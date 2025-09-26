Jason Schreier (Bloomberg) :
Au cours des dernières années, l'industrie du jeu vidéo a connu une période de contraction difficile au cours de laquelle les entreprises ont licencié des milliers d'employés en raison d'une croissance stagnante. Plusieurs raisons expliquent ce changement, notamment les investissements colossaux réalisés pendant la pandémie de Covid qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais un problème se détache particulièrement : il y a trop de jeux vidéo.
En 2024, pas moins de 18 626 jeux ont été commercialisés sur Steam, selon SteamDB, un site web qui recense les données relatives à cette plateforme PC très populaire. Cela représente une augmentation d'environ 93 % par rapport à 2020, année au cours de laquelle 9 656 jeux avaient été commercialisés.
Cette surabondance de nouvelles sorties s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'intérêt croissant pour les jeux vidéo, l'essor d'outils de développement moins coûteux et plus faciles à utiliser, et la réduction des barrières à l'entrée.
Il fut un temps où il était impossible de créer un jeu vidéo et de le commercialiser sans l'aide d'un éditeur capable de vous obtenir une place de choix dans les rayons de GameStop et Walmart. Mais au cours de la dernière décennie, les clients ayant massivement délaissé les jeux physiques au profit des jeux numériques, les règles du jeu ont été rééquilibrées.
En d'autres termes, la situation n'est pas comparable à celle des années 1980, lorsque le marché américain du jeu vidéo s'est effondré en raison d'un afflux de produits de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il existe trop de jeux vidéo, et beaucoup d'entre eux sont excellents.
Le marché des nouveaux jeux vidéo n'est pas seulement saturé, il est presque impénétrable. Des équipes composées de centaines de personnes passent des années à développer des jeux qui sont voués à se perdre dans la masse des nouvelles sorties. Il ne suffit plus d'être simplement un bon jeu : plus de 120 jeux sortis en 2025 ont obtenu une note supérieure à 80 sur Metacritic, le site web qui agrège les critiques. Ceux qui obtiennent plus de 90 ont tendance à connaître le succès, mais beaucoup d'autres n'ont pas réussi à décoller.
[...] Mais pour les entreprises qui investissent des centaines de millions de dollars dans des jeux qui doivent se vendre en très grand nombre pour atteindre le seuil de rentabilité, ce n'est pas une mince affaire. Et cela devient de plus en plus difficile chaque année.
Octobre et février...
C'est justement ce qu'il pointe : on fait "des choix".
Et la masse a tendance à opter pour les mêmes "choix".
shincloud
T'as vu le Q1 2026
Et encore, Nintendo peut encore annoncer un truc au milieu.
C'est n'importe quoi, une overdose.
Si la bulle de 83 a fait imploser le marché, celle actuelle est en train d'exploser. Y a jamais eu autant de bons jeux et de thunes générés, mais tout semble se péter la gueule.
Les consoles n'ont plus d'aura, les jeux de moins en moins. Y en a tellement qu'on les enchaîne, sans même parler d'abonnement, on se gave littéralement.
Ce qui a rendu nos expériences passées (8/16/32 et même 128 bits) aussi cultes c'est qu'un seul jeu, on le refaisait sans qu'il y ait besoin de plus-value. ça nous a marqué, ça a créé des souvenirs intemporels car les mêmes niveaux et mêmes musiques se sont ancrés dans nos mémoires.
Aujourd'hui, un jeu, même excellent, tu le termines et tu reviens rarement dessus parce que t'en as 200 en attente derrière.
Y a toujours des exceptions, mais c'est devenus des perles rares.
Comme une drogue, on est tellement en train d'en prendre qu'il faut vraiment un truc exceptionnel pour qu'on en ressorte marqué. Et c'est de plus en plus rare.
C'est d'ailleurs aussi vrai pour les films, pour les livres,...
L'excès de culture fait reculer la culture.
Totalement d'accord avec toi et pourtant j'en vois pas mal dire qu'il y a quasi pas se bons jeux cette gen
Perso j'ai un backlog de ouf, j'arrive pas a suivre...
parfois t'as 6 bons jeux qui sortent à 10 jours d'intervales, forcément t'en a au moins 4 de ces 6 jeux qui vont se casser la gueule.
regardez entre fin aout et moitié septembre, Silksong rafle le tout mais bcp sont éclipsés.
les medias vont forcément focus sur LE JEU qui fait parler.
et t'as l'impression que chaque mois c'est ça. au final bcp de jeux se cassent la gueule.
le joueur pareil ne peux pas suivre, on doit tous rattraper le tres bon jeu sorti il ya des mois voir ya 2 ans lol
Des jeux nous en avons plein et souvent
Sauf que de nos jours les gens sont des râleurs jamais content qui veulent des AAA chaque mois
Et encore...
je peux jamais rattraper en fait, JAMAIS
J'ai acheté pendant les périodes de promo plusieurs jeux que je voulais faire impérativement comme 13 Sentinels sur PS5.
C'était y a un an, pas encore allumé...
Complètement faux
Comme on dit, les grands jeux restent, malgré le temps qui passe!
-le nombre de jeu a explosé, mais combien sont des merdes faites sous IA ? y'en a 1000 par jours qui sortent sur steam... ça veut rien dire, ces jeux ne sont pas visibles.
-Y'a plus de jeux, mais y'a aussi plus de joueurs, de plateformes, de genre, de variété et de publiques différents.
c'est un escroc Jason, c'est a peine si il joue au JV
j'ai aucun backlog car je me restreins volontairement (je day one ou jamais en fait sauf si à un moment donné plus tard je me dis "tiens j'ai rien en ce moment pourquoi ne pas tester ce titre là à 20 euros) et aussi parce que j'essaye d'éviter l'overdose du "trop".
Pour la fin d'année : yotei, bf6, outer worlds 2 et je crois que c'est tout.
Je trouve qu'on ne profite plus comme avant des jeux, on passe trop vite d'un jeu à , on le consomme et c'est ce que j'essaye d'éviter en tout cas.
Du coup les jeux qui m'intéressent le plus c'est day one et le reste, des jeux en plus dans mon backlog qui est déjà énorme
Personnellement, heureusement que je suis tombé sur the roottre are dead cette année, j'ai passé un excellent moment.
Et là, j'ai dévoré et terminé hier le dernier dlc de the rise of the golden idol, j'ai vraiment kiffé.
Ces deux jeux là par exemple, personne n'en parle sur gamekyo et il faut vraiment avoir du flair et suivre les bonnes personnes pour en avoir connaissance.
Là où il faudra faire quelque chose, c'est au niveau de la curation.
Les notes metacritic ne reflete finalement que la partie immergé de l'iceberg et les notes se focalise sur des critères de jeux AAAA.
Comme c'est dit plus haut, il faut rester focus
T'as quels jeux à faire pour cette fin d'année?
Et début 2026 c'est bien pire
Et en plus je ne parle même pas de 2026, une année de folie où un bon nombre de jeux m'intéressent. Bon, après tant mieux pour nous, on n'a pas investi dans nos consoles pour rien, et je suis content de payer ces jeux afin de remercier les studios en question.
t'as pris la switch 2?
Je sais pertinemment qu'à part le gros mario et le gros zelda je vais me faire chier donc skip pour moi.
Y a quoi début 2026 à part 007 et crimson désert?
La conccurence est rude, des centaines de merdes sorte, mais au milieu d'un océan de merde, il y a énormément de pépites.
Je n'ai joué à aucune exclusivité Nintendo, Playstation, Xbox cette année et pourtant je suis très content des jeux que j'ai fais!
J'ai même pas fait Xeno X
Début 2026, une liste de ouf et je vais en oublier dès tonnes mais par ex Requiem, le remake de DQ7, Yakuza Kiwami 3 Dark Ties, Nioh 3, Saros...et bien d'autres encore et c'est sans ceux qui n'ont pas encore de date, genre les Pragmata, Onimusha et compagnie
C'est vrai ça sort sur switch 1, j'ai zappé.
ah oui saros c'est vrai, et pas de mode multi sur celui là?
J'ai vu que kiwami a une version boite ps5 avec les 3 jeux inclus normalement.
Ca c'est top
Par contre lui il fait parti des gens qui se croient trop important pour ce qu'ils sont réellement. ll n'a de leçon à donner à personne. Vraiment marre de ces types.
Ceux qui parlent de plein de jeux de merde sur Steam fait via AI, ça existe, mais le nombre de jeu qui atteint les 80/90 sur Metacritic a aussi énormement augmenté comme c'est mentionné dans l'article.
Et dire que le nombre de joueur augmente, c'est vrai, mais ça ne règle pas vraiment le soucis, au final ça fait surtout plus de ventes sur les mêmes jeux qui captent toute l'attention.
Comme dit plus haut, Hell is Us est franchement un super exemple, c'est un jeu hyper solide, mais qui est en train de se faire oublier simplement parce que Hollow Knight Silksong a été annoncé 2 semaine avant la sortie du jeu. Et que Hades 2 a fait la même chose.