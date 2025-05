Je suis sur ce jeu depuis un certain temps et je trouve malaisant le délire qu'il y a autour de lui.



La direction artistique de bon goût, ainsi que la démarche authentique, passionée, du studio est exemplaire, certes. Cependant, peut-on mettre 20/20 à un jeu d'aventure où l'exploration est très limitée, sans interaction, et la structure des niveaux médiocre? l'interface pénible? Sans compter des défauts plus mineur comme la technique limitée (je n'en tiens pas rigueur perso), les phases de plateforme ratées, etc.



Reste t-il un minimum d'esprit critique, d'objectivité? Le monde est-il devenu manichéen à ce point?

Sommes-nous devenus des poissons rouges dans un bocal? Devenus justes bons à laisser des avis Google avec trois mots de vocabulaires?



J'ai parfois l'impression de vivre dans une vaste expérience de psychologie sociale.