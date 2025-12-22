profile
all
[Saturn] Le J-RPG Airs Adventure traduit en anglais
Étrangeté resté coincé au Japon comme 80% des J-RPG, Airs Adventure avec au charadesign Mamoru Nagano (The Five Star Stories) vient d’être traduit en anglais.

Iso patché à telecharger ici









    angelsduck, torotoro59
    posted the 12/22/2025 at 05:25 PM by guiguif
    comments (6)
    volran posted the 12/22/2025 at 06:21 PM
    Je vais être méchant mais même pour l'époque je trouve le jeu dégueulasse. Dire que sur la même console il y a Princess Crown qui met une branlé à n'importe quel JRPG de la Saturn.
    micheljackson posted the 12/22/2025 at 06:30 PM
    Ah la 3D de ces années là, quelle horreur.
    Déjà à l'époque ça me déprimait qu'ils fassent des jeux comme ça alors qu'on pouvait faire des jeux magnifiques en 2D.
    defcon5 posted the 12/22/2025 at 06:52 PM
    Guiguif

    Purée, tu me rends un grand service : justement je cherchais désespérément un site avec des isos de certains jeux hors de prix, comme Street fighter zero 3 sur Saturn (plus de 400 boules sur ebay ), ou des rpg japonais traduits.

    Tu m'as fait un beau cadeau de Noel , merci !!
    guiguif posted the 12/22/2025 at 07:17 PM
    defcon5
    sussudio posted the 12/22/2025 at 07:43 PM
    defcon5 https://myrient.erista.me/files/Redump/Sega%20-%20Saturn/
    sussudio posted the 12/22/2025 at 07:44 PM
    defcon5 https://archive.org/download/En-ROMs/En-ROMs/Sega%20-%20Saturn%20%5BT-En%5D%20Collection/
