attentes sont différentes?
D'après vous?
Mon espoir reste le futur Mario mais sera t'il à la hauteur?
Mais ne t'inquiètes pas pour Nintendo, ils mourront pas demain.
Après, est-ce que ce n'est pas juste Nintendo qui se modernise et se met au niveau de la concurrence: Jeux qui sortent sans polish, dlc day one et à la préco, contenu coupé et vendu plein pot (endgame de Bananza et ZA), disparition des avantages pour le joueurs (points or et bons pour jeux online).
J'ajoute la mentalité plus que discutable sur leur propriété intellectuelle et la chasse aux fans, ou encore récemment leur envie de faire chier et planter les évènements caritatifs.
Je garde ma Switch 2 sous le coude en attendant le direct de fevrier pour voir les prochains titres mais de ceux qu'on l'on connait déjà, le Yoshi n'a pas l'air bien bandant, le trailer puait le déjà joué. Mon seul espoir reste la license Xeno mais est-ce que ça vaut le coup de dormir sur 350€..
D’une manière générale le jeu vidéo est en déliquescence créative, quand je repense aux années fin 90 début 2000 je me dis qu’il y a un truc qui a merdé quelque part ( et ce n’est pas que de la nostalgie)
Je trouve la proposition de DK Bananza tres originale ! Il ressemble a aucun autre jeu
La fin de Sega en tant que constructeur (bien sûr c'est le côté fan boy qui parle )
Quand a MP4, c'est vraiment le skin Metroid qui fait que je lui ai pardonné.
Pour moi Nintendo est mort après BOTW si on enlève les prods Monolithe et Platinum.
Maintenant, les vrais propositions de jeux se font du côté des indés. Et on l'a bien vu au GA.
Et oui, je trouve qu'ils enchainent un peu les déceptions ces derniers temps (même si je suis pas d'accord pour TOTK qui pour moi est l'un de leurs meilleurs jeux ever)
Maintenant faut dosé aussi, Bananza n'est clairement pas un goty en soit mais ça reste un bon jeu malgré tout.
Donkey kong Bananza est un must de l aventure plate-forme sur switch 2 personne ne rivalise avec lui jusqu'àu prochain Mario.
Seul les haters se sont arrêté au wii u
la wii u etait retrocompatible wii aussi ,coucou wii sport et mario galaxy
ducknsexe seul les fanboys tatoués pensent qu'il y a pas une baisse de qualité
djfab Mario Kart tente le monde ouvert quand d'autres licences le font et aussi mal que Mario, on doit dégommer les developpeurs, mais là il faut applaudir parce qu'ils ont foutu un open-world inspide comme nouvelle grosse mécanique innovante
Là ou la switch avait un concept intéressant, un combo basé sur des exclu/exclu tiers/portage et une promesse de jeu sur l'avenir pour au moins l'année d'après, la switch 2 est juste une amélioration graphique, compte surtout sur les portages pour combler les trous dans son calendrier, n'a rien de concret pour 2026 à part duskblood et ne propose que très peu de jeux de qualité.
Le souci, c'est que c'est pas demain que Nintendo se remettra en question vu que le grand public se contente d'acheter sans réfléchir et que les fanboys Nintendo défende bec et onglet un MKW fainéant à 90 €, un Bananza ultra répétitif et même un MP4 qui n'est même plus un metroidvania (un comble quand le genre porte littéralement ton nom) avec en prime l'option de "non mais c'est que les haters qui critiquent la console" et le débat qui tourne en rond avec les mêmes arguments et insultes....
C'est vrai que la concurrence fait mieux que nintendo mdrr
La baisse de qualité globale est bien palpable pour ceux qui ont connu la période NES jusqu'à la N64 ou ils sortaient en comparaison bcp plus de jeux originaux et marquants mais le marché à évolué.
Ajd c'est plus difficile a faire, pas que pour Nintendo d'ailleurs, et en plus le retard technologique de leurs machines depuis la Wii ne plaide pas en la faveur pour déclencher un effet 'Wow'.
Bah pour le coup pas d'accord, Bananza est tres frais ambitieux et original, MKW malgré son manque de finition lui aussi ne manque pas de travail ni d'ambition au contraire.
En espérant que Nintendo continue dans ce sens là, ils ont pris des risques, ils n'ont pas cherché la facilité sur ces 2 titres
on peut pas leur enlever ça mais il faudra malgré tout corriger certaines lacunes.
Que de faire de la merde comme avec MP4, un sous projet banal, sans prise de risque, sans aucune originalité, et qui a été foiré en partie a cause d'un reboot et d'un manque de visions
Ce n'est pas parce que la concurrence est aussi en perte de vitesse qu'on a pas le droit de le dire pour Nintendo...
51love non désolé, foutre un open-world pour foutre un open-world dans un jeu, c'est tout sauf ambitieux ou innovant...
Ce qui est bien avec Metroid Prime 4 c'est qu'il invalide a lui tout seul cette thèse débile : "Nintendo bénéficie d'un totem d'immunité de la presse jv".
Mais tu sais très bien qu'il y a une forte haine contre nintendo ici, on va pas refaire l'histoire... Ca passe son temps à taper sur les moindres défauts d'un jeu nintendo, mais pour faire la même chose sur les jeux sony et microsoft, y'a plus personne. XD
MS je m'en fou, ça fait des années que je les calcules plus, par contre on a tous dit que Sony c'était cassé la gueule avec leurs stratégies de merde fin ps4 début ps5
Mais tu ne vois que ce que tu as envie de voir....
Non il y a n'y a pas une cabale particulière contre Nintendo et oui dans le passé ( et même récemment, Sony et MS en ont pris pleins la gueule et bien pire qu'ici).
51love On a définitivement pas la même définition d'ambition...
Dans son propre genre, c'est de très très loin le jeu le projet le plus ambitieux et couteux jamais sorti, de par son moteur de jeu d'abord, extremement complexe a gerer d'un point de vue programmation, la physique, le tout integré dans un open world, avec des items, des explosations de partout, 24 conccurrents et un 60FPS a maintenir sur une machine avec un CPU limité comme la S2.
Il y a dans l'audace, de l'ambition et de la prise de risque dans ce projet (et un gros manque de finition a l'heure actuelle il est vrai), alors qu'ils auraient pu faire un simple Mario Kart 9, tout comme ils auraient pu faire un nouveau OoT avec BotW.
Mais apres d'un coté, ce sont typiquement ce genre de jeux qui amenent a ce genre de discussion, donc au moins, saluer les dev, Nintendo ou non, quand ils tentent des approches un peu plus singulieres, meme si forcement, c'est plus difficile de faire un truc parfaitement carré.
Je sais pas, mais dans donkey banansa il y a ce petit quelque chose, qui n'a étais fait nul part ailleurs...
Modifier le niveau. La ou ailleurs rien ne bouge, tous est figé. Aucune interaction..
Deja dans zelda botw, totk, la température, les éléments, le feu, etc, c'est quelque chose de nouveau.
Et mario kart world, ou finir premier devient un miracle tellement les course sont ......bordélique car le items deviennent vraiment, vraiment handicapant...
Je sais que certains préféré mario kart avant, quand il y avait du snaking etc (c'est de la triche)
La même en connaissant les parcours par cœur, tu peux pas prendre la première place et la garder en mettant 1 demi tour avec le deuxième....
Mario kart est devenu impitoyable, parfois injuste. Mais chaque partie devient incertaine...
Bon a 24 c'est abusé. A 16 joueur c'est déjà plus sympa.
La dernière en date sur Switch 1 pour moi c'est Zelda Echoes of Wisdom.
Un Zelda vue de dessus mais avec un gameplay innovant et émergeant. Une belle pépite de fin de cycle de console
Bon sur Switch 1 j'attend aussi le prochain Rhythm Paradise.
Je me demande si le problème c'est nintendo....ou peut-être certians joueurs qui sont soit blasé. Ou qui saute a la gorge a la moindre imperfections/nouveauté.
Perso, avec mario kart world, et donkey banansa, la petite flamme qui commencer a s'éteindre (pensant avoir tous vu ou presque) c'est un peu raviver.
Mais c'est sur les autres jeux nintendo que ça va se jouer....
J'espère de l'inventivité, de l'audace....
Et pas on fait comme d'habitude...par exemple zelda doit garder le principe de l'open world. Il n'ont qu'a mettre quelque donjon a l'ancienne (le temps du gèle , le temps de la lave (pour les bouclier en bois )
Pour le moment, c'est un peu plus sur Nintendo parce que la console est sortie récemment.
ça se calmera et puis tu auras comme pour Sony et MS des fois de temps en temps ce genre d'article qui reviendra.
Exemple la très bonne fin de la PS3 qui a abouti sur une excellente PS4
Après perso, je vais pas acheter un jeux parce qu'il est a la mode ou qu'il vient juste de soetie(j'ai pratiqué cela plus jeune), et résultats beaucoup de jeux moyen ou potable mais si j'en ai pas envie , j'y joue pas.
D'ailleurs pour ça que j'ai pas fait clair obscur. Recommandé par mon frère, je l'ai téléchargé via gamepass, mais jamais lancé. Car j'en avais pas envie.
J'ai sûrement rater un bon jeux, mais je pense fortement, après avoir démarré le jeux, que je n'aurais pas continuer, surput que j'étais sur xenoblade X
J'attends avec impatience les commentaires qui vont en découlé
maintenant libre a toi de ne pas etre d'accord, mais tu pourrais developper?
c'est un probleme dont nous somme à l'origine, tous ces AAA qui se ressemblent, qui ne prennent aucun risque, qui respect simplement un cahier des charges et qui sont insipides a l'arrivée car destiné a plaire a tout le monde et c'est pourquoi on nous livre souvent des suites 1.5
Des qu'il y a de la singularité, de la prise de risque, ça divise. Des qu'il y a un defaut, c'est de la merde apres 3h de jeux.
Bref
et puis désolé, l'ambition ne se résume pas à simplement à la tune dépensée ou au spécificités techniques, mais ça passe surtout par les innovations en terme de gameplay et pour avoir passé une soirée dessus, je suis un peu sur ma fin et j'aurais préférés une recette sans open-world, mais avec plus d'innovation sur le reste
Je parle justement factuellement du projet et de la proposition, en son coeur.
Le gameplay? Je sais pas si tu es familié avec la license Mario Kart, perso, j'ai joué probablement entre 100h et 1000h a tous les épisodes (dont MKW), et ce dernier :
- en plus d'etre le premier a integrer un Open World, ce qui amene un lot de challenge technique incomparable.
- est aussi de loin celui qui apporte le plus de changement en terme de gameplay, de level design.
Si Depuis Super Mario Kart il y a bien un Mario Kart ambitieux, c'est celui ci.
Après il m'a fallu des dizaines d'heures de jeu pour réaliser le travail en matiere de gameplay et de level design et les possibilités offertes, mais je suis pas en train de dire que tout y est parfait, loin de la meme, c'est juste pas le sujet.
Tu grossis très clairement les traits, en parlant du jeu le plus ambitieux pour le genre ( genre où il n'y a justement pas d'ambition), l'ambition est ici quand même relative quand on est le premier acteur du jeu vidéo au japon et l'un des plus gros au niveau mondial.
Dans son "contexte" il peut paraitre ambitieux, mais sur le marché c'est pas vraiment le cas, bien au contraire.
Pour le reste, comme je l'ai dit je n'y ai joué qu'une soirée, je n'ai pas vu de truc de dingue, mais si tu dis qu'il faut des dizaines d'heures, je veux bien te croire
Pas spécialement toi, mais j'ai l'impression que bcp sous estiment la quantité de travail gigantesque a fournir en matiere de developpement pour sortir un jeu comme celui ci.
Apres forcement, c'est un jeu a gameplay, la marge de progression offerte est énorme, c'est difficile de prendre la température en une soirée. Le jeu est bcp trop vaste et riche / systemique pour avoir une idée assez claire en aussi peu de temps du travail effectué à mon sens.
Effectivement, mais je pense que tu le sur estime également, les tenors du jeux de courses sont quand même plus ambitieux, dans tes propres critères.
Je me répète mais développer un jeu comme ça c'est pas à la portée de n'importe quel studio et budget, donc non, ya pas de petit artisan ici, juste une entreprise avec d'énormes moyens qui a mis un gros billet digne d'un AAA car elle était confiante en la capacité commerciale du titre pour être un énorme system seller et c'est ce qui s'est passé.
Ya très peu de jeux et courses qui peuvent se mettre à la même table que ce Mario Kart en terme d'ambition, même si s'appelle Mario et si c'est cartoon, ça n'y changera rien, l'impact commercial de Mario kart 8 et ses 80 millions de vente a permis ce projet.
Maintenant ça excuse pas le MSRP a 90 boules en physique chez nous, il est pas de cette ordre d'ambition non plus, évidemment.
Mais ajd, avec BotW, c'est de loin le projet le plus ambitieux de Nintendo jamais sorti techniquement parlant.
Pour le genre je ne dis pas qu'il y a aucune ambition budgetaire, mais pour le succès justement du dernier MK et de la trésorie de Nintendo, on est pas sur un budget hyper ambitieux, désolé.