Sauf prémices d'Alzheimer, vous savez ce que vous devez faire.

Le Divin Chauve vs Error 404.

Aeris90 dans l'attente de la création de son 107e compte.

Skuldleif qui essaye de refourguer le Game Pass au concierge de son immeuble.

Guiguif pendant 10 ans concernant Lost Soul Aside.

Negan en (re)lançant Gears 1 via Reloaded.

Suzukube lors du retour de Link49.

Jenicris et la sortie des jeux Xbox chez PlayStation.

Bennj quand on lui dit qu'il casse les couilles à tout le monde sur le site.

Sonilka et le retour de l'un des modos Anakaris.

Cyr lorsqu'il souhaite s'exprimer sur la situation de l'industrie du JV.

Malgré son PC qui lui a coûté un bras et une baloche, Walterwhite a cédé à la PS5 Pro.

Nicolasgourry face aux critiques de la Switch 2.

Jaysennnin sur la situation des consoles Xbox.

Ravyxxs et son passage chez la Master Race aux côtés de Igloo.

kratoszeus quand il croise un joueur Xbox sur Helldivers II.

Tripy73 vantant le mode souris du JoyCon 2.

Le duo Keiku-Shambala93 et leur joie de vivre sur le 8e Art.

Jamrock le gros joueur PC pro démat après l'achat d'un collector sur Switch 2.

Après son achat de la nouvelle console de Big N, Solaar pleure.

Mrpopulus et son top 10 sur les plus beaux menus du JV.

Leonr4 quand Kidicarus lui balance que la Switch 1 va dépasser la PS2.

Masharu et les jeux 18+.

Rbz dans l'attente d'un jeu Pokémon graphiquement potable.

Micheljackson quand on lui dit qu'il devrait faire de la danse plutôt que de parler de la Switch 2.

Nyzeko à un SDF : "Prendre la Switch 2 tu feras."

Marcelpatulacci à la sortie d'un titre de Naughty Dog.

Attention, Ouken donne son avis.

Ducknsexe et son attente pour Starfox Zero Remastered.

Niflheim subjugué par sa TV Sony BRAVIA 8 XR Processor OLED 75 pouces 4K Ultra HD.

Mercure7 qui tente d'expliquer la nouvelle philosophie du Petit Artisan de Kyoto.

Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite un agréable week-end à tous.