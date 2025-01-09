accueil
Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
profile
link49
link49
> blog
[Switch 2] Star Wars Outlaws : Une version désastreuse ou pas?
Cette version sortant le 04 septembre, il y a eu quelques previews, comme celle-ci : :
https://www.resetera.com/threads/gvg-star-wars-outlaws-isnt-great-on-switch-2.1285215/
annonçant que cette version n'est pas très bonne.
Cependant :
Il semblerait que la version finale ne soit pas un désastre, contrairement aux premiers rapports.
On sera fixé ce jeudi.
Source :
https://www.neogaf.com/threads/star-wars-outlaws-switch-2-gameplay-video-%E2%80%9Cruns-fine%E2%80%9D.1687828/
posted the 09/01/2025 at 04:34 PM by
link49
comments (
9
)
cyr
posted
the 09/01/2025 at 04:38 PM
Tu prend aucun risque a dire qu'un portage switch2 est un désastre sans même avoir eu le jeux dans les mains.
51love
posted
the 09/01/2025 at 04:58 PM
A moins que ça ait changé le jeu est considéré par beaucoup comme injouable sur les consoles portables PC, Ally et Steam Deck.
Donc le fait d'en faire une version jouable c'est déjà bcp sur une machine qui consomme aussi peu de Watt.
Maintenant même si l archi RTX et le DLSS va certainement limiter la casse face aux autres versions faudra pas s'attendre à des miracles avec un des jeux les plus gourmands jamais sortis à ce jour.
D'autant que la partie CPU ça doit être un vrai défis ici.
wickette
posted
the 09/01/2025 at 05:16 PM
Le jeu de base sur PC est très lourd cpu et gpu
Je m’attendrai à un visuel beaucoup plus dégradé sur Switch 2, le jeu c’est pas rockstar ou id softwares qui optimise derrière
maisnon
posted
the 09/01/2025 at 05:18 PM
Tout comme la switch avait des jeux PS4 downgradés pour ressembler à des jeux PS3+, la switch 2 a des jeux PS5 downgradés pour ressembler à des jeux PS4+.
C'est plus que bien pour une console portable.
obi69
posted
the 09/01/2025 at 05:40 PM
Clé de jeu = merci, au revoir.
osiris67
posted
the 09/01/2025 at 05:51 PM
Non, la version swtich 2 est la superior version
pharrell
posted
the 09/01/2025 at 06:01 PM
Game Key Card du coup c’est un non définitif mais autrement je trouve ça vraiment propre !
Malheureusement j’ai détesté le jeu et je ne suis pas allé au bout…
J’ai entendu que les MAJ d’Ubi avait rendu le jeu bien meilleur ?
ducknsexe
posted
the 09/01/2025 at 06:14 PM
Dite non au GKC
thelastone
posted
the 09/01/2025 at 06:21 PM
Je prend zéro jeu gkc
