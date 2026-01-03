profile
Nintendo a t'il perdu le Mojo?
Après quelques mois où, pour moi, les quasi-déceptions s'enchainent sur les jeux AAA Nintendo (disons depuis Tears of the Kindgom et à l'exception de Echoes of Wisdom que je trouve très réussit), je pose la question: Nintendo a t'il perdu le mode d'emploi?
Habitué des "jeux parfaits" qui savaient allié gameplay-réalisation et innovation avec un niveau de finition exemplaire, je trouve les 2 dernières années de Big N "décevantes". Surtout au regard des temps de développement qui se sont bcp allongés et où le temps d'attente entre 2 épisodes a considérablement augmenté (je rappelle: 1 an entre Zelda Ocarina et Majora! 6 and BoTw et Totk)
Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production. Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité.
Je repense aux époques 64, gamecube et même Wii. Mais aussi au début de la switch (BotW, Odyssey, Luigi 3) et je peine a retrouver cela.
S'agit il d'un soucis de taille d'équipes pour les nouveaux hardware? (Nintendo est clairement sous dimensionné au regard de leur succès), un soucis de renouvellement de talents chez eux sur l'après Miyamoto (c'est arrivé à Rare et chez Konami avant eux...)? Ou juste ils s'adaptent à l'audience actuelle dont les attentes sont différentes?
D'après vous?
Mon espoir reste le futur Mario mais sera t'il à la hauteur?
    posted the 01/03/2026 at 01:09 PM by seb84
    comments (54)
    vyse posted the 01/03/2026 at 01:11 PM
    Ils sont finis depuis la Wii U
    seb84 posted the 01/03/2026 at 01:19 PM
    y'a quand même eu qcq pépites sur Switch!
    toulia posted the 01/03/2026 at 01:23 PM
    En 2026, il existe tellement d'éditeurs qu'il serait dommage de faire une fixette que sur l'un d'entre eux. Comme pour tout, il y'a des hauts et des bas. L'excellence ne peut être égalée à chaque création. Pendant que certains saturent, d'autres naissent. Ainsi va la vie.
    Mais ne t'inquiètes pas pour Nintendo, ils mourront pas demain.
    fritesmayo76 posted the 01/03/2026 at 01:23 PM
    Vu les déceptions sur déceptions des exclues Switch 2 je pensais ne plus être le publique mais finalement je ne suis pas le seul à penser qu'ils ont perdu leur essence.

    Après, est-ce que ce n'est pas juste Nintendo qui se modernise et se met au niveau de la concurrence: Jeux qui sortent sans polish, dlc day one et à la préco, contenu coupé et vendu plein pot (endgame de Bananza et ZA), disparition des avantages pour le joueurs (points or et bons pour jeux online).

    J'ajoute la mentalité plus que discutable sur leur propriété intellectuelle et la chasse aux fans, ou encore récemment leur envie de faire chier et planter les évènements caritatifs.

    Je garde ma Switch 2 sous le coude en attendant le direct de fevrier pour voir les prochains titres mais de ceux qu'on l'on connait déjà, le Yoshi n'a pas l'air bien bandant, le trailer puait le déjà joué. Mon seul espoir reste la license Xeno mais est-ce que ça vaut le coup de dormir sur 350€..
    vieuxconsoleux posted the 01/03/2026 at 01:23 PM
    Soucis de taille d’équipe oui , mais pas dans le sens où tu l’imagines, les équipes sont devenues trop grosses pour gérer des projets convenablement . Non mais 5 ans pour TOTK la ou majoràs mask c’est un peu plus d’un an avec 20 fois moins d’employés!
    D’une manière générale le jeu vidéo est en déliquescence créative, quand je repense aux années fin 90 début 2000 je me dis qu’il y a un truc qui a merdé quelque part ( et ce n’est pas que de la nostalgie)
    aeris504 posted the 01/03/2026 at 01:24 PM
    Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production. Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité.

    Je trouve la proposition de DK Bananza tres originale ! Il ressemble a aucun autre jeu
    vieuxconsoleux posted the 01/03/2026 at 01:26 PM
    Oui je trouve aussi que bananza sort du lot, le plus grand jeu Nintendo depuis longtemps pour moi
    yanssou posted the 01/03/2026 at 01:26 PM
    aeris504 oui oui pour ça que Psychonauts 2 lui met tarif.
    cjmusashi posted the 01/03/2026 at 01:31 PM
    vieuxconsoleux D’une manière générale le jeu vidéo est en déliquescence créative, quand je repense aux années fin 90 début 2000 je me dis qu’il y a un truc qui a merdé quelque part ( et ce n’est pas que de la nostalgie)
    La fin de Sega en tant que constructeur (bien sûr c'est le côté fan boy qui parle )
    guiguif posted the 01/03/2026 at 01:31 PM
    MKW je l'ai lâché âpres quelques jours alors que j'ai passé des mois sur MK8 sur Wii U puis Switch, Bananza est OK, mais vaut pas plus de 7/10 (la gueule du dernier niveau secret, une honte...).
    Quand a MP4, c'est vraiment le skin Metroid qui fait que je lui ai pardonné.

    Pour moi Nintendo est mort après BOTW si on enlève les prods Monolithe et Platinum.
    skuldleif posted the 01/03/2026 at 01:33 PM
    pour moi on peut s’arrêter a la wii u , tout etait parfait le le trio mk splatoon smash et online gratuit ,concernant nintendo je pourrais rester sur ces jeu et cette console toute ma vie avec juste des updates de ci de la
    shao posted the 01/03/2026 at 01:34 PM
    Ils ont tous perdu leurs mojo... que ça soit Nintendo, Sony, Microsoft mais aussi les gros éditeurs tiers. Ca fait pas mal de temps que les gros constructeur et éditeur tiers ne m'ont plus fait vibrer avec un de leurs jeux.
    Maintenant, les vrais propositions de jeux se font du côté des indés. Et on l'a bien vu au GA.
    Et oui, je trouve qu'ils enchainent un peu les déceptions ces derniers temps (même si je suis pas d'accord pour TOTK qui pour moi est l'un de leurs meilleurs jeux ever)
    Maintenant faut dosé aussi, Bananza n'est clairement pas un goty en soit mais ça reste un bon jeu malgré tout.
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 01:37 PM
    Nintendo sont toujours les maîtres MKW change de philosophie et apporte un peu de renouveau.

    Donkey kong Bananza est un must de l aventure plate-forme sur switch 2 personne ne rivalise avec lui jusqu'àu prochain Mario.

    Seul les haters se sont arrêté au wii u
    skuldleif posted the 01/03/2026 at 01:39 PM
    ah et oui la wii u avait botw et elle aurait meme pu avoir mario odyssée

    la wii u etait retrocompatible wii aussi ,coucou wii sport et mario galaxy
    zekk posted the 01/03/2026 at 01:40 PM
    ça avait déjà commencé avec la switch qui avait eu quelques moments de fulgurances mais on a eu aussi beaucoup de régression

    ducknsexe seul les fanboys tatoués pensent qu'il y a pas une baisse de qualité
    djfab posted the 01/03/2026 at 01:42 PM
    "Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité." : quels défauts de finition ?? Et pour l'originalité, on a quand même des prises de risques ! Que ça plaise ou non. Mario Kart tente le monde ouvert et on a eu un DK qui détruit tout au lieu d'un Mario classique.
    aeris504 posted the 01/03/2026 at 01:42 PM
    A chaque gen, Nintendo sort toujours de son chapeau des concepts innovants, comme Nintendo Labo, Ring Fit Adventure ou encore Game Builder Garage. Je m'attend a la meme chose sur Switch 2
    ducknsexe posted the 01/03/2026 at 01:43 PM
    zekk seul les pro S tatoué sur tout le corp pensent qu il y a une baisse de qualité
    zekk posted the 01/03/2026 at 01:46 PM
    ducknsexe bizarrement il y a des haters Sony dans les commentaires qui pensent quand même pareil

    djfab Mario Kart tente le monde ouvert quand d'autres licences le font et aussi mal que Mario, on doit dégommer les developpeurs, mais là il faut applaudir parce qu'ils ont foutu un open-world inspide comme nouvelle grosse mécanique innovante
    deathegg posted the 01/03/2026 at 01:51 PM
    Le problème aujourd'hui, c'est que Nintendo a compris qu'il n'avait pas besoin de beaucoup se fouler que les ventes suivent. C'est devenu une sorte d'Apple du jeu vidéo, on s'interroge plus sur la qualité du produit, juste au nom et à la renommé de la marque.

    Là ou la switch avait un concept intéressant, un combo basé sur des exclu/exclu tiers/portage et une promesse de jeu sur l'avenir pour au moins l'année d'après, la switch 2 est juste une amélioration graphique, compte surtout sur les portages pour combler les trous dans son calendrier, n'a rien de concret pour 2026 à part duskblood et ne propose que très peu de jeux de qualité.

    Le souci, c'est que c'est pas demain que Nintendo se remettra en question vu que le grand public se contente d'acheter sans réfléchir et que les fanboys Nintendo défende bec et onglet un MKW fainéant à 90 €, un Bananza ultra répétitif et même un MP4 qui n'est même plus un metroidvania (un comble quand le genre porte littéralement ton nom) avec en prime l'option de "non mais c'est que les haters qui critiquent la console" et le débat qui tourne en rond avec les mêmes arguments et insultes....
    micheljackson posted the 01/03/2026 at 01:51 PM
    La dernière console avec des jeux vraiment géniaux, c'était la Wii (Mario Galaxy 1 et 2)... depuis la WiiU c'est fini, ils ne font que des trucs médiocres (Mario Odyssey) et trahissent même leurs vieilles licences (botw et totk qui ne sont pas des Zelda).
    nyseko posted the 01/03/2026 at 01:52 PM
    Ce n'est clairement plus ce que c'était, c'est déception sur déception depuis la NES !
    blueblood posted the 01/03/2026 at 01:54 PM
    Vous adorez en parler de Nintendo en tou cas
    kiryukazuma posted the 01/03/2026 at 01:54 PM
    Je suis totalement d'accord avec toi ! C'est sont des jeux acceptables mais de moins bonne finition, créativité et qualité. Les derniers jeux vraiment nintendo pour moi sont Echoes et mario wonders
    sandman posted the 01/03/2026 at 02:01 PM
    toujours les mêmes blabla, nintendo est une belle cible facile sur gamekyo mdrr

    C'est vrai que la concurrence fait mieux que nintendo mdrr
    51love posted the 01/03/2026 at 02:10 PM
    ça fait 20 ans que Nintendo a perdu le Mojo

    La baisse de qualité globale est bien palpable pour ceux qui ont connu la période NES jusqu'à la N64 ou ils sortaient en comparaison bcp plus de jeux originaux et marquants mais le marché à évolué.

    Ajd c'est plus difficile a faire, pas que pour Nintendo d'ailleurs, et en plus le retard technologique de leurs machines depuis la Wii ne plaide pas en la faveur pour déclencher un effet 'Wow'.

    Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production. Des défauts de finition évidents et un certain manque d'originalité.


    Bah pour le coup pas d'accord, Bananza est tres frais ambitieux et original, MKW malgré son manque de finition lui aussi ne manque pas de travail ni d'ambition au contraire.

    En espérant que Nintendo continue dans ce sens là, ils ont pris des risques, ils n'ont pas cherché la facilité sur ces 2 titres

    on peut pas leur enlever ça mais il faudra malgré tout corriger certaines lacunes.

    Que de faire de la merde comme avec MP4, un sous projet banal, sans prise de risque, sans aucune originalité, et qui a été foiré en partie a cause d'un reboot et d'un manque de visions
    zekk posted the 01/03/2026 at 02:11 PM
    sandman C'est vrai que la concurrence fait mieux que nintendo mdrr

    Ce n'est pas parce que la concurrence est aussi en perte de vitesse qu'on a pas le droit de le dire pour Nintendo...

    51love non désolé, foutre un open-world pour foutre un open-world dans un jeu, c'est tout sauf ambitieux ou innovant...
    aeris504 posted the 01/03/2026 at 02:12 PM
    Quand je vois Bananza, Prime 4 ou même MKWorld, je trouve qu'ils manquent qcq qu'ils y'avaient toujours dans leur production.

    Ce qui est bien avec Metroid Prime 4 c'est qu'il invalide a lui tout seul cette thèse débile : "Nintendo bénéficie d'un totem d'immunité de la presse jv".

    sandman posted the 01/03/2026 at 02:13 PM
    zekk bizarre, je vous entends jamais dire que sony et microsoft ont perdus leur mojo et que leurs jeux sont tout sauf originaux XD

    Mais tu sais très bien qu'il y a une forte haine contre nintendo ici, on va pas refaire l'histoire... Ca passe son temps à taper sur les moindres défauts d'un jeu nintendo, mais pour faire la même chose sur les jeux sony et microsoft, y'a plus personne. XD
    supasaiyajin posted the 01/03/2026 at 02:15 PM
    J'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour et que c'est devenu compliqué de proposer quelque chose de vraiment original. À un moment, je me suis même éloigné du jeu vidéo, au point de me demander si j'allais pas arrêter complètement. Au final, faut juste accepter que l'âge d'or est passé et pas trop se prendre la tête. Si ça me divertit, tant mieux, sinon je revends et je passe à autre chose. De toute façon, des jeux, c'est clairement pas ce qui manque. Et concernant Nintendo, c'est vrai qu'ils me déçoivent pas mal.
    zekk posted the 01/03/2026 at 02:20 PM
    sandman bizarre, je vous entends jamais dire que sony et microsoft ont perdus leur mojo et que leurs jeux sont tout sauf originaux XD

    MS je m'en fou, ça fait des années que je les calcules plus, par contre on a tous dit que Sony c'était cassé la gueule avec leurs stratégies de merde fin ps4 début ps5

    Mais tu ne vois que ce que tu as envie de voir....

    Mais tu sais très bien qu'il y a une forte haine contre nintendo ici, on va pas refaire l'histoire... Ca passe son temps à taper sur les moindres défauts d'un jeu nintendo, mais pour faire la même chose sur les jeux sony et microsoft, y'a plus personne. XD

    Tu viens littéralement de réiventer l'histoire, c'est bien les beaux discours, mais si c'est juste pour ne pas les respecter...

    Non il y a n'y a pas une cabale particulière contre Nintendo et oui dans le passé ( et même récemment, Sony et MS en ont pris pleins la gueule et bien pire qu'ici).

    51love On a définitivement pas la même définition d'ambition...
    51love posted the 01/03/2026 at 02:20 PM
    zekk C'est pas ce que j'ai dit ou ce que je pense. MKW est un jeu ambitieux dans ses fondations, et ça va bien au dela de l'Open World.

    Dans son propre genre, c'est de très très loin le jeu le projet le plus ambitieux et couteux jamais sorti, de par son moteur de jeu d'abord, extremement complexe a gerer d'un point de vue programmation, la physique, le tout integré dans un open world, avec des items, des explosations de partout, 24 conccurrents et un 60FPS a maintenir sur une machine avec un CPU limité comme la S2.

    Il y a dans l'audace, de l'ambition et de la prise de risque dans ce projet (et un gros manque de finition a l'heure actuelle il est vrai), alors qu'ils auraient pu faire un simple Mario Kart 9, tout comme ils auraient pu faire un nouveau OoT avec BotW.

    Mais apres d'un coté, ce sont typiquement ce genre de jeux qui amenent a ce genre de discussion, donc au moins, saluer les dev, Nintendo ou non, quand ils tentent des approches un peu plus singulieres, meme si forcement, c'est plus difficile de faire un truc parfaitement carré.
    cyr posted the 01/03/2026 at 02:22 PM
    C'est peut-être le temps de tourner la page.

    Je sais pas, mais dans donkey banansa il y a ce petit quelque chose, qui n'a étais fait nul part ailleurs...
    Modifier le niveau. La ou ailleurs rien ne bouge, tous est figé. Aucune interaction..

    Deja dans zelda botw, totk, la température, les éléments, le feu, etc, c'est quelque chose de nouveau.

    Et mario kart world, ou finir premier devient un miracle tellement les course sont ......bordélique car le items deviennent vraiment, vraiment handicapant...

    Je sais que certains préféré mario kart avant, quand il y avait du snaking etc (c'est de la triche)

    La même en connaissant les parcours par cœur, tu peux pas prendre la première place et la garder en mettant 1 demi tour avec le deuxième....

    Mario kart est devenu impitoyable, parfois injuste. Mais chaque partie devient incertaine...

    Bon a 24 c'est abusé. A 16 joueur c'est déjà plus sympa.
    aeris504 posted the 01/03/2026 at 02:24 PM
    seb84 y'a quand même eu qcq pépites sur Switch!

    La dernière en date sur Switch 1 pour moi c'est Zelda Echoes of Wisdom.

    Un Zelda vue de dessus mais avec un gameplay innovant et émergeant. Une belle pépite de fin de cycle de console

    Bon sur Switch 1 j'attend aussi le prochain Rhythm Paradise.
    5120x2880 posted the 01/03/2026 at 02:26 PM
    Après la Game Cube, il y a que Xenoblade et DK 2D à sauver pour moi.
    cyr posted the 01/03/2026 at 02:27 PM
    Mais bon, quand Nintendo change pas la recette, ça gueule, quand il la change ça gueule...

    Je me demande si le problème c'est nintendo....ou peut-être certians joueurs qui sont soit blasé. Ou qui saute a la gorge a la moindre imperfections/nouveauté.

    Perso, avec mario kart world, et donkey banansa, la petite flamme qui commencer a s'éteindre (pensant avoir tous vu ou presque) c'est un peu raviver.

    Mais c'est sur les autres jeux nintendo que ça va se jouer....

    J'espère de l'inventivité, de l'audace....

    Et pas on fait comme d'habitude...par exemple zelda doit garder le principe de l'open world. Il n'ont qu'a mettre quelque donjon a l'ancienne (le temps du gèle , le temps de la lave (pour les bouclier en bois )
    sandman posted the 01/03/2026 at 02:28 PM
    zekk Faut être sacrément aveugle pour ne pas voir les articles anti nintendo et les commentaires haineux sur chaque article sur les jeux nintendo. Et toujours les mêmes pour venir apporter leur science sur ce que doit être un jeu vidéo XD
    djfab posted the 01/03/2026 at 02:29 PM
    cyr : "Je me demande si le problème c'est nintendo....ou peut-être certains joueurs qui sont soit blasé. Ou qui saute a la gorge a la moindre imperfections/nouveauté." : BRAVO ! Tu as tout dit ! (et on pourrait généraliser aux films / séries)
    zekk posted the 01/03/2026 at 02:30 PM
    sandman Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, je dis que c'est pareil pour les trois constructeurs et il faut vraiment être aveugle pour ne pas le voir.

    Pour le moment, c'est un peu plus sur Nintendo parce que la console est sortie récemment.

    ça se calmera et puis tu auras comme pour Sony et MS des fois de temps en temps ce genre d'article qui reviendra.
    legato posted the 01/03/2026 at 02:34 PM
    La génération switch 2 vient à peine de démarrer faudrait attendre 2 ans minimum pour commencer pouvoir tirer une conclusion et encore même durant une génération un constructeur peut renversé la table.
    Exemple la très bonne fin de la PS3 qui a abouti sur une excellente PS4
    fritesmayo76 posted the 01/03/2026 at 02:37 PM
    blueblood sandman C'est surtout que vu la moyenne d'âge ça nous touche plus de personnes de voir Nintendo sombrer plutôt qu'un autre, c'est comme voir une connaissance proche qu'on connait depuis 40 ans subir une dégénérésence et devenir un légume qui tente de nous enfiler au passage.
    supasaiyajin posted the 01/03/2026 at 02:37 PM
    sandman Xbox et PlayStation se font pourtant régulièrement basher ici. On se demande vraiment qui est l'aveugle dans l'histoire.
    cyr posted the 01/03/2026 at 02:39 PM
    djfab ouai je sais, je tape dans le 1000, c'est pour ça que je suis pas apprécié ici.

    Après perso, je vais pas acheter un jeux parce qu'il est a la mode ou qu'il vient juste de soetie(j'ai pratiqué cela plus jeune), et résultats beaucoup de jeux moyen ou potable mais si j'en ai pas envie , j'y joue pas.

    D'ailleurs pour ça que j'ai pas fait clair obscur. Recommandé par mon frère, je l'ai téléchargé via gamepass, mais jamais lancé. Car j'en avais pas envie.
    J'ai sûrement rater un bon jeux, mais je pense fortement, après avoir démarré le jeux, que je n'aurais pas continuer, surput que j'étais sur xenoblade X



    J'attends avec impatience les commentaires qui vont en découlé
    51love posted the 01/03/2026 at 02:39 PM
    zekk Bah pourtant, ce que je dis c'est que MKW est tres ambitieux dans ses fondations et j'ai expliqué mon propos :

    ans son propre genre, c'est de très très loin le jeu le projet le plus ambitieux et couteux jamais sorti, de par son moteur de jeu d'abord, extremement complexe a gerer d'un point de vue programmation, la physique, le tout integré dans un open world, avec des items, des explosations de partout, 24 conccurrents et un 60FPS a maintenir sur une machine avec un CPU limité comme la S2.


    maintenant libre a toi de ne pas etre d'accord, mais tu pourrais developper?

    djfab

    certains joueurs qui sont soit blasé. Ou qui saute a la gorge a la moindre imperfections/nouveauté." : BRAVO ! Tu as tout dit !


    c'est un probleme dont nous somme à l'origine, tous ces AAA qui se ressemblent, qui ne prennent aucun risque, qui respect simplement un cahier des charges et qui sont insipides a l'arrivée car destiné a plaire a tout le monde et c'est pourquoi on nous livre souvent des suites 1.5

    Des qu'il y a de la singularité, de la prise de risque, ça divise. Des qu'il y a un defaut, c'est de la merde apres 3h de jeux.

    Bref
    zekk posted the 01/03/2026 at 02:45 PM
    51love Alors ce n'est pas parce que tu es ambitieux dans ton genre ( qui je te le rappelle, il est le seul leader avec quasiment pas de concurrence) que tu l'es. tu présentes encore le truc comme si Nintendo était toujours le petit artisan du coin.

    et puis désolé, l'ambition ne se résume pas à simplement à la tune dépensée ou au spécificités techniques, mais ça passe surtout par les innovations en terme de gameplay et pour avoir passé une soirée dessus, je suis un peu sur ma fin et j'aurais préférés une recette sans open-world, mais avec plus d'innovation sur le reste
    51love posted the 01/03/2026 at 02:53 PM
    zekk En quoi je presente le jeu comme étant dev par le petit artisan?

    Je parle justement factuellement du projet et de la proposition, en son coeur.

    Le gameplay? Je sais pas si tu es familié avec la license Mario Kart, perso, j'ai joué probablement entre 100h et 1000h a tous les épisodes (dont MKW), et ce dernier :
    - en plus d'etre le premier a integrer un Open World, ce qui amene un lot de challenge technique incomparable.
    - est aussi de loin celui qui apporte le plus de changement en terme de gameplay, de level design.

    Si Depuis Super Mario Kart il y a bien un Mario Kart ambitieux, c'est celui ci.

    Après il m'a fallu des dizaines d'heures de jeu pour réaliser le travail en matiere de gameplay et de level design et les possibilités offertes, mais je suis pas en train de dire que tout y est parfait, loin de la meme, c'est juste pas le sujet.
    zekk posted the 01/03/2026 at 02:58 PM
    51love En quoi je presente le jeu comme étant dev par le petit artisan?

    Tu grossis très clairement les traits, en parlant du jeu le plus ambitieux pour le genre ( genre où il n'y a justement pas d'ambition), l'ambition est ici quand même relative quand on est le premier acteur du jeu vidéo au japon et l'un des plus gros au niveau mondial.

    Dans son "contexte" il peut paraitre ambitieux, mais sur le marché c'est pas vraiment le cas, bien au contraire.


    Pour le reste, comme je l'ai dit je n'y ai joué qu'une soirée, je n'ai pas vu de truc de dingue, mais si tu dis qu'il faut des dizaines d'heures, je veux bien te croire
    temporell posted the 01/03/2026 at 03:12 PM
    a part MP4 y'a eu quoi en deception cette année chez Nintendo ? faut arréter la fumete un moment hein
    51love posted the 01/03/2026 at 03:15 PM
    zekk Mais meme si on va plus largement dans le genre 'jeu de course', ça reste un projet parmi les plus ambitieux / singuliers en terme de gameplay / level design jamais sorti a mes yeux.

    Pas spécialement toi, mais j'ai l'impression que bcp sous estiment la quantité de travail gigantesque a fournir en matiere de developpement pour sortir un jeu comme celui ci.

    Apres forcement, c'est un jeu a gameplay, la marge de progression offerte est énorme, c'est difficile de prendre la température en une soirée. Le jeu est bcp trop vaste et riche / systemique pour avoir une idée assez claire en aussi peu de temps du travail effectué à mon sens.
    zekk posted the 01/03/2026 at 03:23 PM
    51love Pas spécialement toi, mais j'ai l'impression que bcp sous estiment la quantité de travail gigantesque a fournir en matiere de developpement pour sortir un jeu comme celui ci.


    Effectivement, mais je pense que tu le sur estime également, les tenors du jeux de courses sont quand même plus ambitieux, dans tes propres critères.
    fritesmayo76 posted the 01/03/2026 at 03:27 PM
    temporell MK World, le Zelda musou, Welcome Tour, Drag X Drive, Fast Fusion
    seb84 posted the 01/03/2026 at 03:46 PM
    djfab aeris504 51love aeris504 je veux bien que Bananza soit un très bon jeu, assez innovant, après la DA m'a totalement déplu et je trouve le challenge pas très fun au final. En plus le coup du DLC pour l'île finale c'est vraiment cheap, mais admettons. Par contre Metroid 4 c'est pour moi un crime de sortir ça 20 ans après le premier. Peut-être que les nouvelles gen sont plus capables de s'y retrouver dans une vraie map metroidvaniesque de nos jours...?
    51love posted the 01/03/2026 at 03:46 PM
    zekk j'ai surtout plus de 100h sur le jeu et des connaissances en matière de développement de moteur informatique, vu que c'est mon métier depuis plus de 15 ans.

    Je me répète mais développer un jeu comme ça c'est pas à la portée de n'importe quel studio et budget, donc non, ya pas de petit artisan ici, juste une entreprise avec d'énormes moyens qui a mis un gros billet digne d'un AAA car elle était confiante en la capacité commerciale du titre pour être un énorme system seller et c'est ce qui s'est passé.

    Ya très peu de jeux et courses qui peuvent se mettre à la même table que ce Mario Kart en terme d'ambition, même si s'appelle Mario et si c'est cartoon, ça n'y changera rien, l'impact commercial de Mario kart 8 et ses 80 millions de vente a permis ce projet.

    Maintenant ça excuse pas le MSRP a 90 boules en physique chez nous, il est pas de cette ordre d'ambition non plus, évidemment.

    Mais ajd, avec BotW, c'est de loin le projet le plus ambitieux de Nintendo jamais sorti techniquement parlant.
    zekk posted the 01/03/2026 at 03:49 PM
    51love Mouais, bien sûr que c'est un gros budget, je ne dis pas le contraire, mais pas non plus le budget le plus ambitieux en terme de jeux de courses et désolé le côté cartoon, justement permet de limiter de dépenser du budget là où d'autres le fond ( GT ou Forza par exemple)

    Pour le genre je ne dis pas qu'il y a aucune ambition budgetaire, mais pour le succès justement du dernier MK et de la trésorie de Nintendo, on est pas sur un budget hyper ambitieux, désolé.
