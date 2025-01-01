Le classement se fera sur 2 semaines.
Meilleurs Jeux Remake (d'un jeu qui, à sa sortie, était moyen mais qui pourrait devenir excellent si le remake corrigeait tous les défauts)
Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).
Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence.
Vous avez jusqu’à Samedi Minuit
Voici le changement :
Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect
Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.
La semaine d'après, pour le classement final, il y aura un système de points :
Le 1er reçoit 5 points.
Le 2ème reçoit 3 points.
Le 3ème reçoit 1 point.
Je fais ce classement à la suite de la remarque d'un membre que j'ai trouvée pertinente.
Donc, je répète :
ce sont des jeux qui avaient un gros potentiel, mais à leur sortie, c'était loin d'être au top, mais qui pourraient être la base d'un excellent remake.
J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés
(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)
Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"
Merci d'avance de votre compréhension.
Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :
tags :
