Jason Schreier : L'industrie du jeu vidéo a un problème : il y a trop de jeux
Jason Schreier (Bloomberg) :

Au cours des dernières années, l'industrie du jeu vidéo a connu une période de contraction difficile au cours de laquelle les entreprises ont licencié des milliers d'employés en raison d'une croissance stagnante. Plusieurs raisons expliquent ce changement, notamment les investissements colossaux réalisés pendant la pandémie de Covid qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais un problème se détache particulièrement : il y a trop de jeux vidéo.

En 2024, pas moins de 18 626 jeux ont été commercialisés sur Steam, selon SteamDB, un site web qui recense les données relatives à cette plateforme PC très populaire. Cela représente une augmentation d'environ 93 % par rapport à 2020, année au cours de laquelle 9 656 jeux avaient été commercialisés.


Cette surabondance de nouvelles sorties s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'intérêt croissant pour les jeux vidéo, l'essor d'outils de développement moins coûteux et plus faciles à utiliser, et la réduction des barrières à l'entrée.

Il fut un temps où il était impossible de créer un jeu vidéo et de le commercialiser sans l'aide d'un éditeur capable de vous obtenir une place de choix dans les rayons de GameStop et Walmart. Mais au cours de la dernière décennie, les clients ayant massivement délaissé les jeux physiques au profit des jeux numériques, les règles du jeu ont été rééquilibrées.


En d'autres termes, la situation n'est pas comparable à celle des années 1980, lorsque le marché américain du jeu vidéo s'est effondré en raison d'un afflux de produits de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il existe trop de jeux vidéo, et beaucoup d'entre eux sont excellents.
[...]
Le marché des nouveaux jeux vidéo n'est pas seulement saturé, il est presque impénétrable. Des équipes composées de centaines de personnes passent des années à développer des jeux qui sont voués à se perdre dans la masse des nouvelles sorties. Il ne suffit plus d'être simplement un bon jeu : plus de 120 jeux sortis en 2025 ont obtenu une note supérieure à 80 sur Metacritic, le site web qui agrège les critiques. Ceux qui obtiennent plus de 90 ont tendance à connaître le succès, mais beaucoup d'autres n'ont pas réussi à décoller.


[...] Mais pour les entreprises qui investissent des centaines de millions de dollars dans des jeux qui doivent se vendre en très grand nombre pour atteindre le seuil de rentabilité, ce n'est pas une mince affaire. Et cela devient de plus en plus difficile chaque année.
https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3lzqxvvon6s2o
    posted the 09/26/2025 at 06:16 PM by jenicris
    comments (47)
    predagogue posted the 09/26/2025 at 06:28 PM
    va dormir Jason
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 06:28 PM
    Le trop de jeu c'est surtout sur Steam chaque jour (pas moins de 15 merdes j'abuse pas) et les shows comme Summer Game Fest et PC Gaming Show. C'est là qu'on voit la TONNE DE JEU DISPENSABLE ET SANS FOND. Il est là le problème. Si l'industrie serrait plus les valves en terme de qualité, pas mal de studio fermerait
    narustorm posted the 09/26/2025 at 06:28 PM
    Trop jeux et les lancement débile
    Octobre et février...
    negan posted the 09/26/2025 at 06:29 PM
    Il raconte n'importe quoi, il doit être en manque de sommeil car il n'arrive pas a attraper les Schtroumpfs.
    ravyxxs posted the 09/26/2025 at 06:29 PM
    Hell is Us est un exemple, très bon jeu, sorti à une très trèèèèèès mauvaise période. Parfois je me demande s'ils sont concernés par les autres jeux ou si c'est l'arrogance qui l'emporte....
    cyr posted the 09/26/2025 at 06:32 PM
    C'est une blague ? Trop de jeux? Allo la terre ici ET.
    shanks posted the 09/26/2025 at 06:34 PM
    Je trouve qu'il a totalement raison.
    kurosu posted the 09/26/2025 at 06:35 PM
    Je confirme, trop de jeux, et comme pour tous les divertissements.
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 06:35 PM
    Trop de jeux mais ça change rien, on fait des choix dans tous les cas. Et avec le temps je me focus sur ce qui me plait le plus, le reste ça dégage.
    shincloud posted the 09/26/2025 at 06:35 PM
    shanks Je trouve aussi
    xynot posted the 09/26/2025 at 06:37 PM
    Trop de jeux et trop chers
    jenicris posted the 09/26/2025 at 06:38 PM
    romgamer6859 pareil
    shanks posted the 09/26/2025 at 06:43 PM
    romgamer6859
    C'est justement ce qu'il pointe : on fait "des choix".
    Et la masse a tendance à opter pour les mêmes "choix".

    shincloud
    T'as vu le Q1 2026
    Et encore, Nintendo peut encore annoncer un truc au milieu.

    C'est n'importe quoi, une overdose.

    Si la bulle de 83 a fait imploser le marché, celle actuelle est en train d'exploser. Y a jamais eu autant de bons jeux et de thunes générés, mais tout semble se péter la gueule.

    Les consoles n'ont plus d'aura, les jeux de moins en moins. Y en a tellement qu'on les enchaîne, sans même parler d'abonnement, on se gave littéralement.

    Ce qui a rendu nos expériences passées (8/16/32 et même 128 bits) aussi cultes c'est qu'un seul jeu, on le refaisait sans qu'il y ait besoin de plus-value. ça nous a marqué, ça a créé des souvenirs intemporels car les mêmes niveaux et mêmes musiques se sont ancrés dans nos mémoires.

    Aujourd'hui, un jeu, même excellent, tu le termines et tu reviens rarement dessus parce que t'en as 200 en attente derrière.

    Y a toujours des exceptions, mais c'est devenus des perles rares.
    Comme une drogue, on est tellement en train d'en prendre qu'il faut vraiment un truc exceptionnel pour qu'on en ressorte marqué. Et c'est de plus en plus rare.
    trodark posted the 09/26/2025 at 06:46 PM
    Il a tellement raison.

    C'est d'ailleurs aussi vrai pour les films, pour les livres,...

    L'excès de culture fait reculer la culture.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 06:48 PM
    shanks C'est n'importe quoi, une overdose.

    Si la bulle de 83 a fait imploser le marché, celle actuelle est en train d'exploser. Y a jamais eu autant de bons jeux et de thunes générés, mais tout semble se péter la gueule.

    Totalement d'accord avec toi et pourtant j'en vois pas mal dire qu'il y a quasi pas se bons jeux cette gen

    Perso j'ai un backlog de ouf, j'arrive pas a suivre...
    malroth posted the 09/26/2025 at 06:49 PM
    il a raison, ya bcp trop de jeux et surtout de bons jeux qui peuvent sortir le meme mois.
    parfois t'as 6 bons jeux qui sortent à 10 jours d'intervales, forcément t'en a au moins 4 de ces 6 jeux qui vont se casser la gueule.

    regardez entre fin aout et moitié septembre, Silksong rafle le tout mais bcp sont éclipsés.

    les medias vont forcément focus sur LE JEU qui fait parler.

    et t'as l'impression que chaque mois c'est ça. au final bcp de jeux se cassent la gueule.

    le joueur pareil ne peux pas suivre, on doit tous rattraper le tres bon jeu sorti il ya des mois voir ya 2 ans lol
    ouroboros4 posted the 09/26/2025 at 06:50 PM
    shanks Absolument
    Des jeux nous en avons plein et souvent
    Sauf que de nos jours les gens sont des râleurs jamais content qui veulent des AAA chaque mois
    Et encore...
    malroth posted the 09/26/2025 at 06:50 PM
    par exemple en 2026 entre fin janvier jusqu'à Mars, on va dire donc 2 mois entiers, bah clairement j'ai BCP de tres bons jeux dans la liste, et je ne peux pas suivre

    je peux jamais rattraper en fait, JAMAIS
    jenicris posted the 09/26/2025 at 06:52 PM
    malroth 2026 c'est même pas la peine. Je serais pas citer le nombre de jeux qui m'intéressent tellement y en a
    shambala93 posted the 09/26/2025 at 06:52 PM
    Je ne vois pas en quoi il a tord … certains sont vraiment étranges .
    shanks posted the 09/26/2025 at 06:53 PM
    jenicris
    Perso j'ai un backlog de ouf

    J'ai acheté pendant les périodes de promo plusieurs jeux que je voulais faire impérativement comme 13 Sentinels sur PS5.
    C'était y a un an, pas encore allumé...
    raioh posted the 09/26/2025 at 06:54 PM
    Aujourd'hui, il existe trop de jeux vidéo, et beaucoup d'entre eux sont excellents.

    Complètement faux
    ouroboros4 posted the 09/26/2025 at 06:55 PM
    Rien que jusqu'a la fin de l'année j'ai FF Tactics, Pokémon ZA, Metroid Prime 4 et je dois encore caser Ghost of Yotei
    jenicris posted the 09/26/2025 at 06:56 PM
    shanks je suis en train de faire Alan Wake 2 que maintenant

    Comme on dit, les grands jeux restent, malgré le temps qui passe!
    predagogue posted the 09/26/2025 at 06:57 PM
    shambala93 il dit de la merde pour deux raisons :

    -le nombre de jeu a explosé, mais combien sont des merdes faites sous IA ? y'en a 1000 par jours qui sortent sur steam... ça veut rien dire, ces jeux ne sont pas visibles.

    -Y'a plus de jeux, mais y'a aussi plus de joueurs, de plateformes, de genre, de variété et de publiques différents.

    c'est un escroc Jason, c'est a peine si il joue au JV
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 06:57 PM
    jenicris
    j'ai aucun backlog car je me restreins volontairement (je day one ou jamais en fait sauf si à un moment donné plus tard je me dis "tiens j'ai rien en ce moment pourquoi ne pas tester ce titre là à 20 euros) et aussi parce que j'essaye d'éviter l'overdose du "trop".

    Pour la fin d'année : yotei, bf6, outer worlds 2 et je crois que c'est tout.

    Je trouve qu'on ne profite plus comme avant des jeux, on passe trop vite d'un jeu à , on le consomme et c'est ce que j'essaye d'éviter en tout cas.
    kalas28 posted the 09/26/2025 at 06:58 PM
    20k jeux par ans bien sur qu'l y a trop de jeux et les pseudos gamer du dimanche qui nous raconte de la merde en faisant croire qu'u moins 1/3 n'est pas dans les tranche des 7à9/10 allez remettre vos gouts de chiottes en question
    brook1 posted the 09/26/2025 at 07:02 PM
    Il y a trop de jeux proportionnellement au nombre de joueurs existants.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 07:05 PM
    romgamer6859 j'essaye aussi, mais malheureusement y a trop de jeux qui m'intéressent

    Du coup les jeux qui m'intéressent le plus c'est day one et le reste, des jeux en plus dans mon backlog qui est déjà énorme
    gat posted the 09/26/2025 at 07:05 PM
    Faites comme moi. Focalisez-vous sur des jeux dont vous voulez vraiment mais vraiment y jouer au lieu de vouloir suivre la masse et tout ira (un peu) mieux.
    fan2jeux posted the 09/26/2025 at 07:09 PM
    En effet, trop de jeux qu'il faut vraiment chercher.

    Personnellement, heureusement que je suis tombé sur the roottre are dead cette année, j'ai passé un excellent moment.

    Et là, j'ai dévoré et terminé hier le dernier dlc de the rise of the golden idol, j'ai vraiment kiffé.

    Ces deux jeux là par exemple, personne n'en parle sur gamekyo et il faut vraiment avoir du flair et suivre les bonnes personnes pour en avoir connaissance.

    Là où il faudra faire quelque chose, c'est au niveau de la curation.
    Les notes metacritic ne reflete finalement que la partie immergé de l'iceberg et les notes se focalise sur des critères de jeux AAAA.

    Comme c'est dit plus haut, il faut rester focus
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 07:09 PM
    jenicris

    T'as quels jeux à faire pour cette fin d'année?
    fan2jeux posted the 09/26/2025 at 07:11 PM
    Et là, je suis en train de tenter eternal darkness et je me suis pris hell is us car je le sens bien d'après mes gouts.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 07:12 PM
    romgamer6859 FF Tactics, Yotei, MP4, les 2 Mario Galaxy a bons prix, BF6, Ninja Gaiden 4...et j'en oublie sûrement

    Et début 2026 c'est bien pire
    zekk posted the 09/26/2025 at 07:12 PM
    Ben oui, il y a trop de jeux...
    snave posted the 09/26/2025 at 07:14 PM
    J'ai un backlog de malade mental et encore ce n'est pas fini, il y a d'autres jeux qui arrivent avant la fin d'année et pas d'entre eux m'intéressent. J'ai de la chance d'avoir un boulot assez spécial, et qui me procure du temps de jeu, mais dans l'idéal même dans ce cas de figure j'ai pas assez de temps pour tout faire, faudrais être au chômage pour ça.

    Et en plus je ne parle même pas de 2026, une année de folie où un bon nombre de jeux m'intéressent. Bon, après tant mieux pour nous, on n'a pas investi dans nos consoles pour rien, et je suis content de payer ces jeux afin de remercier les studios en question.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 07:14 PM
    jenicris mais je vais en privilégier deux max jusqu'à novembre
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 07:16 PM
    jenicris
    t'as pris la switch 2?

    Je sais pertinemment qu'à part le gros mario et le gros zelda je vais me faire chier donc skip pour moi.

    Y a quoi début 2026 à part 007 et crimson désert?
    supasaiyajin posted the 09/26/2025 at 07:20 PM
    Je suis d'accord, y a trop de jeux. Je pige pas ceux qui disent qu’on manque de jeux. Perso, j’en vois pas le bout, ma PS5 tourne quasi tous les jours.
    aozora78 posted the 09/26/2025 at 07:22 PM
    Personellement étant renseigner je m'y retrouvre très bien et skip les jeux qui me semblent bon mais pas excellents. Mais oui l'industrie croule sous les bons jeux, il faut soit un nom de licence, soit une nom de studio, soit un reconnaissance soudaine des joueurs.

    La conccurence est rude, des centaines de merdes sorte, mais au milieu d'un océan de merde, il y a énormément de pépites.

    Je n'ai joué à aucune exclusivité Nintendo, Playstation, Xbox cette année et pourtant je suis très content des jeux que j'ai fais!
    jenicris posted the 09/26/2025 at 07:23 PM
    romgamer6859 nop même pas, et je regrette pas vu que MP4 et les deux Mario Galaxy sont sur Switch 1 également et ce sont qui m'intéressent le plus chez Nintendo de loin actuellement
    J'ai même pas fait Xeno X

    Début 2026, une liste de ouf et je vais en oublier dès tonnes mais par ex Requiem, le remake de DQ7, Yakuza Kiwami 3 Dark Ties, Nioh 3, Saros...et bien d'autres encore et c'est sans ceux qui n'ont pas encore de date, genre les Pragmata, Onimusha et compagnie
    romgamer6859 posted the 09/26/2025 at 07:27 PM
    jenicris
    C'est vrai ça sort sur switch 1, j'ai zappé.

    ah oui saros c'est vrai, et pas de mode multi sur celui là?

    J'ai vu que kiwami a une version boite ps5 avec les 3 jeux inclus normalement.
    jenicris posted the 09/26/2025 at 07:31 PM
    romgamer6859 jouable uniquement en solo comme Returnal

    J'ai vu que kiwami a une version boite ps5 avec les 3 jeux inclus normalement.

    Ca c'est top
    masharu posted the 09/26/2025 at 07:44 PM
    Il a tord. Il y a trop de jeux, et alors ? Un peu plus et c'est comme ça qu'on passe de la démocratie en dictature. Il y a trop de jeux... Personnne ne vous demande de les acheter day-one. L'industrie a des problèmes mais c'est certainement pas celui de la démocratisation des jeux.

    Par contre lui il fait parti des gens qui se croient trop important pour ce qu'ils sont réellement. ll n'a de leçon à donner à personne. Vraiment marre de ces types.
    pcsw2 posted the 09/26/2025 at 07:44 PM
    Heureusement ils sont pas tous gratuit
    churos45 posted the 09/26/2025 at 07:45 PM
    C'est pour ça que j'ai appris à ne faire que les jeux que j'ai envie de faire. Je ne cède plus à la hype : si un jeu ne m'attire et qu'il est pourtant apprécié par des millions de joueurs, j'y touche pas avec un bâton. Il y a des tas d'autres jeux que je pourrais mieux apprécier.
    nigel posted the 09/26/2025 at 07:45 PM
    shanks Il a complètement raison, en réalité il fait juste relayer un constat que tout les gamedev' font dans l'industrie, et ceux qui pensent qu'il a faux, bha ont simplement tord. C'est pas vraiment un avis, c'est un fait chiffré simplement.

    Ceux qui parlent de plein de jeux de merde sur Steam fait via AI, ça existe, mais le nombre de jeu qui atteint les 80/90 sur Metacritic a aussi énormement augmenté comme c'est mentionné dans l'article.

    Et dire que le nombre de joueur augmente, c'est vrai, mais ça ne règle pas vraiment le soucis, au final ça fait surtout plus de ventes sur les mêmes jeux qui captent toute l'attention.

    Comme dit plus haut, Hell is Us est franchement un super exemple, c'est un jeu hyper solide, mais qui est en train de se faire oublier simplement parce que Hollow Knight Silksong a été annoncé 2 semaine avant la sortie du jeu. Et que Hades 2 a fait la même chose.
