Assassin’s Creed Shadows
name : Assassin’s Creed Shadows
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-infiltration
other versions : PC
[Switch 2] Attention aux spoilers pour ces deux titres!


Une semaine cruciale s'annonce pour les possesseurs de Switch et Switch 2. Sur les deux consoles, découvrez Metroid Prime 4: Beyond, le dernier jeu Nintendo de l'année. Plus de 18 ans de développement ont été nécessaires pour que son arrivée soit vraiment attendue. Metroid Prime 4: Beyond sortira enfin le 4 décembre 2025.

Par ailleurs, et plus particulièrement pour les possesseurs de Switch 2, Ubisoft propose son dernier portage très attendu : Assassin's Creed Shadows. Ce jeu, dont la sortie était pressentie depuis un certain temps, a été officialisé par Ubisoft il y a quelques mois seulement. Nul doute que ce titre sera une véritable démonstration des capacités techniques de la Switch 2, Ubisoft repoussant les limites de la console comme ils l'avaient fait avec Star Wars Outlaws. Assassin’s Creed Shadows débarque sur Switch le 2 décembre 2025.

Des rapports indiquent que certains revendeurs ont décidé de commercialiser Metroid Prime 4: Beyond et Assassin’s Creed Shadows avant leur sortie officielle. On ignore comment cela se produit, mais il semblerait qu’un malentendu se soit encore produit et que des exemplaires se retrouvent en circulation. Ce n’est pas trop grave pour Assassin’s Creed Shadows, car le jeu est déjà disponible sur d’autres plateformes. En revanche, pour Metroid Prime 4: Beyond, la situation est bien plus délicate !

Si vous êtes à la recherche d’un exemplaire de l’un de ces jeux avant leur sortie officielle, nous vous souhaitons bonne chance ! Attention toutefois concernant Metroid Prime 4: Beyond : des exemplaires étant déjà en vente, soyez vigilants sur les réseaux sociaux, car des spoilers commencent déjà à circuler. Si vous ne voulez pas que celui-ci soit gâché, évitez vos lieux de jeu en ligne habituels !

Source : https://gonintendo.com/contents/55423-retailers-already-selling-metroid-prime-4-beyond-and-assassin-s-creed-shadows-for/
    posted the 11/30/2025 at 08:03 PM by link49
    comments (11)
    torotoro59 posted the 11/30/2025 at 08:24 PM
    Nooon pas ce genre de titre sur gamekyo " ce jeu... Cet acteur... Restez jusqu'à la fin..." insupportable
    shanks posted the 11/30/2025 at 08:32 PM
    Link49
    Le risque de spoil pour AC Shadows ?...
    kidicarus posted the 11/30/2025 at 08:34 PM
    Tu veux dire 18 ans d'attente. Mais entre temps nous vous eu d'autres Metroid, surtout le Dread.

    Maintenant il va falloir attendre bien longtemps pour l'annonce d'un nouveau. Je peux patienter vu que le dernier prime n'est pas encore là et j'attends une nouvelle licence ou le retour d'une ancienne.
    link49 posted the 11/30/2025 at 08:46 PM
    shanks On sait jamais, pour ceux qui l'ont jamais fait.

    Même si c'est plus problématique il est vrai pour MP4.
    mercure7 posted the 11/30/2025 at 09:30 PM
    Ca devrait aller, même s'il y a un article qui tente de spoil ici, il sera noyé sous les articles à la con en moins d'une demi-journée
    choroq posted the 11/30/2025 at 09:35 PM
    Pffu, xenotruc ok, mais ça, en quoi spoil ?
    ravyxxs posted the 11/30/2025 at 09:37 PM
    link49 Oui bah de nos jours c'est à vous de faire attention. C'est comme la dernière fois j'ai eu une personne me soulant vis à vis du lien entre Dark Vador et Luke Sky, le mec me soulait parce que les chances que les Gen Z n'aient pu avoir le temps de voir les films. Pas ma faute si ça passe 80% de son temps sur Tiktok, Insta, Snap etc.

    Ici pour les jeux c'est pareil, l'algorithme joue un rôle crucial, si tu veux éviter, ne tape pas Metroid dans la barre de recherche Youtube ou X, et tu seras au moins protéger à 95% !!
    ravyxxs posted the 11/30/2025 at 09:42 PM
    choroq Bah révélation de la daronne de Samus
    akinen posted the 11/30/2025 at 10:09 PM
    J’ai bloqué les mots clés et effacé mon historique YouTube en prévision
    mercure7 posted the 11/30/2025 at 10:28 PM
    akinen Je ferai un article spoil ds qqs jours, avec pour (faux) titre "nouveau trailer pour Steel Ball Run", histoire de te piéger
    akinen posted the 11/30/2025 at 10:52 PM
    mercure7 j’ai pris des congés exprès. Je pense même pas être sur gamekyo dans les prochains jours
