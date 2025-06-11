profile
all
[Rappel] Top 10 / Meilleurs Remakes (inattendus) / Semaine 1


Meilleurs Jeux Remake (d'un jeu qui, à sa sortie, était moyen mais qui pourrait devenir excellent si le remake corrigeait tous les défauts)


Le classement se fera sur 2 semaines.

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence.

Vous avez jusqu’à Samedi Minuit

Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.[/couleur]


Je fais ce classement à la suite de la remarque d'un membre que j'ai trouvée pertinente.

Donc, je répète :

ce sont des jeux qui avaient un gros potentiel, mais à leur sortie, c'était loin d'être au top, mais qui pourraient être la base d'un excellent remake.


Voici le lien pour rajouter des jeux : Gamekyo
    posted the 11/06/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    cyr posted the 11/06/2025 at 09:25 AM
    J'ai pas tous compris.

    Il faut donner des titre de jeux qui sont des remakes et qui sont sortie, ou donner des jeux auquel on aimerais voir un remake qui effacerais des défauts ?
    nicolasgourry posted the 11/06/2025 at 09:28 AM
    cyr "des jeux auquel on aimerais voir un remake qui effacerais des défauts" c'est ça
    magneto860 posted the 11/06/2025 at 09:28 AM
    Idem, je n'ai pas répondu la première fois car pas assez clair pour moi.

    Difficile de faire la part des choses entre un jeu pas top à la sortie (c'est subjectif et plus le jeu est loin, plus il ne reste que l'émotion que l'on a ressenti dessus) et un jeu qui a vieilli et que l'on voudrait voir réapparaître.
    magneto860 posted the 11/06/2025 at 09:34 AM
    Dans le premier cas je pourrais citer par exemple un Avengers ou un Concord (j'aurais aimé des expériences solo), dans le second je pourrais citer un Lemmings ou un Ridge Racer (gros potentiel à les faire revenir). Mais je ne sais pas sur quel pied danser. Facile en même temps de voir des défauts en 2025, le jeu a évolué en quelques décennies quand même.
    cyr posted the 11/06/2025 at 09:51 AM
    Star fox adventure. Pour avoir des combats plus intéressant et différent

    Mario sunshine. Pour corriger cette purge de camera

    Metroid prime 2 échos pour avoir des objectifs plus clair

    Pikmin 1 pour enlever la limite des 30 jours
    gasmok2 posted the 11/06/2025 at 09:52 AM
    Le remake que j'aimerai vraiment ce serait celui de Panzer Dragoon Saga.
    Mais pas un remake low-cost, quelque chose à la mesure des ambitiondu titre.
    rogeraf posted the 11/06/2025 at 10:45 AM
    J'ai rien compris, mais bon jeu
