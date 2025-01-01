Cette semaine, vous pouvez choisir maximum 10 jeux (pas 10 jeux obligatoire), mais vous pouvez mettre qu'un seul jeu ou deux jeux ect

Nous aurons donc une longue liste de jeu qui seront choisis par tout les membres qui participent.

La semaine d'après, pour le classement final, il y aura un système de points :

Le 1er reçoit 5 points.

Le 2ème reçoit 3 points.

Le 3ème reçoit 1 point.