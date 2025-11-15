profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
all
Les nommés au Goty seront annoncés ce lundi


Comme à chaque fin d'année, un live spécial ce tiendra ce lundi pour annoncer les nommés au Goty 2025 avant le show principal le 11 décembre prochain.
https://www.youtube.com/watch?v=GxUUJ-CQpmg
    kevinmccallisterrr
    posted the 11/15/2025 at 10:37 PM by yanssou
    comments (17)
    liberty posted the 11/15/2025 at 10:39 PM
    Ils ne peuvent pas attendre Metroid Prime ? On sait jamais si c'est un potentiel Goty au côté de Expédition 33
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 10:41 PM
    Autant balancer le nom du goty maintenant puisque tout le monde le connais
    yanssou posted the 11/15/2025 at 10:42 PM
    liberty ça n'arrivera pas , il sort trop tard comme Indiana Jones.
    yanssou posted the 11/15/2025 at 10:43 PM
    ducknsexe comme les années précédentes.
    kurosu posted the 11/15/2025 at 10:58 PM
    ducknsexe C'est quel jeu alors ?
    aozora78 posted the 11/15/2025 at 11:17 PM
    Nominés au GOTY :

    Clair Obscur Expedition 33
    Hades II
    Hollow Knight Silksong
    Donkey Kong Bananza
    Ghost Of Yotei
    Death Stranding 2
    yanssou posted the 11/15/2025 at 11:23 PM
    aozora78 j'aurais enlevé Death standing par Trails in the Sky, et Ghost par Split Fiction.
    ducknsexe posted the 11/15/2025 at 11:42 PM
    kurosu tu a la reponse juste en dessous de toi.
    ravyxxs posted the 11/15/2025 at 11:43 PM
    Y a une avancée de joueur qui essaye de faire passer ARC RAIDERS pour le jeu de l'année, ils sont contre EXP33. Shroud est en tete de cette influence.

    liberty Un peu de sérieux, de ce qu'on a vu, le jeu n'a RIEN d'un potentiel GOTY !!! Trop longtemps oublié après les 10 reboot qu'il a subit.
    altendorf posted the 11/15/2025 at 11:53 PM
    ravyxxs Yep Arc Raiders a un gros mouvement de hype. Attention aussi a Dispatch. C'est encore très frais et cela pourrait créer la surprise.
    51love posted the 11/16/2025 at 12:03 AM
    C'est parti mon kiki, si EXP33 est pas dans la liste ca va chier...

    Blue Prince, Silksong, mon podium
    heracles posted the 11/16/2025 at 12:18 AM
    Il y a quand même des mecs sur X qui jugent que Clair Obscur c'est giga facho. On verra s'il est présent dans la liste, mais logiquement il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas nominé. Il y a aussi de grandes chances qu'il gagne le titre.
    kurosu posted the 11/16/2025 at 12:25 AM
    ducknsexe ok mais tu as une confirmation ? Car on lit du tout
    5120x2880 posted the 11/16/2025 at 12:27 AM
    heracles Bah, t'as quand même une baguette de pain au début hein
    heracles posted the 11/16/2025 at 12:32 AM
    5120x2880 Je suis donc pour certains un mega giga facho car j'achète ma baguette quasi tous les jours.
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 12:58 AM
    kurosu bah je me base sur les expert de gamekyo qui répète depuis le debut de l année que c'est lui le goty

    Pas de vrai confirmation pour l instant.
    wickette posted the 11/16/2025 at 01:08 AM
    Heracles
    J'ai arreté de lire à "sur X". Laisse tomber, le jeu est bien perçu et sera nominé, c'est pas quelques gens/bots sur X qui vont changer ça.

    ravyxxs
    Shroud a donné son avis, ni plus ni moins, pleins de gens aiment Arc Raiders et trouvent qu'être un jeu multi ne devrait pas être éliminatoire pour un GOTY, je dis ça je suis 100% pour Expedition 33, mais faut pas non plus trop pousser, ils ont le droit de vouloir un Arc.

    Je pense l'usage de l'IA pour les voix malgré leurs moyens financiers rien que ça, ils risquent de pas gagner mais j'ai rien contre le jeu ou les gens qui le veulent en goty
