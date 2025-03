Rejoignez-nous pour célébrer le 20e anniversaire de God of War en revenant sur l'incroyable voyage que Kratos a effectué au cours des deux dernières décennies.



Au nom de toute l'équipe du Santa Monica Studio, nous tenons à remercier tous les fans qui nous ont soutenus au fil des ans.



C'est grâce à vous que God of War a pu franchir cette étape et nous sommes plus reconnaissants que nous ne pourrons jamais l'exprimer, car vous nous avez donné la chance de continuer à créer.