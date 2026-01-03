Après quelques mois où, pour moi, les quasi-déceptions s'enchainent sur les jeux AAA Nintendo (disons depuis Tears of the Kindgom et à l'exception de Echoes of Wisdom que je trouve très réussit), je pose la question: Nintendo a t'il perdu le mode d'emploi?

Habitué des "jeux parfaits" qui savaient allié gameplay-réalisation et innovation avec un niveau de finition exemplaire, je trouve les 2 dernières années de Big N "décevantes". Surtout au regard des temps de développement qui se sont bcp allongés et où le temps d'attente entre 2 épisodes a considérablement augmenté (je rappelle: 1 an entre Zelda Ocarina et Majora! 6 and BoTw et Totk)

Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production. Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité.

Je repense aux époques 64, gamecube et même Wii. Mais aussi au début de la switch (BotW, Odyssey, Luigi 3) et je peine a retrouver cela.

S'agit il d'un soucis de taille d'équipes pour les nouveaux hardware? (Nintendo est clairement sous dimensionné au regard de leur succès), un soucis de renouvellement de talents chez eux sur l'après Miyamoto (c'est arrivé à Rare et chez Konami avant eux...)? Ou juste ils s'adaptent à l'audience actuelle dont les attentes sont différentes?

D'après vous?

Mon espoir reste le futur Mario mais sera t'il à la hauteur?