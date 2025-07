Lost Soul Aside





Phantom Blade Zero





Unending Dawn





Exiledge





Retrace the Light





Tang Legends: Silent Strings





Vanishing Starlight

Lost Soul AsidePhantom Blade ZeroUnending DawnExiledgeRetrace the LightTang Legends: Silent StringsVanishing Starlight

Le ChinaJoy 2025 se tiendra entre le 1 et le 4 Aout au Shanghai New International Expo Centre.Si on écarte Wukong et Wuchang deja sortie, voici les jeux jouables par le grand publique sur le stand Sony et qui devraient notamment avoir de nouveaux trailers, voir une date de sortie.