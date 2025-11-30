Une semaine cruciale s'annonce pour les possesseurs de Switch et Switch 2. Sur les deux consoles, découvrez Metroid Prime 4: Beyond, le dernier jeu Nintendo de l'année. Plus de 18 ans de développement ont été nécessaires pour que son arrivée soit vraiment attendue. Metroid Prime 4: Beyond sortira enfin le 4 décembre 2025.
Par ailleurs, et plus particulièrement pour les possesseurs de Switch 2, Ubisoft propose son dernier portage très attendu : Assassin's Creed Shadows. Ce jeu, dont la sortie était pressentie depuis un certain temps, a été officialisé par Ubisoft il y a quelques mois seulement. Nul doute que ce titre sera une véritable démonstration des capacités techniques de la Switch 2, Ubisoft repoussant les limites de la console comme ils l'avaient fait avec Star Wars Outlaws. Assassin’s Creed Shadows débarque sur Switch le 2 décembre 2025.
Des rapports indiquent que certains revendeurs ont décidé de commercialiser Metroid Prime 4: Beyond et Assassin’s Creed Shadows avant leur sortie officielle. On ignore comment cela se produit, mais il semblerait qu’un malentendu se soit encore produit et que des exemplaires se retrouvent en circulation. Ce n’est pas trop grave pour Assassin’s Creed Shadows, car le jeu est déjà disponible sur d’autres plateformes. En revanche, pour Metroid Prime 4: Beyond, la situation est bien plus délicate !
Si vous êtes à la recherche d’un exemplaire de l’un de ces jeux avant leur sortie officielle, nous vous souhaitons bonne chance ! Attention toutefois concernant Metroid Prime 4: Beyond : des exemplaires étant déjà en vente, soyez vigilants sur les réseaux sociaux, car des spoilers commencent déjà à circuler. Si vous ne voulez pas que celui-ci soit gâché, évitez vos lieux de jeu en ligne habituels !
posted the 11/30/2025 at 08:03 PM by link49
Le risque de spoil pour AC Shadows ?...
Maintenant il va falloir attendre bien longtemps pour l'annonce d'un nouveau. Je peux patienter vu que le dernier prime n'est pas encore là et j'attends une nouvelle licence ou le retour d'une ancienne.
Même si c'est plus problématique il est vrai pour MP4.
Ici pour les jeux c'est pareil, l'algorithme joue un rôle crucial, si tu veux éviter, ne tape pas Metroid dans la barre de recherche Youtube ou X, et tu seras au moins protéger à 95% !!