profile
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
yanssou
articles : 847
847
visites since opening : 1733739
1733739
yanssou
> blog
Les nommés au Goty seront annoncés ce lundi
Comme à chaque fin d'année, un live spécial ce tiendra ce lundi pour annoncer les nommés au Goty 2025 avant le show principal le 11 décembre prochain.
https://www.youtube.com/watch?v=GxUUJ-CQpmg
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 11/15/2025 at 10:37 PM by yanssou
yanssou
comments (17)
17
)
liberty
posted
the 11/15/2025 at 10:39 PM
Ils ne peuvent pas attendre Metroid Prime ? On sait jamais si c'est un potentiel Goty au côté de Expédition 33
ducknsexe
posted
the 11/15/2025 at 10:41 PM
Autant balancer le nom du goty maintenant puisque tout le monde le connais
yanssou
posted
the 11/15/2025 at 10:42 PM
liberty
ça n'arrivera pas , il sort trop tard comme Indiana Jones.
yanssou
posted
the 11/15/2025 at 10:43 PM
ducknsexe
comme les années précédentes.
kurosu
posted
the 11/15/2025 at 10:58 PM
ducknsexe
C'est quel jeu alors ?
aozora78
posted
the 11/15/2025 at 11:17 PM
Nominés au GOTY :
Clair Obscur Expedition 33
Hades II
Hollow Knight Silksong
Donkey Kong Bananza
Ghost Of Yotei
Death Stranding 2
yanssou
posted
the 11/15/2025 at 11:23 PM
aozora78
j'aurais enlevé Death standing par Trails in the Sky, et Ghost par Split Fiction.
ducknsexe
posted
the 11/15/2025 at 11:42 PM
kurosu
tu a la reponse juste en dessous de toi.
ravyxxs
posted
the 11/15/2025 at 11:43 PM
Y a une avancée de joueur qui essaye de faire passer ARC RAIDERS pour le jeu de l'année, ils sont contre EXP33. Shroud est en tete de cette influence.
liberty
Un peu de sérieux, de ce qu'on a vu, le jeu n'a RIEN d'un potentiel GOTY !!! Trop longtemps oublié après les 10 reboot qu'il a subit.
altendorf
posted
the 11/15/2025 at 11:53 PM
ravyxxs
Yep Arc Raiders a un gros mouvement de hype. Attention aussi a Dispatch. C'est encore très frais et cela pourrait créer la surprise.
51love
posted
the 11/16/2025 at 12:03 AM
C'est parti mon kiki, si EXP33 est pas dans la liste ca va chier...
Blue Prince, Silksong, mon podium
heracles
posted
the 11/16/2025 at 12:18 AM
Il y a quand même des mecs sur X qui jugent que Clair Obscur c'est giga facho.
On verra s'il est présent dans la liste, mais logiquement il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas nominé. Il y a aussi de grandes chances qu'il gagne le titre.
kurosu
posted
the 11/16/2025 at 12:25 AM
ducknsexe
ok mais tu as une confirmation ? Car on lit du tout
5120x2880
posted
the 11/16/2025 at 12:27 AM
heracles
Bah, t'as quand même une baguette de pain au début hein
heracles
posted
the 11/16/2025 at 12:32 AM
5120x2880
Je suis donc pour certains un mega giga facho car j'achète ma baguette quasi tous les jours.
ducknsexe
posted
the 11/16/2025 at 12:58 AM
kurosu
bah je me base sur les expert de gamekyo qui répète depuis le debut de l année que c'est lui le goty
Pas de vrai confirmation pour l instant.
wickette
posted
the 11/16/2025 at 01:08 AM
Heracles
J'ai arreté de lire à "sur X". Laisse tomber, le jeu est bien perçu et sera nominé, c'est pas quelques gens/bots sur X qui vont changer ça.
ravyxxs
Shroud a donné son avis, ni plus ni moins, pleins de gens aiment Arc Raiders et trouvent qu'être un jeu multi ne devrait pas être éliminatoire pour un GOTY, je dis ça je suis 100% pour Expedition 33, mais faut pas non plus trop pousser, ils ont le droit de vouloir un Arc.
Je pense l'usage de l'IA pour les voix malgré leurs moyens financiers rien que ça, ils risquent de pas gagner mais j'ai rien contre le jeu ou les gens qui le veulent en goty
