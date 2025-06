Si la gamme de jeux de la Switch 2 était riche en jeux connus et variés à son lancement, l'étendue et la qualité des jeux présentés lors de sa sortie le 5 juin ont constitué une offre très solide, probablement l'une des meilleures jamais vues sur une console. Ce classement, basé sur les avis des membres du site Nintendolife inclut tous les jeux de lancement de la Switch 2 en Occident. Avec un catalogue de jeux aussi riche, même ceux du bas de la liste peuvent être excellents, et vous pourriez être surpris de la place de Mario Kart World, le joyau de la Switch 2. Voici le Top 25 :25. Puyo Puyo Tetris 2S24. Survival Kids22. Fortnite21. Arcade Archives 2: Ridge Racer20. Sonic X Shadow Generations18. Hogwarts Legacy17. Hitman World of Assassination - Signature Edition16. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess15. Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 Gate Rune and Dunan Unification Wars14. NOBUNAGA'S AMBITION Awakening Complete Edition11. Deltarune10. Split Fiction9. Rune Factory: Guardians of Azuma - Nintendo Switch 2 Edition8. Sid Meier's Civilization VII - Nintendo Switch 2 Edition7. No Man's Sky - Nintendo Switch 2 Edition6. Fast FusionSurpris ? Pas mal dejeux à faire pour accompagner la sortie de la console, non ?Source : https://www.nintendolife.com/features/every-switch-2-launch-game-ranked/