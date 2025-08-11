Dragon Ball: Sparking! ZERO sort sur Switch et Switch 2 la semaine prochaine. Pour rappel, les joueurs qui achètent la version Switch pourront mettre à jour leur jeu pour profiter d'une version améliorée sur Switch 2.
Bandai Namco explique sur son site web comment procéder : il suffit de connecter sa Switch 2 à Internet et de télécharger la mise à jour. Les personnages et les décors seront alors plus nets et plus détaillés.
Attention : cette mise à jour ne permet pas de transférer certaines données de sauvegarde, comme les rediffusions de combats, les modifications et les statistiques en ligne. Vous pourrez cependant affronter d'autres joueurs sur Switch 2 et Switch ayant également installé la mise à jour. Voici un aperçu de la version Switch avant et après la mise à jour, ainsi que du rendu du jeu sur Switch 2 :
Pour en savoir plus sur les performances du jeu sur Switch et Switch 2, consultez notre article précédent consacré aux performances et à la résolution. Vous y trouverez également d’autres captures d’écran comparatives. Notez que la version Switch 2 est distribuée via une carte Game-Key.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2025/11/dragon-ball-sparking-zero-switch-update-for-enhanced-version-on-switch-2-outlined/
tags :
posted the 11/08/2025 at 12:53 PM by link49
2 - Le portage est médiocre
Conclusion -> Balec