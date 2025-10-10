profile
Ghost of Yotei : au final, les ventes ?
Jeux Video
Bon tout le monde a capté que le coup des 2 millions au lancement, c'était de la pure fake news, sauf Maxime Chao qui assume pas s'être fait berner par une unique source tirée elle même d'un random FB qui fait des affiches sous IA, et une semaine après, ça continue de dire que ceux qui nient sont des haters alors qu'il est le seul au monde à avoir repris l'info.

Bref.

Il y a depuis eu Alinea Analytics qui cette fois parle de 1,6 million de copies vendues aux joueurs à la date arrêtée du 8/9 octobre.

A voir mais si confirmé, ce serait une chute notable : 1,6 million en 6 jours pour Yotei contre 2,4 millions en 3 jours (chiffre bien officiel lui) pour Tsushima.

Notons d'ailleurs que contrairement à Tsushima justement, Sony s'est muré dans le silence depuis la sortie.
    posted the 10/10/2025 at 11:07 PM by shanks
    comments (1)
    negan posted the 10/10/2025 at 11:13 PM
    Quand Sony parle pas c'est que les ventes sont pas folle.

    Après c'est encore un peu tôt a voir.
