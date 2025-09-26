Au cours des dernières années, l'industrie du jeu vidéo a connu une période de contraction difficile au cours de laquelle les entreprises ont licencié des milliers d'employés en raison d'une croissance stagnante. Plusieurs raisons expliquent ce changement, notamment les investissements colossaux réalisés pendant la pandémie de Covid qui n'ont pas porté leurs fruits. Mais un problème se détache particulièrement : il y a trop de jeux vidéo.



En 2024, pas moins de 18 626 jeux ont été commercialisés sur Steam, selon SteamDB, un site web qui recense les données relatives à cette plateforme PC très populaire. Cela représente une augmentation d'environ 93 % par rapport à 2020, année au cours de laquelle 9 656 jeux avaient été commercialisés.

Cette surabondance de nouvelles sorties s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'intérêt croissant pour les jeux vidéo, l'essor d'outils de développement moins coûteux et plus faciles à utiliser, et la réduction des barrières à l'entrée.



Il fut un temps où il était impossible de créer un jeu vidéo et de le commercialiser sans l'aide d'un éditeur capable de vous obtenir une place de choix dans les rayons de GameStop et Walmart. Mais au cours de la dernière décennie, les clients ayant massivement délaissé les jeux physiques au profit des jeux numériques, les règles du jeu ont été rééquilibrées.

En d'autres termes, la situation n'est pas comparable à celle des années 1980, lorsque le marché américain du jeu vidéo s'est effondré en raison d'un afflux de produits de mauvaise qualité. Aujourd'hui, il existe trop de jeux vidéo, et beaucoup d'entre eux sont excellents.

[...]

Le marché des nouveaux jeux vidéo n'est pas seulement saturé, il est presque impénétrable. Des équipes composées de centaines de personnes passent des années à développer des jeux qui sont voués à se perdre dans la masse des nouvelles sorties. Il ne suffit plus d'être simplement un bon jeu : plus de 120 jeux sortis en 2025 ont obtenu une note supérieure à 80 sur Metacritic, le site web qui agrège les critiques. Ceux qui obtiennent plus de 90 ont tendance à connaître le succès, mais beaucoup d'autres n'ont pas réussi à décoller.

[...] Mais pour les entreprises qui investissent des centaines de millions de dollars dans des jeux qui doivent se vendre en très grand nombre pour atteindre le seuil de rentabilité, ce n'est pas une mince affaire. Et cela devient de plus en plus difficile chaque année.

Jason Schreier (Bloomberg) :