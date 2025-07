"En mode docké, le jeu délivre une résolution de 960x540p, boostée par le DLSS jusqu’à 1080p. Certes, il y a quelques scintillements par-ci par-là, mais globalement, c’est « bon » ; on observe même une clarté qui surpasse celle de l’Xbox Series S.""En mode portable, la résolution se réduit à 640x360p, avec un DLSS qui la fait grimper à 720p. L’éclairage et les ombres sont nettement affectés ici, posant le titre plus près de l’édition de base sur PS4."MAJ : LeonR4 vous fait part de son expertise en vous proposant un résumé technique de la vidéo :