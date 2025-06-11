Le classement se fera sur 2 semaines.
Meilleurs Jeux Remake (d'un jeu qui, à sa sortie, était moyen mais qui pourrait devenir excellent si le remake corrigeait tous les défauts)
Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence.
Vous avez jusqu’à Samedi Minuit
Je fais ce classement à la suite de la remarque d'un membre que j'ai trouvée pertinente.
Donc, je répète :
Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.[/couleur]
ce sont des jeux qui avaient un gros potentiel, mais à leur sortie, c'était loin d'être au top, mais qui pourraient être la base d'un excellent remake.
Il faut donner des titre de jeux qui sont des remakes et qui sont sortie, ou donner des jeux auquel on aimerais voir un remake qui effacerais des défauts ?
Difficile de faire la part des choses entre un jeu pas top à la sortie (c'est subjectif et plus le jeu est loin, plus il ne reste que l'émotion que l'on a ressenti dessus) et un jeu qui a vieilli et que l'on voudrait voir réapparaître.
Mario sunshine. Pour corriger cette purge de camera
Metroid prime 2 échos pour avoir des objectifs plus clair
Pikmin 1 pour enlever la limite des 30 jours
Mais pas un remake low-cost, quelque chose à la mesure des ambitiondu titre.