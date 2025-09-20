profile
Gamekyo et l'actu JV... en GIFS
Sauf prémices d'Alzheimer, vous savez ce que vous devez faire.




Le Divin Chauve vs Error 404.




Aeris90 dans l'attente de la création de son 107e compte.




Skuldleif qui essaye de refourguer le Game Pass au concierge de son immeuble.




Guiguif pendant 10 ans concernant Lost Soul Aside.




Negan en (re)lançant Gears 1 via Reloaded.




Suzukube lors du retour de Link49.




Jenicris et la sortie des jeux Xbox chez PlayStation.




Bennj quand on lui dit qu'il casse les couilles à tout le monde sur le site.




Sonilka et le retour de l'un des modos Anakaris.




Cyr lorsqu'il souhaite s'exprimer sur la situation de l'industrie du JV.




Malgré son PC qui lui a coûté un bras et une baloche, Walterwhite a cédé à la PS5 Pro.




Nicolasgourry face aux critiques de la Switch 2.




Jaysennnin sur la situation des consoles Xbox.




Ravyxxs et son passage chez la Master Race aux côtés de Igloo.




kratoszeus quand il croise un joueur Xbox sur Helldivers II.




Tripy73 vantant le mode souris du JoyCon 2.




Le duo Keiku-Shambala93 et leur joie de vivre sur le 8e Art.




Jamrock le gros joueur PC pro démat après l'achat d'un collector sur Switch 2.




Après son achat de la nouvelle console de Big N, Solaar pleure.




Mrpopulus et son top 10 sur les plus beaux menus du JV.




Leonr4 quand Kidicarus lui balance que la Switch 1 va dépasser la PS2.




Masharu et les jeux 18+.




Rbz dans l'attente d'un jeu Pokémon graphiquement potable.




Micheljackson quand on lui dit qu'il devrait faire de la danse plutôt que de parler de la Switch 2.




Nyzeko à un SDF : "Prendre la Switch 2 tu feras."




Marcelpatulacci à la sortie d'un titre de Naughty Dog.




Attention, Ouken donne son avis.




Ducknsexe et son attente pour Starfox Zero Remastered.




Niflheim subjugué par sa TV Sony BRAVIA 8 XR Processor OLED 75 pouces 4K Ultra HD.




Mercure7 qui tente d'expliquer la nouvelle philosophie du Petit Artisan de Kyoto.




Je vous remercie pour votre lecture et vous souhaite un agréable week-end à tous.

    burningcrimson, gankutsuou, liquidus, churos45, grundbeld, momotaros, yukilin, midomashakil, icebergbrulant, zoske, tripy73, shincloud, marchand2sable, aozora78, plistter, shanks, jenicris, marcelpatulacci, walterwhite, mercure7, jaysennnin, spontexes, rbz, hastis, hyoga57, jozen15
    posted the 09/20/2025 at 04:00 PM by gat
    comments (33)
    jenicris posted the 09/20/2025 at 04:02 PM
    saram posted the 09/20/2025 at 04:03 PM
    T'as oublié Link49
    aozora78 posted the 09/20/2025 at 04:12 PM
    Moment de nostalgie avec ton article merci
    ça me ramène a des périodes pré-E3 quand tu les faisais à l'époque
    marchand2sable posted the 09/20/2025 at 04:13 PM
    Malgré la grosse pause, toujours aussi drôle.
    51love posted the 09/20/2025 at 04:14 PM
    incroyable

    ouken, cyr, nifhleim, nyseko, Benj, guiguif


    Tjs aussi drôle ouais, faut que t'en fasses plus souvent mec
    marcelpatulacci posted the 09/20/2025 at 04:19 PM
    magnifique
    zekk posted the 09/20/2025 at 04:22 PM
    j'adore
    ducknsexe posted the 09/20/2025 at 04:24 PM
    Enkuleee tu nous a tous killer
    tripy73 posted the 09/20/2025 at 04:28 PM
    Il y en a des très bons, celle de cyr m'a bien fait rire Et merci pour la petite dédicace surtout avec un GIF d'Iron Man

    Après j'ai pas l'impression d'avoir tant vanté le mode souris de la Switch 2 que ça, juste indiqué qu'il allait être utile pour certains jeux et que ça plairaient aux joueurs, ce n'est d'ailleurs pas pour rien que beaucoup de jeux l'intègrent, juste que la prise en main sans accessoire est vraiment pourri.
    lautrek posted the 09/20/2025 at 04:32 PM
    Bordel c'était excellent.

    Celui avec suzukube je l'ai vu en direct, c'était complément ça, s'en était ridicule.
    kikoo31 posted the 09/20/2025 at 04:35 PM


    saram relis bien
    il y fait mention avec Suzukube
    altendorf posted the 09/20/2025 at 04:35 PM
    Excellent
    sardinecannibale posted the 09/20/2025 at 04:43 PM
    commandermargulis posted the 09/20/2025 at 04:44 PM
    Enorme! Ça c'est de l'article. Ca devrait être en home!
    Ca nous change du lutin vert et de ses articles au mieux inutiles, au pire propagandistes
    solarr posted the 09/20/2025 at 04:46 PM
    Gat tu nous gâtes, tu es un bon gars !

    J’aime aussi l’intro de cette série qui me faisait rite mais surtout la conclusions d’une implacable sobriété !

    Merci pour tout ! Merci pour nous !
    solarr posted the 09/20/2025 at 04:47 PM
    commandermargulis Enorme! Ça c'est de l'article. Ca devrait être en home!

    Je vote, votons ! Qui est pour ?
    commandermargulis posted the 09/20/2025 at 04:51 PM
    solarr ah mais complètement. Ca apporte un côté sympathique et humoristique dont on a tous bien besoin, et en plus ca marque l'identité du site et identifie ses membres.
    Par contre ca obligé notre ami Gat à assurer derrière
    ravyxxs posted the 09/20/2025 at 04:56 PM
    Toujours présent hein Gat

    Je suis mort Iglooo
    grundbeld posted the 09/20/2025 at 04:59 PM
    C’est super drôle, bravo !
    cyr posted the 09/20/2025 at 05:18 PM
    Gat je suis dedans, ça fait plaisir.
    Mais je suis le mec qui ferme la port, ou le mec qui peut pas entrer?
    burningcrimson posted the 09/20/2025 at 05:47 PM
    :lol
    ippoyabukiki posted the 09/20/2025 at 06:31 PM
    Ca fait quand meme les mecs qui vivent pour ce forum... j'espère que vous avez une vie sociale à l'extérieur
    solarr posted the 09/20/2025 at 06:36 PM
    ippoyabukiki fais pas ton jaloux nous sommes ceux qui font vivre le site quotidiennement depuis 42 ans.
    solarr posted the 09/20/2025 at 06:39 PM
    tripy73 effectivement, c'est moi qui ai vanté le mode souris. Toi tu serais plutôt Datasheet man ou l'Homme brevet
    icebergbrulant posted the 09/20/2025 at 06:42 PM
    cyr
    Tu le fais exprès, ce n’est pas possible
    julianf posted the 09/20/2025 at 06:57 PM
    Sûrement le meilleur le meilleur article de ces derniers mois.
    Ça change des rageux sur toutes les actus JV.
    Merci pour ce joli moment de détente.
    mercure7 posted the 09/20/2025 at 07:06 PM
    Je valide
    marcelpatulacci posted the 09/20/2025 at 07:09 PM
    Le Divin Chauve vs Error 404

    .......la suite.....
    walterwhite posted the 09/20/2025 at 07:27 PM
    T’es un roi
    tripy73 posted the 09/20/2025 at 07:50 PM
    solarr : on est d'accord
    keiku posted the 09/20/2025 at 08:09 PM
    très bon, vraiment très bon
    jaysennnin posted the 09/20/2025 at 09:12 PM
    première fois que je suis cité
    pcsw2 posted the 09/20/2025 at 11:51 PM
    Putains il y en a deux trois ou j'ai failli me pissé dessus
