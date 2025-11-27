Dragon Ball Sparking! Zero sur Nintendo Switch 2 a enfin une moyenne Metacritic, contrairement à la version Switch. La Voici :
- Nintendo Life : 80/100
- IGN Turkey : 80/100
- Final Weapon : 70/100
- Nintendo Insider : 70/100
"Au final, Dragon Ball: Sparking! Zero sur Nintendo Switch 2 offre une expérience de jeu complète et agréable en mode portable, mais les développeurs auraient pu faire davantage pour les graphismes et les performances en mode dock. Je préfère tout de même y jouer sur Switch plutôt que sur mes consoles portables PC, mais il est difficile de recommander la version Switch 2 pour jouer sur un téléviseur si vous avez une PS5 ou une Xbox Series X."
Les versions PC et Xbox Series sont à 83/100 et la version Ps5 à 81/100.
Source : https://www.metacritic.com/game/dragon-ball-sparking-zero/critic-reviews/?platform=nintendo-switch-2/
tags :
posted the 11/27/2025 at 07:59 PM by link49
La moins bonne version à l'air d'être la version Switch.
Gamergen 14/20 (NS2)
En fin de compte, cette version Switch 2 s’adresse clairement à celles et ceux qui veulent retrouver l’univers de Dragon Ball en situation de mobilité. Ceux qui possèdent déjà cette production ailleurs n’auront pas un nouveau choc technique, mais ils trouveront une valeur ajoutée évidente, celle de pouvoir embarquer la Team Z dans le train, au café ou en déplacement. C’est un portage honnête, parfois bridé, mais suffisamment solide pour offrir des combats épiques au creux de la main. Une version qui ne dépasse pas les autres, mais qui sait exactement pourquoi elle existe et... ça fonctionne.
https://www.gamergen.com/tests/test-dragon-ball-sparking-zero-un-portage-switch-2-qui-envoie-assez-energie-impressions-verdict-note-plus-moins-avis-review-341612-2
Gamergen 8/20 (Switch)
Cette version Switch 1 de DRAGON BALL: Sparking! ZERO donne l’impression d’un portage forcé, trop ambitieux pour une machine qui ne suit plus. Nous retrouvons la base du jeu, oui, mais amputée, allégée, vidée d’une grande partie de ses effets, de son éclat visuel et même de sa destruction environnementale qui vire au comique involontaire. Rien n’est injouable, mais rien n’est vraiment satisfaisant non plus. Les temps de chargement rallongent, les transitions sont étranges, et le rendu global manque de souffle. Cette adaptation n’aurait clairement jamais dû voir le jour sous cette forme. Elle existe, elle fonctionne, mais elle n’incarne jamais la folie et la générosité de Sparking! ZERO. Une version à réserver uniquement aux ultra-curieux... ou aux masochistes du ki.
https://www.gamergen.com/tests/test-dragon-ball-sparking-zero-la-switch-1-peine-suivre-le-rythme-catastrophe-impressions-verdict-note-plus-moins-avis-review-341613-2