Oh la la merci mon Dieu de me donner la possibilité de jouer à Mario Kart World dans ces conditions divines, c'est une dinguerie, j'vais passer des années sur ce jeu, j'ai hâte ce week end d'avoir la famille et les amis pour se refaire des soirées découvertes Mario Kart comme à l'époque !En plus avec le HDR, l'Ambilight et la 4K, c'est... j'ai même pas les mots.Pour fêter ça, obligé j'achète une manette Controller Pro 2, en fait la manette GameCube y'a pas les vibrations sur Mario Kart World, j'suis grave déçu (en plus elles sont GRAVE puissantes les vibrations de la Manette GameCube) !