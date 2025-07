Alors que des studios ferment ou voient leurs projets annulés chez Microsoft – comme The Initiative, qui travaillait sur Perfect Dark (une licence pourtant forte et emblématique, initiée sur console Nintendo et développée à l'époque par Rare, un partenaire clé de Nintendo et non un studio interne à 100%), ou encore l'annulation récente du projet Everwild chez Rare après 10 ans de développement et une nouvelle vague de licenciements touchant Xbox – voir l'arrivée d'un nouveau Donkey Kong, développé par l'équipe même derrière le succès de Mario Odyssey, est tout un symbole.



D'un côté, on assiste aux difficultés, voire à la fin, de studios chez Microsoft qui avaient repris le flambeau de licences historiques ou tenté de lancer de nouvelles IP ambitieuses (Everwild). Cela met en lumière les défis des licences rachetées et les répercussions des restructurations des grands groupes. De l'autre, Nintendo se réapproprie l'une de ses mascottes les plus iconiques, marquant le premier véritable retour de la licence à un format 3D ambitieux depuis le Donkey Kong 64 de l'ère Rare sur N64, en confiant son développement à l'une de ses équipes internes.



Cette approche, qui mise sur la continuité et le développement interne, fait écho à la philosophie de Satoru Iwata :

"Si nous réduisons le nombre d’employés pour obtenir de meilleurs résultats financiers à court terme, le moral des employés diminuera, et je doute sincèrement que des employés qui craignent d’être licenciés soient en mesure de développer des logiciels susceptibles d’impressionner les gens du monde entier."



Bonne ou mauvaise initiative de Nintendo ? Bientôt nous aurons la réponse, à une époque ou les exclusivités se font "Rare".